Max Verstappen kende geen overtuigende kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico. De regerend wereldkampioen moest genoegen nemen met de vijfde tijd, en daar baalde hij flink van. Verstappen gaat er nu het beste van proberen te maken in de race.

Verstappen begon aan het weekend als de jager. Hij gaat in Mexico verder met zijn jacht op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In de afgelopen weken was Verstappen oppermachtig, maar de papajakleurige bolides blijken niet zo'n makkelijke prooi te zijn als velen hadden verwacht. Norris was oppermachtig in de kwalificatie, en hij pakte de pole. Piastri zakte wél door het ijs en kwam niet verder dan de achtste tijd.

'Het is gewoon lastig'

Na afloop van de kwalificatie werd Verstappen door F1 TV gevraagd of hij hard moest werken voor de vijfde tijd. De Nederlander was immers veel aan het glibberen en glijden: "Ja. Ik bedoel, we hebben veel uitgeprobeerd, zelfs bij het ingaan van de kwalificatie. Ik denk dat we het op bepaalde gebieden gewoon een beetje bij het verkeerde eind hadden. En ja, zoals je al zegt, als je naar de onboards kijkt zegt dat genoeg."

"Het is gewoon lastig. Het hele weekend krijgen we het al niet voor elkaar om de grip te vinden. Dat is zeker iets wat we moeten zien te begrijpen. Wanneer je dit soort problemen hebt, dan ga je veel glijden. Op een circuit zoals dit kan je je dat niet verantwoorden."

Hebben veranderingen iets gedaan?

Gevraagd of de veranderingen in de balans nut hebben gehad, is Verstappen glashelder: "Groot genoeg, denk ik. Normaal gesproken zien we een verschil, wat we in de afgelopen weken ook hebben gezien. Als je iets aanpast, dan zie je dat. Maar dit hele weekend is het al zwaar."

Slecht gevoel voor de race

De vraag is dan wat er mogelijk is in de Grand Prix van vandaag: "Ja, het wordt lastig. Het wordt ook nog eens warm. Ik denk dat het zwaar gaat worden met de banden. Je hebt een goede balans nodig, en ik denk niet dat we dat hebben. Maar goed, we gaan zien wat we kunnen doen. Ik verwacht niet dat ik mee kan doen in dat gevecht voor me. Ze zijn veel sneller."