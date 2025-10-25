Max Verstappen klonk niet bepaald gerust na afloop van de vrijdag in Mexico. De Red Bull Racing-coureur zag zijn team worstelen met de afstelling en maakte zich vooral zorgen over het tempo tijdens de langere runs. Volgens de Nederlander wordt het lastig om dit weekend opnieuw te winnen.

Het Grand Prix-weekend begon nog redelijk positief voor Verstappen, die in de tweede vrije training de snelste tijd neerzette. Toch bleef het gevoel uit. De longruns – normaal het sterke wapen van Red Bull – verliepen stroef. En in de derde vrije training moest Verstappen zes tienden toegeven op Lando Norris, die met zijn McLaren duidelijk de toon zette.

Verstappen wijst pijnpunten aan

Na afloop wees Verstappen zijn vinger op de zere plek. “Over één ronde zag het er wel redelijk uit,” vertelde Verstappen tegenover Viaplay. “Maar het is fijn als je snel bent in de kwalificatie, en dat betekent niks als je in de race om de oren wordt gereden. We moeten zorgen dat we er zaterdag bij zitten, maar vooral op zondag moeten we echt een stap zetten.”

De Nederlander wees vooral op problemen met de banden. “In de longrun was het best lastig. De banden oververhitten enorm en het voelde gewoon niet snel. Dat zag je ook wel terug in de data. Vergeleken met McLaren zaten we er best ver vanaf,” gaf hij toe. “We proberen dat op te lossen, maar ik weet niet hoeveel we nog kunnen doen.”

Verstappen weigert in paniek te raken

Toch probeert Verstappen de situatie nuchter te bekijken. Paniek is er niet, maar zorgen wel. “Je kan er toch niks aan veranderen,” besloot hij droogjes. “We gaan gewoon kijken wat er mogelijk is. Het wordt niet makkelijk, maar we geven niet op.”