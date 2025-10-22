user icon
Sky Sports-commentator hekelt 'kinderachtig' Red Bull

Sky Sports-commentator hekelt 'kinderachtig' Red Bull
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing ontving na afloop van de Amerikaanse Grand Prix een forse boete. Een teammedewerker was te lang op de grid blijven hangen, en na afloop bleek dat hij probeerde een stuk tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Sky Sports-commentator David Croft vindt het nogal kinderachtig.

De strijd tussen de teams van Red Bull en McLaren begint steeds heviger te worden. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel, maar na de zomerstop lieten ze steken vallen. Max Verstappen pakte de handschoen op, en wist te winnen in Italië, Azerbeidzjan en Austin. Hij is weer helemaal terug in de titelstrijd, en dat betekent dat Red Bull alles uit de kast trekt om de titel over de streep te trekken.

Wat is er aan de hand?

In Austin maakte Red Bull ook weer gebruik van slimme trucjes. Na afloop van de race werd duidelijk dat er een monteur te lang op de grid was blijven hangen. De stewards gaven Red Bull een hoge boete, en de volgende ochtend werd duidelijk wat er echt aan de hand was. Het team van McLaren plakt elke race een stukje tape op de pitmuur, zodat Lando Norris perfect kan timen waar hij zijn auto moet stilzetten in zijn startvak.

Bij Red Bull hebben ze deze tactiek van McLaren door, en daarom proberen ze elke keer het stuk tape van de muur te trekken. Volgens de geruchten verstevigde McLaren het stukje tape, en daarmee hoopten ze te voorkomen dat Red Bull een spelletje ging spelen. Het is niet tegen de regels, maar meerdere kenners hebben een duidelijke mening over Red Bulls tactiek.

Kinderachtige tactiek

Dat geldt ook voor Sky Sports-commentator David Croft. In de Sky-podcast 'The F1 Show' komt het onderwerp ter sprake. Croft laat blijken het nogal kinderachtig te vinden: "Word volwassen! Echt, grow up! Het is net als in het voetbal, dat als je een overtreding tegen krijgt, je de bal wegschiet. Doe het gewoon niet."

"Ik kan me echt ergeren aan dit soort dingen. Er is een woord voor, maar dat kan ik niet zeggen in de podcast. Je bent spelletjes aan het spelen. Word eens volwassen!"

HermanInDeZon

Posts: 276

Heeft natuurlijk overschot van gelijk.
Alleen zou McLaren net hetzelfde doen :)

  • 2
  • 22 okt 2025 - 10:16
Reacties (4)


  • HermanInDeZon

    Posts: 276

    Heeft natuurlijk overschot van gelijk.
    Alleen zou McLaren net hetzelfde doen :)

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 10:16
    • Paulie

      Posts: 4.767

      dat stukje tape weghalen kan er net voor zorgen dat Lando z'n wagen niet juist positioneert en tegen een straf op loopt, met mogelijk gevolgen voor z'n kampioenschap, dat is wel een kinderachtig streekje waard hihi

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:24
    • snailer

      Posts: 30.381

      Zou het niet gewoon ergernis veroorzaken? Dus verlies van concentratie eventueel?

      Helaas zit een post in het filter. Geen idee waarom. Maar is gewoon een zeer simpele en veel zuiverder oplossing.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:30
  • snailer

    Posts: 30.381

    Het is heel simpel om op te lossen. Bij Red bull gebruiken ze een reclame stikker op de zijkant die allignet met de gele streep vanuit het zicht van Verstappen. Hij kijkt dus over de stikker tot de gele lijn gealligned is.
    Denk aan het bepalen van de breedte van de auto. Zet de auto strak naast de stoep. Kijk langs de voorkant richting stoeprand. daar waar je over de voorkant van de auto kijkt is dereferentie. Of je dan 20, 50, 100 of 180 rijdt. Als de referentie tegen de stoep aan ligt, dan weet je dat je 2 cm van de stoep rijdt.
    Het verschil is dat de gele lijn bij het starvlak 90 graden op de auto staat. Daarom zit de referentie op de zijkant.
    Enige waar de rijder rekening moet houden bij bijvoorbeeld regen. De natweer banden zijn wat hoger.

    Ik snap niet dat men bij McLaren de muur gebruik tals referentie. Die is ook nog eens elke race anders.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 10:29

