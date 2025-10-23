user icon
icon

Leclerc optimistisch over toekomst bij Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc optimistisch over toekomst bij Ferrari
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 20:08
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc blijft ondanks alle geruchten gewoon bij Ferrari. De Monegask geeft aan erg optimistisch te zijn over de toekomst met Ferrari. Volgens de Ferrari-coureur zijn er duidelijke veranderingen achter de schermen die zorgen voor een goede voortgang.

Meer over Ferrari Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

13 okt
 Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

15 okt

Leclerc verwacht dat de Scuderia volgend seizoen heel sterk uit de startblokken zal komen. De Monegask heeft veel vertrouwen in het team van Ferrari. Het team verbetert zichzelf steeds beter, want in Austin finishten beide coureurs in de top vijf en behaalden ze buiten Red Bull de meeste punten tijdens het weekend.

'Ferrari verandert veel'

"Er is veel veranderd dit seizoen. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar ik voel dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dat geeft vertrouwen voor wat komt", zo stelt Leclerc tegenover de internationale media. De Monegask wijst naar de langzaam verbeterende prestaties van het team.

"Ik ken de mensen en ik weet hoe hard we werken om onze processen en manier van werken te verbeteren. Er komen ook nieuwe mensen bij het team, met een frisse blik en andere werkwijzen, en dat geeft me veel optimisme voor de toekomst."

Spelen de veranderende regels een belangrijke rol bij de Scuderia?

Leclerc denkt dat Ferrari erg sterk begint door de veranderende reglementen: "Volgend jaar wordt een heel belangrijk omslagpunt, en we zullen zien hoe dat uitpakt. Maar ik ben optimistisch, omdat ik het team ken, ik ken de mensen, en ik weet dat we in de juiste richting werken." De Monegask is dus erg onder de indruk van zijn team. 

"Sommige van onze concurrenten hebben met recente upgrades iets meer snelheid gevonden, maar dat was te verwachten", wijst Leclerc naar onder andere Red Bull, die enorm snel zijn sinds hun upgrade in Monza. "Wij hebben geen nieuwe onderdelen gebracht, terwijl anderen dat wel deden."

"Dat is een keuze — één waarvan ik hoop dat die zich zal uitbetalen aan het begin van volgend jaar. We weten wat we moeten doen, en ik geloof dat de beslissingen die we nu nemen ons straks weer in de strijd om zeges kunnen brengen."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.622
  • Podiums 49
  • Grand Prix 168
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar