Red Bull zag terugkeer Verstappen niet aankomen: "Trots op iedereen"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 07:02
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Bij Red Bull Racing kunnen ze zelf amper geloven hoe groot de stap voorwaarts is sinds de zomerstop. Teambaas Laurent Mekies sprak in Austin van een ‘onverwachte ommekeer’ bij de regerend wereldkampioen, die Max Verstappen opnieuw in de titelstrijd heeft gebracht.

Mekies nam het roer over na de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli, toen de vormcrisis bij Red Bull zijn dieptepunt bereikte. In Hongarije moest Max Verstappen nog genoegen nemen met een negende plek en leek de RB21 plots zijn glans kwijt. Wat volgde, was echter een indrukwekkende revival: in de zes races daarna pakte de Nederlander drie zeges, twee sprintoverwinningen en twee tweede plaatsen.

Mekies trots op Red Bull

“Eerlijk is eerlijk, niemand had dit zien aankomen,” vertelde Mekies aan de internationale pers in Austin. “De vooruitgang die we hebben geboekt, kwam als een verrassing. Zelfs voor de mensen die dagelijks aan de auto werken. Niemand had verwacht dat het zo snel zou omslaan.”

De Fransman, die Christian Horner opvolgde als teambaas, prijst vooral de inzet van het technische team in Milton Keynes. “Het is belangrijk om te benadrukken dat de ommekeer volledig te danken is aan de mannen en vrouwen die deze auto hebben ontwikkeld. Ze hebben zich niet neergelegd bij de beperkingen van het project, bleven zoeken naar oplossingen en hebben de balans gevonden tussen dit seizoen en volgend jaar.”

RB21 reageerde eindelijk na update

Volgens Mekies was het niet vanzelfsprekend dat het harde werk zich ook direct op de baan zou uitbetalen. “Soms steek je maanden energie in verbeteringen zonder resultaat. Dit keer reageerde de auto wél zoals we hoopten. Dat geeft iedereen in het team een enorme boost.”

Mekies voelt zich intussen steeds beter thuis bij Red Bull. “Iedere dag leer ik nieuwe mensen kennen en begrijp ik beter hoe dit team werkt. De steun die ik krijg, is echt bijzonder. Dat maakt deze periode extra speciaal.”

