Lewis Hamilton heeft zijn vizier gericht op het podium in de slotfase van het Formule 1-seizoen. De Brit wil koste wat kost voorkomen dat hij voor het eerst in zijn imposante carrière een jaar afsluit zonder top-drieklassering.

De Ferrari-coureur stond in zijn achttien seizoenen in de Formule 1 altijd minstens één keer op het podium. Maar na zeventien Grands Prix in 2025 lijkt dat record serieus in gevaar. Hamilton won wel de sprintrace in China, maar moest in de reguliere races tot dusver genoegen nemen met vier vierde plaatsen.

Hamilton hoopvol na vierde plaats in Austin

Met nog vijf raceweekenden te gaan – inclusief twee sprints – blijft de zevenvoudig wereldkampioen hoopvol. “Ik zou zeggen dat consistentie nu het belangrijkste is,” vertelde Hamilton na afloop van de Amerikaanse GP tegenover de internationale pers in Austin. “Als ik nog één podium kan pakken, zou dat geweldig zijn. En als we daarmee Ferrari voor Mercedes kunnen houden in het constructeurskampioenschap, zou dat een mooi einde van het jaar zijn.”

Hamiltons eerste seizoen bij Ferrari verloopt echter niet zonder frustraties. De Brit moest wennen aan de SF-25, na jarenlang enkel in Mercedes-bolides te hebben gereden. Toch ziet hij de laatste weken vooruitgang. “Het gaat langzaam de goede kant op. Ik voel me beter in de auto, en ik leer elke dag bij. De snelheid komt stap voor stap terug,” aldus de 105-voudig racewinnaar.

Hamilton had het wederom zwaar in Amerikaanse GP

Zijn race in Austin verliep minder vlekkeloos. Hamilton dacht even dat zijn kans op punten in rook was opgegaan toen hij plots last kreeg van hevig onderstuur. “In bocht 5 voelde het alsof ik ergens tegenaan reed. Ik dacht dat ik een lekke band had, maar dat bleek niet zo te zijn. De auto wilde gewoon niet meer sturen. Ik moest echt vechten om hem over de streep te krijgen.”

Ondanks de tegenslag houdt Hamilton de moed erin. “We boeken progressie, en ik geloof dat er nog kansen liggen. Als we het goed doen, zit dat podium er echt nog in.”