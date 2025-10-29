user icon
icon

Herbert wijst groot voordeel van Verstappen titelstrijd aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Herbert wijst groot voordeel van Verstappen titelstrijd aan
  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 14:47
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft een belangrijk voordeel in de titelstrijd met de McLaren-coureurs, aldus oud-coureur Johnny Herbert. Volgens Herbert ervaart Verstappen minder druk dan Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen jaagt op het duo, dus hij heeft minder te verliezen. 

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt

Oscar Piastri heeft vijftien Grand Prix-weekenden het wereldkampioenschap geleid, maar is afgelopen weekend in Mexico ingehaald door teamgenoot Lando Norris. Het verschil tussen de twee is maar een punt. Verstappen volgt de twee coureurs met 36 punten. De Nederlander keek eerst tegen een achterstand van 104 punten aan. 

'De achtervolger heeft minder druk'

"De achtervolger heeft altijd minder druk. Dat is gewoon zo. Maar ze liggen allemaal ontzettend dicht bij elkaar", zegt Herbert tegenover een goksite. "Moet hij iets veranderen? Nee, absoluut niet. Is hij kwijtgeraakt wat hij aan het begin van het seizoen had? Zeker niet." Oscar Piastri lijkt af en toe onder de druk te bezwijken. De Australiër heeft zich na de Grand Prix van Nederland bijna niet meer laten zien. 

Toch is Herbert optimistisch. Volgens de oud-steward kan je Piastri nooit uitsluiten: "Geen enkele grootheid in de Formule 1 wint elke race van een seizoen. Zo werkt het niet. Je moet alles binnen die bubbel van McLaren benutten en klaarstaan voor het moment dat het weer klikt. Nu doet het dat gewoon even niet. Je kunt Oscar nooit uitsluiten. Het draait om de kleine puzzelstukjes, net zoals toen alles bij Max perfect samenkwam tijdens zijn sterke reeks. Bij Lando werkte het begin van het jaar niet helemaal, later juist wel. Nu is Oscar het momentum even kwijt."

'Het lukt niet altijd'

Volgens Herbert is het doodnormaal dat Piastri niet altijd even sterk kan zijn: "Als het gevoel ontbreekt, lukt het gewoon niet. Zelfs bij iemand als Max niet, zoals in Mexico. Maar zodra dat vertrouwen er weer is, kun je met de druk omgaan. Het fascineert me hoe snel het heen en weer blijft schommelen. En ik denk dat dat nog niet voorbij is."

Herbert heeft een tip voor Piastri: niet te veel nadenken: "Je moet gewoon je race en je weekend doen, en hopen dat je daarna in een sterkere positie staat. Soms krijg je dan vanzelf een aangename verrassing. Er is eigenlijk niets wat je als coureur bewust moet veranderen. Dat is een krachtig wapen in een titelstrijd. Als wij hem niet kunnen lezen, dan kunnen zijn teamgenoten dat ook niet. En dat is een voordeel." Piastri verschilt momenteel 35 punten van Max Verstappen. De Nederlander moet gemiddeld meer dan negen punten per Grand Prix-weekend inlopen op Norris wil hij wereldkampioen worden.

Ernie5335

Posts: 5.643

Onzinnig verhaal...

  • 2
  • 29 okt 2025 - 17:04
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Amstermar

    Posts: 22

    Ik hoop dat Piastri en Norris dichtbij elkaar kwalificeren de aankomende races want dan begint het pas echt...
    Wat gaan ze doen met de strategie? Wat gebeurt er bij de start?
    Dat is het moment dat Verstappen echt mee kan doen.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 16:30
    • koppie toe

      Posts: 4.697

      Crashen is niet oke.

      Maar een motortje opblazen kan ook een mooie zijn.

      Ow wacht, ben McLaren fan. ;)

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 16:39
  • Ernie5335

    Posts: 5.639

    Onzinnig verhaal...

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 17:04

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar