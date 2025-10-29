Herbert wijst groot voordeel van Verstappen titelstrijd aan

Max Verstappen heeft een belangrijk voordeel in de titelstrijd met de McLaren-coureurs, aldus oud-coureur Johnny Herbert. Volgens Herbert ervaart Verstappen minder druk dan Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen jaagt op het duo, dus hij heeft minder te verliezen.

Oscar Piastri heeft vijftien Grand Prix-weekenden het wereldkampioenschap geleid, maar is afgelopen weekend in Mexico ingehaald door teamgenoot Lando Norris. Het verschil tussen de twee is maar een punt. Verstappen volgt de twee coureurs met 36 punten. De Nederlander keek eerst tegen een achterstand van 104 punten aan.

'De achtervolger heeft minder druk'

"De achtervolger heeft altijd minder druk. Dat is gewoon zo. Maar ze liggen allemaal ontzettend dicht bij elkaar", zegt Herbert tegenover een goksite. "Moet hij iets veranderen? Nee, absoluut niet. Is hij kwijtgeraakt wat hij aan het begin van het seizoen had? Zeker niet." Oscar Piastri lijkt af en toe onder de druk te bezwijken. De Australiër heeft zich na de Grand Prix van Nederland bijna niet meer laten zien.

Toch is Herbert optimistisch. Volgens de oud-steward kan je Piastri nooit uitsluiten: "Geen enkele grootheid in de Formule 1 wint elke race van een seizoen. Zo werkt het niet. Je moet alles binnen die bubbel van McLaren benutten en klaarstaan voor het moment dat het weer klikt. Nu doet het dat gewoon even niet. Je kunt Oscar nooit uitsluiten. Het draait om de kleine puzzelstukjes, net zoals toen alles bij Max perfect samenkwam tijdens zijn sterke reeks. Bij Lando werkte het begin van het jaar niet helemaal, later juist wel. Nu is Oscar het momentum even kwijt."

'Het lukt niet altijd'

Volgens Herbert is het doodnormaal dat Piastri niet altijd even sterk kan zijn: "Als het gevoel ontbreekt, lukt het gewoon niet. Zelfs bij iemand als Max niet, zoals in Mexico. Maar zodra dat vertrouwen er weer is, kun je met de druk omgaan. Het fascineert me hoe snel het heen en weer blijft schommelen. En ik denk dat dat nog niet voorbij is."

Herbert heeft een tip voor Piastri: niet te veel nadenken: "Je moet gewoon je race en je weekend doen, en hopen dat je daarna in een sterkere positie staat. Soms krijg je dan vanzelf een aangename verrassing. Er is eigenlijk niets wat je als coureur bewust moet veranderen. Dat is een krachtig wapen in een titelstrijd. Als wij hem niet kunnen lezen, dan kunnen zijn teamgenoten dat ook niet. En dat is een voordeel." Piastri verschilt momenteel 35 punten van Max Verstappen. De Nederlander moet gemiddeld meer dan negen punten per Grand Prix-weekend inlopen op Norris wil hij wereldkampioen worden.