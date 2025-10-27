Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Mexico als derde over de streep. In de slotfase opende hij de jacht op Charles Leclerc, maar hij wist hem niet te passeren door een Virtual Safety Car. Leclerc had tijdens de race het gevoel dat Verstappen niet van zijn gas ging, en vroeg om een straf.

Verstappen startte de race als vijfde, maar hij schoot rechtdoor in de eerste bocht. Na een rommelige openingsfase leek hij het lastig te krijgen. Verstappen was gestart op de mediumbanden, terwijl de coureurs om hem heen op de zachte banden aan de race begonnen. De Red Bull-coureur maakte veel later dan zijn rivalen een pitstop, en zijn team koos voor een eenstopper. Het zorgde ervoor dat hij in de slotfase vlak achter Leclerc reed.

Virtual Safety Car gooit roet in het eten

Het beloofde een hete slotfase te worden, en Verstappen leek de aanval te kunnen openen. Dit lukte echter niet, want Carlos Sainz was gespind in het Foro Sol-stadion. Hierdoor hingen er dubbele gele vlaggen in het stadion, en koos de wedstrijdleiding even later voor de Virtual Safety Car.

Opmerkelijke reactie van Leclerc

Vlak voordat Leclerc en Verstappen door het Foro Sol reden, werd de Monegask door zijn race-engineer op de hoogte gebracht van de dubbele gele vlaggen. Leclerc ging van zijn gas, maar dacht in zijn spiegels te zien dat Verstappen dat niet deed. Hij resulteerde in een opvallend radiobericht. Leclerc lachte hard om de actie van Verstappen, en liet zijn team daarna weten dat er een onderzoek moet komen: "Max! Hahah! Dat is een penalty, zeker weten!"

Stewards openden geen onderzoek

De stewards openden geen onderzoek naar Verstappen, en na afloop werd er ook geen bezwaar aangetekend tegen de Nederlander. Verstappen reageerde na afloop sportief, en gaf aan geen moeite te hebben met de opvallende timing van de Virtual Safety Car. Knipogend stelde Verstappen dat hij in het verleden ook weleens is geholpen door een Safety Car op een beslissend moment.