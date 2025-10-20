user icon
icon

Verstappen steeds positiever over titelstrijd: "We zullen het proberen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen steeds positiever over titelstrijd: "We zullen het proberen"
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 07:36
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de race van de Verenigde Staten op fenomenale wijze. De Nederlander was de gehele race dominant en heeft dan ook ieder rondje aan de leiding gelegen. Verstappen is ook dichter naar de McLaren-coureurs gegroeid omtrent punten in het wereldkampioenschap.

Meer over Max Verstappen Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Na een goede start was Verstappen al snel uit het zicht van Charles Leclerc. De Monegask kon de Nederlander niet bijhouden en zo ontstond er een gat van 11 seconden. Uiteindelijk finishte de Nederlander acht seconden voor Lando Norris.

Een ongelooflijk weekend van Verstappen

"Het was een ongelooflijk weekend voor ons. We hebben echt alle resultaten gemaximaliseerd. En ik denk dat vandaag in de race, die eerste inning het belangrijkste was. Charles was natuurlijk aan het vechten met Lando, en daar kon ik het gat dichten", vertelt Verstappen aan F1TV.

"Want ik denk dat zodra Lando in schone lucht was, de concurrentie erg gelijk opging of hij was net iets sneller. En ja, we hebben de kloof tot het einde weten te overbruggen, maar het was niet supermakkelijk. Ik bedoel, misschien leek het op tv makkelijk, maar tijdmanagement was vandaag lastig. En met de wind kon je elke ronde weer iets anders verwachten. Dus consistent zijn in die race, consistent zijn, was best lastig, maar het is ons gelukt."

Verstappen vliegt 

De Red Bull-coureur is in de laatste vier races van een achterstand van 104 punten naar 40 punten gegaan. Dit is een enorm verschil en een knappe prestatie van de Nederlander. "We hebben echt een paar hele goede weekenden. En natuurlijk weten we ook dat we tot het einde van het seizoen perfect moeten zijn om een ​​kans te maken. Maar we zullen het proberen, weet je, en als het lukt, is dat natuurlijk geweldig."

"En als het niet lukt, hebben we tot het einde alles geprobeerd en het spannend gehouden. En dat is, denk ik, onze mentaliteit. Het is positieve druk. We hebben niet het gevoel dat het ons iets oplegt. We zijn er niet gestrest over. We gaan er gewoon vol voor." De Formule 1 begint volgend weekend weer in Mexico. Daar heeft Verstappen al een paar keer gewonnen, dus er is hoop voor nog meer goede resultaten.

Larry Perkins

Posts: 60.797

[i] Post-race video’s… [/i]

[b] F1 Post-Race Press 2025 United States Grand Prix | Verstappen, Norris & Leclerc [/b]
(14,31 minuten)
https://youtu.be/baFvK6LPZOg

[b] Drivers React After The Race | 2025 United States Grand Prix [/b]
(11,19 minuten)
https://youtu.be/ylxv3u5S4S8

[b] F1 P... [Lees verder]

  • 2
  • 20 okt 2025 - 08:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 79

    Wordt peentjes zweten in Woking!! Die zitten hem echt te knijpen.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 07:56
    • schwantz34

      Posts: 41.108

      Ja, die knijpen hun papaya's tot de laatste druppel uit in hun bilnaad voor Max!

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 08:24
  • Paulie

    Posts: 4.741

    Nog steeds is het 5 resterende races zo dat Max in allemaal perfect moet scoren, maar met Oscar die P2/3's scoort wordt het nog moeilijk. Beste zou zijn Oscar matig maar ik mag aannemen dat hij zich toch onderhand herpakt en alsnog kampioen weet te worden, als hij dit nog kwijtspeelt dan is dat (buiten feit dat het enorm knap is van Max) een enorme deuk in zn imago. Red Bull gaat echt goed momenteel, maar ook Lando moet ie in de gaten houden, die rijdt laatste races gewoon beter.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 08:17
    • Pepe

      Posts: 1.116

      Het zal moeilijk worden. Maar wie zegt dat de McL's niet gaan crashen? Dat is maar 14 punten. Die gaan elkaar geen ruimte meer geven. Als die gaan crashen wordt Max wereldkampioen.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:20
    • NicoS

      Posts: 19.490

      Piastri moet eerst nog maar zien of hij Norris van het lijf kan houden, dat zal al lastig genoeg worden zo….

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:46
  • Larry Perkins

    Posts: 60.798

    Post-race video’s…

    F1 Post-Race Press 2025 United States Grand Prix | Verstappen, Norris & Leclerc
    (14,31 minuten)
    https://youtu.be/baFvK6LPZOg

    Drivers React After The Race | 2025 United States Grand Prix
    (11,19 minuten)
    https://youtu.be/ylxv3u5S4S8

    F1 Post Race Interview: Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc | Austin GP 2025
    (3,18 minuten)
    https://youtu.be/T2ErUfQ4HC8

    Max Verstappen & Charles Leclerc YAPPING together in Cooldown Room #USGP
    (1,35 minuten)
    https://youtu.be/-SXzisbaDmo

    Lewis Hamilton Post Race Interview: P4 | Austin GP 2025 - United States GP
    (met o.a. Mekies, Stella en Wolff, 12,59 minuten)
    https://youtu.be/34oFU6Qt_QQ

    Oscar Piastri Chill REACTION on Lando Norris & Max Verstappen Pressure 😤 #USGP
    (2,00 minuten)
    https://youtu.be/0gafRq_o3ao

    Max Verstappen celebrates win with good friends Lando Norris & Charles Leclerc | Podium scenes
    (8,15 minuten)
    https://youtu.be/FoNmsjBVbC0

    Every F1 Driver's Post-Race Team Radio from the 2025 United States GP
    (16,49 minuten)
    https://youtu.be/-Y0ACQVMx5Q

    2025 F1 USGP RACE analysis by Peter Windsor
    (18,32 minuten)
    https://youtu.be/SYeoZWimOfM

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 08:21
    • Raye34

      Posts: 1.120

      Thnx @ Larry 👌👍
      Door mijn werk heb ik de cooldown en het podium moeten missen.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:56
  • MatsVerstsappen

    Posts: 191

    Een koel hoofd in Barcelona had hem waarschijnlijk 10 punten extra opgeleverd, het blijft knagen...

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 08:22
    • Avb1

      Posts: 229

      Oostenrijk is het echte probleem

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:41
  • Regenrace

    Posts: 2.030

    Een paar GP's terug zat ik ik nog in het kamp 'Ja, doei!'.
    Maar potverdorie, het begint toch echt tot de mogelijkheden te horen, vooral ook omdat Max er zelf weer in gelooft. Dan kan ie dingen uit zijn grote teen halen die daar anders blijven zitten.
    Drie serieuze titelkandidaten en een paar stoorzenders als Russell en Leclerc die er doorheen fietsen - dat zou weleens een Abu Dhabi a la 2021 of 2008 kunnen worden.
    We zouden bijna vergeten dat Hamilton gisteren ook zijn recordje te pakken heeft - die van Ferrari coureur met meeste starts zonder podium (sprintraces niet meegerekend).

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 09:14

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.330
  • Podiums 122
  • Grand Prix 228
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Ongenaakbare Verstappen wint GP Verenigde Staten ×