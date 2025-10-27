user icon
icon

Bizarre taferelen: F1-fans gaan op de vuist in Mexico tijdens race

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bizarre taferelen: F1-fans gaan op de vuist in Mexico tijdens race
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 18:09
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Mexico was afgelopen weekend één groot feest. De tribunes op het Autodromo Hermanos Rodriguez zaten propvol, en de fans juichten de coureurs hartstochtelijk toe. Toch wist niet iedereen zich te gedragen, want er braken meerdere vechtpartijen uit op de tribunes.

De Grand Prix van Mexico is elk jaar een groot feest, en voor veel coureurs is het één van de hoogtepunten van de kalender. Met het Foro Sol-stadion in de laatste sector is het een unieke beleving, en voor de coureurs is dit dan ook bijzonder. De coureurs die op het podium finishen mogen zich na de race dan ook in het stadion melden, waar de podiumceremonie plaatsvindt.

Meer over GP Mexico 2025 'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'

'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'

23 okt
 Onthullende boordradio: Verstappen komt met bijzondere reactie op peptalk Mekies

Onthullende boordradio: Verstappen komt met bijzondere reactie op peptalk Mekies

26 okt

Fluitconcerten

In het Foro Sol ging het afgelopen weekend mis toen Lando Norris de race op zijn naam wist te schrijven. Toen de Britse McLaren-coureur met interviewer James Hinchcliffe sprak, klonk er luid boegeroep op de tribunes. Toen Norris daarna met auto en al op het podium verscheen, klonk er weer boegeroep.

Het boegeroep werd na afloop flink bekritiseerd door de analisten in de paddock. Volgens een Mexicaanse journalist had het te maken met de interne strijd binnen McLaren, en de teamorder die het team uitvoerde in de Grand Prix van Italië.

Meerdere vechtpartijen op het circuit

Na afloop van de race bleek dat het boegeroep slechts klein bier was vergeleken met beelden die na afloop van de race online verschenen. In het publiek waren er tijdens en na de Grand Prix namelijk meerdere vechtpartijen uitgebroken. Op beelden is te zien hoe er in een fanzone werd gevochten door fans in shirts van Red Bull en Ferrari. Het oogde vreemd, ook omdat andere fans rustig verdergingen met feestvieren.

Andere beelden laten een veel serieuzere situatie zien op de tribunes tijdens de race. Op deze beelden is te zien hoe er onrust heerst op de tribunes, en er meerdere mensen worden meegenomen door de beveiliging. Eén van de betrokkenen zat zelfs onder het bloed toen hij van de tribune werd gepikt.

Polleke2

Posts: 1.778

Is elk jaar daar wordt alleen in de doofpot gehouden,net als hier de ellende rondom de Azc s angstvallig uit de media wordt gehouden.

  • 12
  • 27 okt 2025 - 18:51
F1 Nieuws GP Mexico 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.381

    Dit zijn geen F1-fans, maar hooligens.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 18:33
    • koppie toe

      Posts: 4.685

      Of gewoon tokkies die ladderzat zijn.

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 19:06
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.937

    Altijd weer die Max fans. :)

    • + 2
    • 27 okt 2025 - 18:38
    • Amstermar

      Posts: 7

      4-0? Enough said

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 21:41
  • Canson Po

    Posts: 2.774

    Da was Belgisch bier zeker ipv die paardenpis (heineken) :/

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 18:46
  • Polleke2

    Posts: 1.778

    Is elk jaar daar wordt alleen in de doofpot gehouden,net als hier de ellende rondom de Azc s angstvallig uit de media wordt gehouden.

    • + 12
    • 27 okt 2025 - 18:51
  • Larry Perkins

    Posts: 61.032

    Het is allemaal de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

    • + 8
    • 27 okt 2025 - 19:05
    • Paulie

      Posts: 4.808

      Overduidelijk de schuld van Glibbervriend,
      En Jesse Klaver!

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 19:29
    • Snork

      Posts: 22.016

      Je vergeet gluiperige Sjors.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 19:34
  • Paulie

    Posts: 4.808

    F1, the Mexican way!

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 19:28
    • Snork

      Posts: 22.016

      Een taco tegen de harses, hatseflats!

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 19:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.651

    Ennnnnn, de Redbull/Max fans laten weer eens zien dat het stuk voor stuk paupers zijn....lijken wel sjaken die in houten huisjes wonen...

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 19:28
    • hupholland

      Posts: 9.340

      nee, jij bent lekker snugger. Dit was in Mexico en achter op het Red Bull shirtje staat nummer 11 (en de naam van Perez)... en dan gaat er bij jou geen lampje branden?? vreselijk figuur ben je met continu dat gezanik over houten huisjes/kamp bewoners etc..

      • + 6
      • 27 okt 2025 - 22:05
  • Pleen

    Posts: 709

    Welke voetbalwedstrijd was dit??

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 19:39
  • mordor

    Posts: 2.076

    Volwassenen Kerels????? Tering wat een Mongolen.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 19:58

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar