Verstappen schrijft F1-geschiedenis met ongekende prestatie in Austin

  Gepubliceerd op 21 okt 2025 12:46
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur reed een sterke race, en mocht het podium weer betreden om zijn trofee in ontvangst te nemen. Hij schreef geschiedenis, en evenaarde Sebastian Vettel op een bijzonder lijstje.

Met zijn zege in Austin zette Verstappen zijn jacht op de wereldtitel kracht bij. De Nederlander heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in de afgelopen weken flink verkleind, en de titel is nu een realistisch doel. Na de zomerstop stond Verstappen elk raceweekend op het podium, en dat zorgt ervoor dat hij nu F1-geschiedenis heeft geschreven.

Kan Verstappen nog meer geschiedenis schrijven?

Met zijn zege op het Circuit of the Americas evenaarde Verstappen het totaal aantal podiumplaatsen van Sebastian Vettel. De Duitser stond in zijn loopbaan 122 keer op het ereschavot, en dat geldt nu dus ook voor Verstappen. Als hij aankomend weekend in de Grand Prix van Mexico weer in de top drie weet te finishen, dan laat Verstappen Vettel achter zich en is hij na Lewis Hamilton en Michael Schumacher de coureur met de meeste podiumplekken ooit in de Formule 1.

Hamilton en Schumacher uit zicht

Verstappen zal de podiumplekken nodig hebben in zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel, maar het is voor hem nog niet mogelijk om dit jaar een plekje te stijgen op deze ranglijst. Schumacher staat tweede op de eeuwige ranglijst met 155 podiumplekken, terwijl Hamilton de lijstaanvoerder is met 202 podiumplekken. De Brit is nog actief in de Formule 1, maar staat al ruim een jaar droog qua podiumplekken.

Coureurs met de meeste podiumplekken in de Formule 1:

1. Lewis Hamilton - 202 podiums

2. Michael Schumacher - 155 podiums

3. Sebastian Vettel - 122 podiums

3. Max Verstappen - 122 podiums

4. Alain Prost - 106 podiums

5. Fernando Alonso - 106 podiums

HermanInDeZon

Posts: 273

Er wordt natuurlijk per definitie elke race een hoop geschiedenis geschreven ...




... maar om nu per race gemiddeld drie artikels aan de meest te besteden aan "Rijder X heeft nu evenveel Y als rijder Z en staat daarmee op plaats alles-behalve-1 ooit"

  • 4
  21 okt 2025 - 13:03
Reacties (10)

