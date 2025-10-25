user icon
Verstappen worstelt in Mexico, Villeneuve wijst naar Norris: "Hij kan nu toeslaan"

Verstappen worstelt in Mexico, Villeneuve wijst naar Norris: “Hij kan nu toeslaan”
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 22:11
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen had het zichtbaar moeilijk tijdens de vrije trainingen in Mexico. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing klaagde continu over een gebrek aan grip in zijn RB21 en oogde allesbehalve tevreden. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve biedt dat kansen voor Lando Norris, die de beste indruk maakte op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen kwam in de derde vrije training niet verder dan de zesde tijd en liet over de boardradio duidelijk van zich horen. “Ik heb voor en achter geen tractie”, mopperde de Nederlander. Terwijl Verstappen worstelde, liet Norris juist zijn klasse zien. De Brit klokte de snelste tijd, nipt voor Lewis Hamilton, en lijkt in Mexico de favoriet voor pole position.

Villeneuve ziet kansen voor Norris

Villeneuve zag het met genoegen aan. “Het was enorm spannend, zelfs in de vrije training”, vertelde de oud-coureur bij Sky Sports. “Alleen Lando heeft zich echt laten zien. Max is niet tevreden met zijn auto, maar tijdens de kwalificatie zal hij wat kalmeren — dat helpt hem meestal.”

Ook WK-leider Oscar Piastri kende geen vlekkeloze voorbereiding. De Australiër moest in alle sessies zijn meerdere erkennen in teamgenoot Norris. Volgens Villeneuve maakt dat het titelgevecht alleen maar interessanter. “Dat Lando zo snel is, wetende dat hij over langere runs ook de beste auto heeft, is alleen maar goed voor het kampioenschap.”

Hitte gaat een rol spelen in Mexico

De Canadees waarschuwt dat de omstandigheden in Mexico een grote rol gaan spelen. “Het is heet, het is bruut. Als het zo warm is, voelt het soms alsof er ijs op de baan ligt. Dat zagen we in de laatste training: alleen Hamilton en Norris leken echt tevreden met het asfalt.”

Om 23:00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie in Mexico-Stad. Verstappen en Piastri zullen zich moeten herpakken, willen ze Norris van de troon houden in de strijd om pole position.

Reacties (3)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.373

    Daar heeft Villneuve wel een punt. Als Verstappen even minder is dan moet ie toeslaan. Maar misschien heeft RBR wel een schroefje de verkeerde kant opgedraaid voor de afstelling, en zal het in Q1 straks de goede kant opgedraaid zijn. Heb Verstappen ook maar 1 kwali test ronde zien doen.
    Dus ben zeer gespand en de snelste zal pole hebben, op een van de langste runs naar bocht 1 op zondag.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:27
  • De Vogel is Geland

    Posts: 603

    Norris en toe slaan 😅

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 22:37

