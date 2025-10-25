Max Verstappen had het zichtbaar moeilijk tijdens de vrije trainingen in Mexico. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing klaagde continu over een gebrek aan grip in zijn RB21 en oogde allesbehalve tevreden. Volgens voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve biedt dat kansen voor Lando Norris, die de beste indruk maakte op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen kwam in de derde vrije training niet verder dan de zesde tijd en liet over de boardradio duidelijk van zich horen. “Ik heb voor en achter geen tractie”, mopperde de Nederlander. Terwijl Verstappen worstelde, liet Norris juist zijn klasse zien. De Brit klokte de snelste tijd, nipt voor Lewis Hamilton, en lijkt in Mexico de favoriet voor pole position.

Villeneuve ziet kansen voor Norris

Villeneuve zag het met genoegen aan. “Het was enorm spannend, zelfs in de vrije training”, vertelde de oud-coureur bij Sky Sports. “Alleen Lando heeft zich echt laten zien. Max is niet tevreden met zijn auto, maar tijdens de kwalificatie zal hij wat kalmeren — dat helpt hem meestal.”

Ook WK-leider Oscar Piastri kende geen vlekkeloze voorbereiding. De Australiër moest in alle sessies zijn meerdere erkennen in teamgenoot Norris. Volgens Villeneuve maakt dat het titelgevecht alleen maar interessanter. “Dat Lando zo snel is, wetende dat hij over langere runs ook de beste auto heeft, is alleen maar goed voor het kampioenschap.”

Hitte gaat een rol spelen in Mexico

De Canadees waarschuwt dat de omstandigheden in Mexico een grote rol gaan spelen. “Het is heet, het is bruut. Als het zo warm is, voelt het soms alsof er ijs op de baan ligt. Dat zagen we in de laatste training: alleen Hamilton en Norris leken echt tevreden met het asfalt.”

Om 23:00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie in Mexico-Stad. Verstappen en Piastri zullen zich moeten herpakken, willen ze Norris van de troon houden in de strijd om pole position.