Hadjar hoogstwaarschijnlijk naar Red Bull: Fransman op pole voor stoeltje naast Verstappen
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 21:22
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Isack Hadjar lijkt de belangrijkste kandidaat te blijven om in 2026 de overstap te maken naar Red Bull Racing. De jonge Fransman presteert sterk in zijn eerste Formule 1-seizoen en lijkt in Mexico iets meer los te laten over wat de toekomst hem mogelijk brengt. De kans is dus groot dat hij in 2026 de teamgenoot wordt van Max Verstappen.

De rookie van Racing Bulls maakt tot nu toe indruk met zijn constante prestaties. Zijn hoogtepunt tot dusver was ongetwijfeld de derde plaats tijdens de Grand Prix van Zandvoort, waarmee hij zijn eerste F1-podium mocht vieren. Met een tiende plek in het kampioenschap laat Hadjar zien dat hij niet alleen een talent is voor de toekomst, maar ook nu al zijn mannetje staat tussen de gevestigde namen.

Hadjar beste kandidaat voor stoeltje naast Verstappen

Die opmars blijft ook in Milton Keynes niet onopgemerkt. Volgens diverse internationale media ligt Hadjar in poleposition om in 2026 het tweede Red Bull-stoeltje te bemachtigen naast Max Verstappen. Zelf blijft de 19-jarige coureur voorzichtig als het onderwerp ter sprake komt, al lijkt hij in Mexico-Stad iets meer te verraden dan anders.

“Eerlijk gezegd wil ik pas aan het eind van het seizoen weten waar ik aan toe ben,” zegt Hadjar. “De geruchten zijn soms vermoeiender dan de races zelf. Er zijn nog vijf weekenden te gaan en ik wil me gewoon op de baan blijven bewijzen.”

2025 ging snel voor Hadjar 

Hadjar vergelijkt zijn huidige situatie met die van vorig jaar. “Toen wist ik niet eens of ik überhaupt in de Formule 1 terecht zou komen. Nu weet ik dat ik volgend jaar zeker op de grid sta, en dat geeft rust. Ik ben niet meer in paniek, zoals toen.”

Op de vraag of hij zijn toekomst al kent, moet Hadjar lachen. “Je stelt te slimme vragen,” reageert hij met een knipoog. Een overstap in 2025 lijkt hij hoe dan ook uit te sluiten. “Dat zou belachelijk zijn. Ik heb nog maar een paar races met mijn huidige team, en ik wil hen helpen om zesde te worden bij de constructeurs. Dat is mijn doel.”

Tot slot haalt hij nog eens uit naar de speculaties rondom zijn toekomst. “Ik hoop dat iedereen even geduld heeft,” zegt Hadjar met een glimlach. “Ik beloof dat ik het zelf eerder weet dan jullie – anders is er iets mis! Maar tot het einde van het jaar wil ik gewoon rust.”

