McLaren laat zich niet gek maken: "We hielden al lang rekening met Verstappen"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Bij McLaren houden ze de rust erin, ook nu Max Verstappen weer nadrukkelijk meedoet in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander heeft de voorbije weken een forse inhaalslag gemaakt, maar teambaas Andrea Stella weigert zich gek te laten maken. Volgens de Italiaan verandert er niets aan de aanpak van zijn team.

Vier raceweekenden geleden leek het nog een onderonsje te worden tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen stond op forse achterstand, maar dankzij zijn zegereeks is de Red Bull-coureur inmiddels tot veertig punten genaderd van Piastri, met nog vijf raceweekenden te gaan. In Woking beseffen ze dat Verstappen gevaarlijk dichtbij komt, al wil Stella daar niet te veel nadruk op leggen.

Voor McLaren verandert niets

“Voor mij is er eigenlijk niets veranderd,” vertelde Stella aan de internationale pers in Austin. “Het gevaar dat Verstappen vormt, is nog altijd hetzelfde als een paar maanden geleden. Al sinds Baku zeg ik dat hij meedoet voor het kampioenschap. Dat is geen loze uitspraak, dat komt voort uit ervaring en uit de kennis van de circuits die eraan komen.”

De McLaren-teambaas wil vooral naar zijn eigen team blijven kijken. “We moeten blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan: prestaties maximaliseren en zorgen dat we foutloze weekenden draaien. In Baku deden we dat niet, en dat kostte ons punten. Zolang we het maximale eruit halen, ligt het wereldkampioenschap nog volledig in onze eigen handen.”

Verstappen nadert Piastri en Norris

Ondertussen neemt de druk op Piastri en Norris verder toe. Verstappen staat nog maar 26 punten achter Norris en lijkt in bloedvorm te verkeren. Toch wil Stella nog niet praten over een interne rolverdeling. “We hebben nog vijf races en twee sprints te gaan. Dat betekent ook dat wij het gat kunnen vergroten. Pas als de wiskunde het dicteert, maken we een keuze tussen onze coureurs.”

Stella blijft optimistisch. “Er komen nog goede circuits aan voor ons. We zien de komende weken als kansen, niet als bedreigingen.”

John6

Posts: 11.163

Good Luck McLaren.

  • 1
  • 22 okt 2025 - 08:41
Reacties (6)

  • John6

    Posts: 11.163

    Good Luck McLaren.

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 08:41
  • schwantz34

    Posts: 41.120

    Voor de zomerstop scheten ze al 7 kleuren Papaya stront voor Max in zijn toenmalige knakenbak, en nu na de verbeteringen aan zijn auto en zijn geweldige comeback is daar nog een hele karrenvracht aan bonte kleurtjes bijgekomen...

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 08:42
  • dumdumdum

    Posts: 2.696

    "Pas als de wiskunde het dicteert, maken we een keuze tussen onze coureurs.” Succes daarmee. Zolang Norris en Piastri beide nog een kans maken op het kampioenschap, zal geen van de 2 nog voor elkaar aan de kant gaan. Die papaya rules hebben beide coureurs op scherp gezet.

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 08:58
  • Paulie

    Posts: 4.766

    maanden geleden zou er nog enigszins logica achter zitten om een keuze te maken tussen de rijders (al valt het te prijzen dat ze dat niet hebben gedaan), dat punt is wel voorbij nu, Lando heeft Oscar praktisch bijgehaald en je kan/mag als team hem nu niet terugfluiten in deze situatie.

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 09:01
    • nr 76

      Posts: 7.074

      En praktisch gezien is dat ook nog niet makkelijk om te doen. Dan moeten ze op de baan ook al bij elkaar in de buurt zitten. En dan iets minder dicht in de buurt dan afgelopen zaterdag

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:25
    • snailer

      Posts: 30.379

      Ik weet eerlijk gezegd niet of dit klopt. Nog niet lang geleden verloor Norris 18 punten of zo? Dacht dat hij 2 de reed toen zijn auto het begaf. Piastri liep toen in plaats van 7 punten uit met 25 punten.
      Die race was de laatste die ze wonnen dacht ik. Er was dus nooit een reden. De voorsprong van Piastri was op zijn hoogst richting Verstappen.

      Geen idee van de verschillen, maar ik vermoed dat Norris nu voor Piastri zou hebben gestaan zonder motorpech.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

