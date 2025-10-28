user icon
icon

Marko geloofde als enige in inhaalrace van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko geloofde als enige in inhaalrace van Verstappen
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als derde over de streep in de Grand Prix van Mexico. Weinig mensen hadden voorafgaand aan de race rekening gehouden met dit scenario, en Helmut Marko lacht dat er zelfs niemand was die een weddenschap met hem wilde aangaan.

Verstappen doet nog altijd mee in de strijd om de wereldtitel, maar afgelopen weekend in Mexico was hij zeer negatief over zijn kansen. Na een slechte kwalificatie moest hij als vijfde starten in de Grand Prix, en voorafgaand aan de race had hij al aangegeven dat een podium waarschijnlijk niet mogelijk was. Hij stelde dat andere coureurs moesten crashen, maar Verstappen wist zich na een sterke strategie alsnog naar voren te vechten en kwam nog heel dicht bij de tweede plaats.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Niemand wilde een weddenschap aangaan

De enige persoon in de paddock die rekening hield met een inhaalrace van Verstappen, was Red Bull-adviseur Helmut Marko. Bij Motorsport.com haalde Marko zijn gelijk: "Zie je wel!" Meestal sluit Marko in dit soort gevallen een weddenschap af, maar daar had nu niemand zin in: "Nee, niemand wilde met me wedden. Daar was dus geen lol aan. Niemand geloofde dan ook dat zoiets überhaupt mogelijk zou zijn."

Verstappen had er dus ook weinig vertrouwen in, en Marko deed er alles aan om hem op te peppen: "Ik heb op zondagochtend tegen Max gezegd dat hij positief moest denken. En nu zie je wat er mogelijk is!"

Wat was er aan de hand bij Verstappen?

Verstappen stelde in Mexico dat hij met het oog op de titelstrijd een foutloos weekend nodig had. Dat lukte dus niet, en Marko stelt dat dit deels samenhangt met de rijhoogte: "Voor de kwalificatie was onze rijhoogte te laag. Maar als je tijdens de race met een volle tank rijdt, dan ga je automatisch een stuk langzamer door die bochten heen. Dan wordt er minder downforce gegenereerd en ligt de auto niet zo laag. Daardoor raakte onze vloer de grond niet iedere keer meer."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.089

    Maar @Larry geloofde het als eerste

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 10:35
    • Paulie

      Posts: 4.814

      Dat geloof ik niet. Ben ik daar de eerste in?

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 10:39

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar