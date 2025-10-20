Verstappen steeds positiever over titelstrijd: "We zullen het proberen"

Max Verstappen won de race van de Verenigde Staten op fenomenale wijze. De Nederlander was de gehele race dominant en heeft dan ook ieder rondje aan de leiding gelegen. Verstappen is ook dichter naar de McLaren-coureurs gegroeid omtrent punten in het wereldkampioenschap.

Na een goede start was Verstappen al snel uit het zicht van Charles Leclerc. De Monegask kon de Nederlander niet bijhouden en zo ontstond er een gat van 11 seconden. Uiteindelijk finishte de Nederlander acht seconden voor Lando Norris.

Een ongelooflijk weekend van Verstappen

"Het was een ongelooflijk weekend voor ons. We hebben echt alle resultaten gemaximaliseerd. En ik denk dat vandaag in de race, die eerste inning het belangrijkste was. Charles was natuurlijk aan het vechten met Lando, en daar kon ik het gat dichten", vertelt Verstappen aan F1TV.

"Want ik denk dat zodra Lando in schone lucht was, de concurrentie erg gelijk opging of hij was net iets sneller. En ja, we hebben de kloof tot het einde weten te overbruggen, maar het was niet supermakkelijk. Ik bedoel, misschien leek het op tv makkelijk, maar tijdmanagement was vandaag lastig. En met de wind kon je elke ronde weer iets anders verwachten. Dus consistent zijn in die race, consistent zijn, was best lastig, maar het is ons gelukt."

Verstappen vliegt

De Red Bull-coureur is in de laatste vier races van een achterstand van 104 punten naar 40 punten gegaan. Dit is een enorm verschil en een knappe prestatie van de Nederlander. "We hebben echt een paar hele goede weekenden. En natuurlijk weten we ook dat we tot het einde van het seizoen perfect moeten zijn om een ​​kans te maken. Maar we zullen het proberen, weet je, en als het lukt, is dat natuurlijk geweldig."

"En als het niet lukt, hebben we tot het einde alles geprobeerd en het spannend gehouden. En dat is, denk ik, onze mentaliteit. Het is positieve druk. We hebben niet het gevoel dat het ons iets oplegt. We zijn er niet gestrest over. We gaan er gewoon vol voor." De Formule 1 begint volgend weekend weer in Mexico. Daar heeft Verstappen al een paar keer gewonnen, dus er is hoop voor nog meer goede resultaten.