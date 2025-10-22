user icon
Sainz verdedigt crash met Antonelli: "Ik deed niets verkeerd"

Sainz verdedigt crash met Antonelli: "Ik deed niets verkeerd"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 18:46
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz beleefde een dramatisch weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Williams-coureur had zijn auto al snel langs de kant moeten zetten, nadat hij tegen Kimi Antonelli aanreed. De Spanjaard was op koers voor de punten, maar keerde met lege handen naar huis. Sainz weigerde om zijn handen in eigen boezem te steken.

De Spanjaard had zich als negende gekwalificeerd en wist zich al snel voor nummer acht Ollie Bearman te wurmen. Hij had de Haas-coureur mooi ingehaald in bocht vijftien van het circuit en wilde vier rondes later dit ook bij Mercedes-coureur Kimi Antonelli doen. Dit lukte niet en dus kon de Williams-coureur zijn race niet afmaken.

Sainz wist het geen tweede keer te doen

Sainz sprak tegenover het officiële kanaal van de Formule 1 over de crash. Volgens de Spanjaard was het niet zijn fout: "Het pakte niet helemaal hetzelfde uit als bij Ollie", legde Sainz uit. "Tegen die tijd zat ik in een goed tempo, had ik een goed gevoel met de auto en voelde ik dat dit een goede kans was om in te grijpen."

"Helaas pakte het bij Kimi niet hetzelfde uit. Ik had het gevoel dat Kimi een stuk agressiever was dan Ollie in de verdediging en bij het ingaan van de bocht. Dat maakte me op dat moment bang, waardoor ik hard moest remmen om een ​​botsing te voorkomen. Uiteindelijk maakte het niet uit, want ik blokkeerde de remmen en raakte hem, en zo veroorzaakten we een ongeluk", zo verdedigt Sainz zijn crash. De Spanjaard spreekt in deze situatie over 'we' in plaats van 'ik' en zegt dus hiermee dat het niet zijn eigen fout is.

'Je wil altijd meer'

"Het ziet er van buitenaf veel erger uit dan van binnenuit, en uiteindelijk is het jammer, want we waren erg snel. Het is altijd hetzelfde met racen. Ik had het zekere voor het onzekere kunnen nemen, op P8 kunnen blijven, geen actie op Kimi kunnen proberen, hem tot aan de vlag kunnen volgen en vier punten voor het team kunnen scoren en dat kunnen vieren." Sainz had met punten naar huis kunnen keren, maar hij verpestte met zijn actie de race van zowel zichzelf als die van Antonelli. 

"Uiteindelijk wil je in de race altijd meer, je gaat er altijd voor. Ik ging er met Ollie voor en het werkte perfect. Het is een bocht waar ik in het verleden meerdere keren heb ingehaald, en ik ben nog nooit gecrasht. Deze keer, met Kimi, pakte het niet helemaal goed uit. Dus het is wat het is", zo eindigt Sainz zijn verdediging over de crash. De Spanjaard staat momenteel met 38 punten op de elfde positie in het wereldkampioenschap. Het middenveld staat enorm dicht bij elkaar en Sainz zou dan ook negende hebben kunnen staan als hij niet was gecrasht.

powered by bye

Posts: 497

Ja bij Sainz moet je aan de kant gaan want anders is het jou schuld en dan gaat ie zielig doen

  • 6
  • 22 okt 2025 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 60.871

      Dus hij eindigde voor jou bij de Aldi-kassa?

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 19:04
    • snailer

      Posts: 30.403

      Sainz was gewoon bij de Aldi door de kassa geramd met zijn winkelwagen. En dan zou hij de dichtstbij staande andere klant de schuld geven.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 22:08
  • Snorremans

    Posts: 92

    Wat een Tinus. Iedere blindevink kan nog zien dat het zijn fout was.

    • + 5
    • 22 okt 2025 - 20:24
    • schwantz34

      Posts: 41.127

      Carlos Sainz aka, smooth operator, aka Spaanse struisvogel, aka blinde vink, aka blind peerd!

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 23:40
  • Need5Speed

    Posts: 3.261

    Zoals de stewards al opmerkten was Sainz geen moment voorbij de zijspiegel van Antonelli, en dan hoeft Antonelli geen ruimte te geven.
    Antonelli kon hem helemaal niet zien, Sainz zat in de blinde hoek. Dus dat je dan geen recht hebt op ruimte is logisch en nodig.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 21:33
    • Golf-GTI

      Posts: 1.545

      Ik vindt dat ze van die blind spot lampjes in de spiegels moeten installeren net als bij mijn auto 🚗

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 21:42
  • schwantz34

    Posts: 41.127

    Door zo'n enorm korte lijn te nemen kan je gewoon echt never nooit de Apex halen zonder of veels te wijd te gaan, of je gewoon compleet te verremmen met alle gevolgen van dien. Dat was bij zowel Sainz, Stroll, als bij die matennaaier afgelopen weekend overduidelijk het geval!

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 21:59

