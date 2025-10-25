user icon
Verstappen maant Red Bull tot actie: "Anders worden we om onze oren gereden"

Verstappen maant Red Bull tot actie: "Anders worden we om onze oren gereden"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 22:29
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen klonk niet bepaald gerust na afloop van de vrijdag in Mexico. De Red Bull Racing-coureur zag zijn team worstelen met de afstelling en maakte zich vooral zorgen over het tempo tijdens de langere runs. Volgens de Nederlander wordt het lastig om dit weekend opnieuw te winnen.

Het Grand Prix-weekend begon nog redelijk positief voor Verstappen, die in de tweede vrije training de snelste tijd neerzette. Toch bleef het gevoel uit. De longruns – normaal het sterke wapen van Red Bull – verliepen stroef. En in de derde vrije training moest Verstappen zes tienden toegeven op Lando Norris, die met zijn McLaren duidelijk de toon zette.

Verstappen wijst pijnpunten aan

Na afloop wees Verstappen zijn vinger op de zere plek. “Over één ronde zag het er wel redelijk uit,” vertelde Verstappen tegenover Viaplay. “Maar het is fijn als je snel bent in de kwalificatie, en dat betekent niks als je in de race om de oren wordt gereden. We moeten zorgen dat we er zaterdag bij zitten, maar vooral op zondag moeten we echt een stap zetten.”

De Nederlander wees vooral op problemen met de banden. “In de longrun was het best lastig. De banden oververhitten enorm en het voelde gewoon niet snel. Dat zag je ook wel terug in de data. Vergeleken met McLaren zaten we er best ver vanaf,” gaf hij toe. “We proberen dat op te lossen, maar ik weet niet hoeveel we nog kunnen doen.”

Verstappen weigert in paniek te raken

Toch probeert Verstappen de situatie nuchter te bekijken. Paniek is er niet, maar zorgen wel. “Je kan er toch niks aan veranderen,” besloot hij droogjes. “We gaan gewoon kijken wat er mogelijk is. Het wordt niet makkelijk, maar we geven niet op.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasvezelcoureur

Posts: 426

Ja, in de kwalificatie. Verstappen heeft het specifiek over de race-snelheid, en die ziet er gewoon allesbehalve goed uit..

  • 1
  • 25 okt 2025 - 22:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.568

    Ik hoor verstappen vaker zulke dingen zeggen hamilton deed dat ook vaak en dan plots bij toverslag staat hij ineens vooraan.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:32
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 426

      Ja, in de kwalificatie. Verstappen heeft het specifiek over de race-snelheid, en die ziet er gewoon allesbehalve goed uit..

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 22:48



Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

