Russell doet onthulling over nieuw Mercedes-contract

Russell doet onthulling over nieuw Mercedes-contract
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 08:11
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft onlangs zijn contract bij Mercedes verlengd. Het duurde even tot de partijen het met elkaar eens waren, maar Russell rijdt ook volgend seizoen voor de zilverpijlen. De Brit heeft zijn toekomst in eigen hand, zo onthult hij.

Volgend seizoen hoopt Russell mee te kunnen strijden om de titel. In zijn contract staat dan ook een prestatiegerichte clausule opgesteld. Russell zegt zelf dat hij '100 procent' bij het team blijft als hij goed presteert in 2026. 

Momenteel is het contract alleen geldig tot 2026

Het nieuwe contract van Russell werd voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten aangekondigd en toen werd er expliciet naar het jaar 2026 gewezen. Volgens de Brit kan hij dus nog wat extra jaren bij het team rijden als hij goed presteert: "Ik heb dit nog niet publiekelijk bekendgemaakt, maar de afspraak is dat als ik volgend jaar optreed, er een specifieke clausule is die bepaalt dat als ik een bepaald doel bereik, we automatisch verlengen tot 2027", vertelde de Mercedes-coureur tegenover The Telegraph.

"Mijn plaats voor 2027 ligt in mijn eigen handen. Ik word hier dus niet aan het lijntje gehouden. We zullen niet in dezelfde positie verkeren als zes maanden geleden. Als ik presteer, en ik wil niet in details treden, maar als ik presteer, dan blijf ik 100 procent zeker", vertelt de optimistische Russell. 

'Ik kreeg eigenlijk een slechter contract'

"Alles komt uiteindelijk goed. Ik wilde het contract eigenlijk al in oktober 2024 tekenen, maar het contract dat ik vandaag heb gekregen is aanzienlijk beter dan wat ik had gekregen als ik het toen had getekend. Dus ja, soms denk ik dat je gewoon op je eigen kunnen moet vertrouwen en ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word."

George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap en kan officieel geen wereldkampioen meer worden. De Brit hoopte volgend seizoen mee te kunnen strijden om de wereldtitel.

Reacties (3)

  • Paulie

    Posts: 4.810

    Blimey, that’s smashing! now this is a proper contract mate, cheers Toto

    + 0
    • 28 okt 2025 - 08:24
  • De Vogel is Geland

    Posts: 621

    “ Russell zegt zelf dat hij '100 procent' bij het team blijft als hij goed presteert in 2026.” Zou hij lang hebben nagedacht over deze baanbrekende voorwaarde?

    + 0
    • 28 okt 2025 - 08:40
  • Freek-Willem

    Posts: 6.337

    Als hij eerste wordt in het wdc mag hij blijven. Bij 2e misschien ook nog mits er geen MB voor hem staat in het wdc. Bij 3e in het wdc mag hij ook blijven indien Max voor hem staat. Als Max achter hem staat en George is 3e is het exit.

    Alles hierboven natuurlijk geschreven vanuit mijn dikke duim

    + 0
    • 28 okt 2025 - 08:45

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

