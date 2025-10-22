Marko ziet Verstappen niet als titelfavoriet en legt druk bij McLaren

Max Verstappen is na zijn foutloze weekend in Austin weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. Bij de concurrentie van McLaren beginnen ze de druk te voelen, maar Verstappen en zijn team Red Bull Racing blijven bescheiden. Helmut Marko wil niet van een favorietenrol spreken.

Verstappen heeft het momentum in handen in de Formule 1. De Red Bull-coureur is op een sterke wijze aan de tweede seizoenshelft begonnen. Hij werd tweede in de race op Zandvoort, en liet in Italië en Azerbeidzjan het Wilhelmus klinken na prachtige zeges. In Singapore kwam hij als tweede over de streep, waarna hij afgelopen weekend oppermachtig was in Austin. Hij won de sprintrace, profiteerde van de dubbele uitvalbeurt van de McLarens en won op zondag ook de Grand Prix.

Is Verstappen de titelfavoriet?

Verstappen staat nog maar 40 WK-punten achter op WK-leider Oscar Piastri, en dat betekent dat alles nog mogelijk is. In gesprek met de internationale media tempert Red Bull-adviseur Helmut Marko de verwachtingen: "Een achterstand van veertig punten... Dan kan je niet van een favorietenrol spreken."

"Het kan allemaal relatief snel veranderen, van de ene race op de andere. En nogmaals, als de auto's identiek zijn, of in ieder geval bijna, dan kan er maar één zijn die het verschil maakt. Dat is Max. Hij heeft geen last van dipjes, hij maakt gewoon geen fouten."

Wie zijn de grote concurrenten?

Marko gaf al meerdere keren aan dat er geen McLaren-circuits meer bestaan. De Oostenrijker komt met een uitleg: "Voorheen had McLaren op bepaalde delen van een circuit al een voorsprong van een halve seconde te pakken, maar de verschillen zijn nu nog maar een paar honderdsten of duizendsten per bocht. Daarom zijn de verschillen ook zo klein."

Marko weet dat ze met de McLarens moeten vechten, maar hij stelt dat Verstappen met nog een andere renstal zal moeten strijden: "Bij hoge temperaturen is Mercedes er ook weer bij. Ze waren dit weekend wat minder goed, maar dat helpt ons natuurlijk ook."