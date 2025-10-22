Sky Sports-commentator hekelt 'kinderachtig' Red Bull

Het team van Red Bull Racing ontving na afloop van de Amerikaanse Grand Prix een forse boete. Een teammedewerker was te lang op de grid blijven hangen, en na afloop bleek dat hij probeerde een stuk tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Sky Sports-commentator David Croft vindt het nogal kinderachtig.

De strijd tussen de teams van Red Bull en McLaren begint steeds heviger te worden. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel, maar na de zomerstop lieten ze steken vallen. Max Verstappen pakte de handschoen op, en wist te winnen in Italië, Azerbeidzjan en Austin. Hij is weer helemaal terug in de titelstrijd, en dat betekent dat Red Bull alles uit de kast trekt om de titel over de streep te trekken.

Wat is er aan de hand?

In Austin maakte Red Bull ook weer gebruik van slimme trucjes. Na afloop van de race werd duidelijk dat er een monteur te lang op de grid was blijven hangen. De stewards gaven Red Bull een hoge boete, en de volgende ochtend werd duidelijk wat er echt aan de hand was. Het team van McLaren plakt elke race een stukje tape op de pitmuur, zodat Lando Norris perfect kan timen waar hij zijn auto moet stilzetten in zijn startvak.

Bij Red Bull hebben ze deze tactiek van McLaren door, en daarom proberen ze elke keer het stuk tape van de muur te trekken. Volgens de geruchten verstevigde McLaren het stukje tape, en daarmee hoopten ze te voorkomen dat Red Bull een spelletje ging spelen. Het is niet tegen de regels, maar meerdere kenners hebben een duidelijke mening over Red Bulls tactiek.

Kinderachtige tactiek

Dat geldt ook voor Sky Sports-commentator David Croft. In de Sky-podcast 'The F1 Show' komt het onderwerp ter sprake. Croft laat blijken het nogal kinderachtig te vinden: "Word volwassen! Echt, grow up! Het is net als in het voetbal, dat als je een overtreding tegen krijgt, je de bal wegschiet. Doe het gewoon niet."

"Ik kan me echt ergeren aan dit soort dingen. Er is een woord voor, maar dat kan ik niet zeggen in de podcast. Je bent spelletjes aan het spelen. Word eens volwassen!"