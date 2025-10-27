De Grand Prix van Mexico was afgelopen weekend één groot feest. De tribunes op het Autodromo Hermanos Rodriguez zaten propvol, en de fans juichten de coureurs hartstochtelijk toe. Toch wist niet iedereen zich te gedragen, want er braken meerdere vechtpartijen uit op de tribunes.

De Grand Prix van Mexico is elk jaar een groot feest, en voor veel coureurs is het één van de hoogtepunten van de kalender. Met het Foro Sol-stadion in de laatste sector is het een unieke beleving, en voor de coureurs is dit dan ook bijzonder. De coureurs die op het podium finishen mogen zich na de race dan ook in het stadion melden, waar de podiumceremonie plaatsvindt.

Fluitconcerten

In het Foro Sol ging het afgelopen weekend mis toen Lando Norris de race op zijn naam wist te schrijven. Toen de Britse McLaren-coureur met interviewer James Hinchcliffe sprak, klonk er luid boegeroep op de tribunes. Toen Norris daarna met auto en al op het podium verscheen, klonk er weer boegeroep.

Het boegeroep werd na afloop flink bekritiseerd door de analisten in de paddock. Volgens een Mexicaanse journalist had het te maken met de interne strijd binnen McLaren, en de teamorder die het team uitvoerde in de Grand Prix van Italië.

Meerdere vechtpartijen op het circuit

Na afloop van de race bleek dat het boegeroep slechts klein bier was vergeleken met beelden die na afloop van de race online verschenen. In het publiek waren er tijdens en na de Grand Prix namelijk meerdere vechtpartijen uitgebroken. Op beelden is te zien hoe er in een fanzone werd gevochten door fans in shirts van Red Bull en Ferrari. Het oogde vreemd, ook omdat andere fans rustig verdergingen met feestvieren.

Andere beelden laten een veel serieuzere situatie zien op de tribunes tijdens de race. Op deze beelden is te zien hoe er onrust heerst op de tribunes, en er meerdere mensen worden meegenomen door de beveiliging. Eén van de betrokkenen zat zelfs onder het bloed toen hij van de tribune werd gepikt.

Que mierda es esto? JAJSJSJSJAJAJJAAJ pic.twitter.com/N8k8gl5iFS — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) October 26, 2025