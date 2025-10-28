Marko geloofde als enige in inhaalrace van Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in de Grand Prix van Mexico. Weinig mensen hadden voorafgaand aan de race rekening gehouden met dit scenario, en Helmut Marko lacht dat er zelfs niemand was die een weddenschap met hem wilde aangaan.

Verstappen doet nog altijd mee in de strijd om de wereldtitel, maar afgelopen weekend in Mexico was hij zeer negatief over zijn kansen. Na een slechte kwalificatie moest hij als vijfde starten in de Grand Prix, en voorafgaand aan de race had hij al aangegeven dat een podium waarschijnlijk niet mogelijk was. Hij stelde dat andere coureurs moesten crashen, maar Verstappen wist zich na een sterke strategie alsnog naar voren te vechten en kwam nog heel dicht bij de tweede plaats.

Niemand wilde een weddenschap aangaan

De enige persoon in de paddock die rekening hield met een inhaalrace van Verstappen, was Red Bull-adviseur Helmut Marko. Bij Motorsport.com haalde Marko zijn gelijk: "Zie je wel!" Meestal sluit Marko in dit soort gevallen een weddenschap af, maar daar had nu niemand zin in: "Nee, niemand wilde met me wedden. Daar was dus geen lol aan. Niemand geloofde dan ook dat zoiets überhaupt mogelijk zou zijn."

Verstappen had er dus ook weinig vertrouwen in, en Marko deed er alles aan om hem op te peppen: "Ik heb op zondagochtend tegen Max gezegd dat hij positief moest denken. En nu zie je wat er mogelijk is!"

Wat was er aan de hand bij Verstappen?

Verstappen stelde in Mexico dat hij met het oog op de titelstrijd een foutloos weekend nodig had. Dat lukte dus niet, en Marko stelt dat dit deels samenhangt met de rijhoogte: "Voor de kwalificatie was onze rijhoogte te laag. Maar als je tijdens de race met een volle tank rijdt, dan ga je automatisch een stuk langzamer door die bochten heen. Dan wordt er minder downforce gegenereerd en ligt de auto niet zo laag. Daardoor raakte onze vloer de grond niet iedere keer meer."