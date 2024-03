VCARB bevestigt vrije training voor Iwasa

Het team van Visa Cash App RB heeft bevestigd dat ze over twee weken een jonge coureur gaan inzetten in Japan. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull zal in de eerste vrije training gaan rijden met een volledige Japanse line-up. Ayumu Iwasa maakt zijn debuut tijdens een raceweekend.

Red Bull-adviseur Helmut Marko meldde gisteren al aan Speedweek dat Iwasa meters zou mogen maken tijdens de eerste training in Suzuka. De bevestiging van Visa Cash App RB bleef echter uit, maar daar is vanochtend verandering in gekomen. VCARB heeft aangegeven dat Iwasa inderdaad zal gaan rijden in zijn thuisland. Hij zal vermoedelijk de wagen van Daniel Ricciardo eenmalig overnemen.