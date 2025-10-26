Lewis Hamilton heeft in Mexico zijn beste kwalificatie neergezet sinds zijn overstap naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen pakte een knappe derde startplaats en moest alleen Lando Norris en Charles Leclerc voor zich dulden. Na afloop was Hamilton zichtbaar tevreden met zijn prestatie én die van Ferrari.

Voor de Scuderia kwam het resultaat als geroepen. De Italiaanse renstal stond de afgelopen weken flink onder druk na teleurstellende races en een stortvloed aan kritiek in de media. In Mexico was het eindelijk raak: Leclerc klokte de tweede tijd, Hamilton zat daar kort achter op P3. Daarmee lijkt Ferrari weer wat kleur op de wangen te hebben gekregen.

Hamilton op een roze wolk

“Eerlijk gezegd verstond ik de vraag niet, maar ik ben heel erg blij”, grapte Hamilton direct na de sessie. “Het is een eer om hier te staan met Charles en Lando. Zij zijn het hele seizoen al razendsnel, dus het voelt geweldig om weer in de top-drie te staan. Het team verdient dit ook, iedereen werkt ongelooflijk hard. Ik ben ze allemaal dankbaar.”

Opvallend genoeg bracht Ferrari geen nieuwe updates mee naar Mexico, wat de prestatie extra bijzonder maakt. “We hebben de auto niet per se verbeterd, maar wél onze aanpak tijdens het weekend. Dat maakt een verschil”, aldus Hamilton. “Grazie a tutti.”

Hamilton gaat voor eerste Ferrari-zege

De Brit weet dat de race zwaar zal worden, maar rekent op een kans bij de start. “Norris was een klasse apart vandaag, maar P3 is hier geen slechte positie. Hopelijk kan ik iets proberen richting de eerste bocht. Onze snelheid over de lange afstand is niet top, maar ik ga het publiek een show proberen te geven.”

Max Verstappen kende een lastiger kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur kwam snelheid tekort en moest genoegen nemen met de vijfde startplaats. Oscar Piastri kende helemaal een dramatische zaterdag en kwam niet verder dan de achtste plaats.