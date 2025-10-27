user icon
Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Mexico als derde over de streep. In de slotfase opende hij de jacht op Charles Leclerc, maar hij wist hem niet te passeren door een Virtual Safety Car. Leclerc had tijdens de race het gevoel dat Verstappen niet van zijn gas ging, en vroeg om een straf.

Verstappen startte de race als vijfde, maar hij schoot rechtdoor in de eerste bocht. Na een rommelige openingsfase leek hij het lastig te krijgen. Verstappen was gestart op de mediumbanden, terwijl de coureurs om hem heen op de zachte banden aan de race begonnen. De Red Bull-coureur maakte veel later dan zijn rivalen een pitstop, en zijn team koos voor een eenstopper. Het zorgde ervoor dat hij in de slotfase vlak achter Leclerc reed.

Virtual Safety Car gooit roet in het eten

Het beloofde een hete slotfase te worden, en Verstappen leek de aanval te kunnen openen. Dit lukte echter niet, want Carlos Sainz was gespind in het Foro Sol-stadion. Hierdoor hingen er dubbele gele vlaggen in het stadion, en koos de wedstrijdleiding even later voor de Virtual Safety Car.

Opmerkelijke reactie van Leclerc

Vlak voordat Leclerc en Verstappen door het Foro Sol reden, werd de Monegask door zijn race-engineer op de hoogte gebracht van de dubbele gele vlaggen. Leclerc ging van zijn gas, maar dacht in zijn spiegels te zien dat Verstappen dat niet deed. Hij resulteerde in een opvallend radiobericht. Leclerc lachte hard om de actie van Verstappen, en liet zijn team daarna weten dat er een onderzoek moet komen: "Max! Hahah! Dat is een penalty, zeker weten!"

Stewards openden geen onderzoek

De stewards openden geen onderzoek naar Verstappen, en na afloop werd er ook geen bezwaar aangetekend tegen de Nederlander. Verstappen reageerde na afloop sportief, en gaf aan geen moeite te hebben met de opvallende timing van de Virtual Safety Car. Knipogend stelde Verstappen dat hij in het verleden ook weleens is geholpen door een Safety Car op een beslissend moment.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.642

"Knipogend stelde Verstappen dat hij in het verleden ook weleens is geholpen door een Safety Car op een beslissend moment".

Dan wil ik weleens weten wanneer dan, want ik kijk pas vanaf 2022 naar de F1.

  • 10
  • 27 okt 2025 - 11:31
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 468

    Hij smeekte ook vanaf ronde 50 al om een safetycar! Want hij zag als enige overal debris op de baan..

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 10:22
    • John6

      Posts: 11.197

      En bij Sky namen ze het over, nu zal er wel een Safety Car komen, lol die Crofty.

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 10:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.642

    "Knipogend stelde Verstappen dat hij in het verleden ook weleens is geholpen door een Safety Car op een beslissend moment".

    Dan wil ik weleens weten wanneer dan, want ik kijk pas vanaf 2022 naar de F1.

    • + 10
    • 27 okt 2025 - 11:31
    • rwinn2893

      Posts: 135

      Geen idee ik herinner mij vooral 2020 toen een VSC begon op het moment dat Lewis een pitstop ging maken en eindigde op het moment dat hij de pits uitreed in Imola.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 11:40
  • gridiron

    Posts: 2.893

    Smeken, iemand heeft een nieuwe woordenboek gekregen.

    • + 1
    • 27 okt 2025 - 12:27

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

