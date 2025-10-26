user icon
Verstappen met de handen in het haar: "We krijgen het niet voor elkaar”

Verstappen met de handen in het haar: "We krijgen het niet voor elkaar”
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 09:26
  11
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende geen overtuigende kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico. De regerend wereldkampioen moest genoegen nemen met de vijfde tijd, en daar baalde hij flink van. Verstappen gaat er nu het beste van proberen te maken in de race.

Verstappen begon aan het weekend als de jager. Hij gaat in Mexico verder met zijn jacht op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In de afgelopen weken was Verstappen oppermachtig, maar de papajakleurige bolides blijken niet zo'n makkelijke prooi te zijn als velen hadden verwacht. Norris was oppermachtig in de kwalificatie, en hij pakte de pole. Piastri zakte wél door het ijs en kwam niet verder dan de achtste tijd.

'Het is gewoon lastig'

Na afloop van de kwalificatie werd Verstappen door F1 TV gevraagd of hij hard moest werken voor de vijfde tijd. De Nederlander was immers veel aan het glibberen en glijden: "Ja. Ik bedoel, we hebben veel uitgeprobeerd, zelfs bij het ingaan van de kwalificatie. Ik denk dat we het op bepaalde gebieden gewoon een beetje bij het verkeerde eind hadden. En ja, zoals je al zegt, als je naar de onboards kijkt zegt dat genoeg."

"Het is gewoon lastig. Het hele weekend krijgen we het al niet voor elkaar om de grip te vinden. Dat is zeker iets wat we moeten zien te begrijpen. Wanneer je dit soort problemen hebt, dan ga je veel glijden. Op een circuit zoals dit kan je je dat niet verantwoorden."

Hebben veranderingen iets gedaan?

Gevraagd of de veranderingen in de balans nut hebben gehad, is Verstappen glashelder: "Groot genoeg, denk ik. Normaal gesproken zien we een verschil, wat we in de afgelopen weken ook hebben gezien. Als je iets aanpast, dan zie je dat. Maar dit hele weekend is het al zwaar."

Slecht gevoel voor de race

De vraag is dan wat er mogelijk is in de Grand Prix van vandaag: "Ja, het wordt lastig. Het wordt ook nog eens warm. Ik denk dat het zwaar gaat worden met de banden. Je hebt een goede balans nodig, en ik denk niet dat we dat hebben. Maar goed, we gaan zien wat we kunnen doen. Ik verwacht niet dat ik mee kan doen in dat gevecht voor me. Ze zijn veel sneller."

Regenrace

Hoeveel aparte berichten over die mislukte kwalificatie gaan we nog krijgen?

  • WC MAX

    Posts: 7.104

    RBR lijkt weer terug bij af. Tot aan Monza werkte zo'n beetje elke update averechts. Daarbij begreep men de wagen totaal niet.
    Vanaf Monza leek men de wagen beter te begrijpen en reageerde de auto voorspelbaarder op set-up wijzigingen.
    Nu met de nieuwe update lijkt het weer pre-Monza. Een onvoorspelbare wagen waar men bij RBR totaal niet weet war het aan ligt, maw, ze begrijpen de auto weer niet.
    Dan wordt het moeilijk.

    • Remco_F1

      Posts: 3.202

      Vergeet er niet bij te vertellen dat Max VT1 niet heeft gereden.

    • NicoS

      Posts: 19.532

      Dit is wel een bijzonder circuit op deze hoogte en weinig grip.
      Om nu al te concluderen dat het aan de updates ligt is wat voorbarig.

  • Regenrace

    Posts: 2.067

    Hoeveel aparte berichten over die mislukte kwalificatie gaan we nog krijgen?

    • reespees

      Posts: 77

      Mijn voorspelling is nog drie berichten.

    • Regenrace

      Posts: 2.067

      Daar toast ik op.

    • Hourpower

      Posts: 737

      Ja en ook zo overdreven dramatisch allemaal! Bah!

  • Maximo

    Posts: 9.557

    Als Max supporter vind ik het jammer dat hij vandaag niet de strijd aan kan met Norris, maar als F1 fan kan ik wel genieten van hoe de zaken om kunnen draaien.

    Het mooie aan de F1 is dat het niet zo is dat een goede wagen het overal en altijd goed doet.

  • Skoda F1

    Posts: 467

    Voorspelling bocht1: Lewis schakelt als een boer in een klap Norris uit. En Russell klungelt hem op magistrale wijze bij Leclerc in de zij.. Dus vrij baan voor P5..

    • Remco_F1

      Posts: 3.202

      Dit lijkt meer op een wens...

    • NicoS

      Posts: 19.532

      Alle voorspellingen zijn vaak wensen die ik hier lees…..;)

