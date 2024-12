Iwasa rijdt VT1 voor VCARB in Abu Dhabi

Het team van Visa Cash App RB zet aankomend weekend in Abu Dhabi weer een rookie in. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull zal een jongeling inzetten in de eerste vrije training. De keuze is wederom gevallen op het Japans Red Bull-talent Ayumu Iwasa.

Aankomende vrijdag zullen er veel rookies in actie komen tijdens de eerste vrije training. Zo kiest Red Bull ervoor om Isack Hadjar te laten rijden, en mogen ook Felipe Drugovich en Ryo Hirakawa hun stuurmanskunsten laten zien. Ook bij VCARB komt er dus een jonge coureur in actie. Ayumu Iwasa zal voor de tweede keer dit jaar een vrije training gaan rijden, ditmaal neemt hij plaats in de auto van Yuki Tsunoda.

Iwasa reed eerder dit jaar ook al een vrije training op het circuit van Suzuka. In zijn thuisland nam hij plaats in de wagen van Daniel Ricciardo, waardoor VCARB één sessie reed met een volledig Japanse line-up. Aangezien alle coureurs minimaal één keer plaats moeten maken voor een rookie, zal Tsunoda dit keer zijn auto gaan afstaan. Iwasa maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Red Bull, en hij reed dit jaar voor Team Mugen in de Super Formula. Hij sloot het kampioenschap af op de vijfde plaats.