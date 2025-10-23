Charles Leclerc blijft ondanks alle geruchten gewoon bij Ferrari. De Monegask geeft aan erg optimistisch te zijn over de toekomst met Ferrari. Volgens de Ferrari-coureur zijn er duidelijke veranderingen achter de schermen die zorgen voor een goede voortgang.

Leclerc verwacht dat de Scuderia volgend seizoen heel sterk uit de startblokken zal komen. De Monegask heeft veel vertrouwen in het team van Ferrari. Het team verbetert zichzelf steeds beter, want in Austin finishten beide coureurs in de top vijf en behaalden ze buiten Red Bull de meeste punten tijdens het weekend.

'Ferrari verandert veel'

"Er is veel veranderd dit seizoen. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar ik voel dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dat geeft vertrouwen voor wat komt", zo stelt Leclerc tegenover de internationale media. De Monegask wijst naar de langzaam verbeterende prestaties van het team.

"Ik ken de mensen en ik weet hoe hard we werken om onze processen en manier van werken te verbeteren. Er komen ook nieuwe mensen bij het team, met een frisse blik en andere werkwijzen, en dat geeft me veel optimisme voor de toekomst."

Spelen de veranderende regels een belangrijke rol bij de Scuderia?

Leclerc denkt dat Ferrari erg sterk begint door de veranderende reglementen: "Volgend jaar wordt een heel belangrijk omslagpunt, en we zullen zien hoe dat uitpakt. Maar ik ben optimistisch, omdat ik het team ken, ik ken de mensen, en ik weet dat we in de juiste richting werken." De Monegask is dus erg onder de indruk van zijn team.

"Sommige van onze concurrenten hebben met recente upgrades iets meer snelheid gevonden, maar dat was te verwachten", wijst Leclerc naar onder andere Red Bull, die enorm snel zijn sinds hun upgrade in Monza. "Wij hebben geen nieuwe onderdelen gebracht, terwijl anderen dat wel deden."

"Dat is een keuze — één waarvan ik hoop dat die zich zal uitbetalen aan het begin van volgend jaar. We weten wat we moeten doen, en ik geloof dat de beslissingen die we nu nemen ons straks weer in de strijd om zeges kunnen brengen."