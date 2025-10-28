George Russell heeft onlangs zijn contract bij Mercedes verlengd. Het duurde even tot de partijen het met elkaar eens waren, maar Russell rijdt ook volgend seizoen voor de zilverpijlen. De Brit heeft zijn toekomst in eigen hand, zo onthult hij.

Volgend seizoen hoopt Russell mee te kunnen strijden om de titel. In zijn contract staat dan ook een prestatiegerichte clausule opgesteld. Russell zegt zelf dat hij '100 procent' bij het team blijft als hij goed presteert in 2026.

Momenteel is het contract alleen geldig tot 2026

Het nieuwe contract van Russell werd voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten aangekondigd en toen werd er expliciet naar het jaar 2026 gewezen. Volgens de Brit kan hij dus nog wat extra jaren bij het team rijden als hij goed presteert: "Ik heb dit nog niet publiekelijk bekendgemaakt, maar de afspraak is dat als ik volgend jaar optreed, er een specifieke clausule is die bepaalt dat als ik een bepaald doel bereik, we automatisch verlengen tot 2027", vertelde de Mercedes-coureur tegenover The Telegraph.

"Mijn plaats voor 2027 ligt in mijn eigen handen. Ik word hier dus niet aan het lijntje gehouden. We zullen niet in dezelfde positie verkeren als zes maanden geleden. Als ik presteer, en ik wil niet in details treden, maar als ik presteer, dan blijf ik 100 procent zeker", vertelt de optimistische Russell.

'Ik kreeg eigenlijk een slechter contract'

"Alles komt uiteindelijk goed. Ik wilde het contract eigenlijk al in oktober 2024 tekenen, maar het contract dat ik vandaag heb gekregen is aanzienlijk beter dan wat ik had gekregen als ik het toen had getekend. Dus ja, soms denk ik dat je gewoon op je eigen kunnen moet vertrouwen en ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word."

George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap en kan officieel geen wereldkampioen meer worden. De Brit hoopte volgend seizoen mee te kunnen strijden om de wereldtitel.