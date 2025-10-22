Bij McLaren houden ze de rust erin, ook nu Max Verstappen weer nadrukkelijk meedoet in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander heeft de voorbije weken een forse inhaalslag gemaakt, maar teambaas Andrea Stella weigert zich gek te laten maken. Volgens de Italiaan verandert er niets aan de aanpak van zijn team.

Vier raceweekenden geleden leek het nog een onderonsje te worden tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen stond op forse achterstand, maar dankzij zijn zegereeks is de Red Bull-coureur inmiddels tot veertig punten genaderd van Piastri, met nog vijf raceweekenden te gaan. In Woking beseffen ze dat Verstappen gevaarlijk dichtbij komt, al wil Stella daar niet te veel nadruk op leggen.

Voor McLaren verandert niets

“Voor mij is er eigenlijk niets veranderd,” vertelde Stella aan de internationale pers in Austin. “Het gevaar dat Verstappen vormt, is nog altijd hetzelfde als een paar maanden geleden. Al sinds Baku zeg ik dat hij meedoet voor het kampioenschap. Dat is geen loze uitspraak, dat komt voort uit ervaring en uit de kennis van de circuits die eraan komen.”

De McLaren-teambaas wil vooral naar zijn eigen team blijven kijken. “We moeten blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan: prestaties maximaliseren en zorgen dat we foutloze weekenden draaien. In Baku deden we dat niet, en dat kostte ons punten. Zolang we het maximale eruit halen, ligt het wereldkampioenschap nog volledig in onze eigen handen.”

Verstappen nadert Piastri en Norris

Ondertussen neemt de druk op Piastri en Norris verder toe. Verstappen staat nog maar 26 punten achter Norris en lijkt in bloedvorm te verkeren. Toch wil Stella nog niet praten over een interne rolverdeling. “We hebben nog vijf races en twee sprints te gaan. Dat betekent ook dat wij het gat kunnen vergroten. Pas als de wiskunde het dicteert, maken we een keuze tussen onze coureurs.”

Stella blijft optimistisch. “Er komen nog goede circuits aan voor ons. We zien de komende weken als kansen, niet als bedreigingen.”