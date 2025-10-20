user icon
Norris tevreden met tweede plek in Austin: "We hadden niet veel meer kunnen doen"
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 00:54
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris eindigde als tweede tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Britse McLaren-coureur wist Max Verstappen niet in te halen. En had het een groot deel van de race lastig met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Norris moest hem tweemaal inhalen. 

Norris startte als tweede, maar werd al snel ingehaald door Charles Leclerc. De McLaren-coureur moest toen flink zijn best doen om de Monegask weer in te halen. Na de pitstops zat Leclerc opnieuw voor Norris en moest hij hem weer inhalen. Hij eindigde uiteindelijk als tweede. 

Norris had het lastig met Leclerc

"We hadden niet veel meer kunnen doen. Charles was erg snel, weet je, met nog 10 ronden te gaan, Charles had zes seconden achterstand op de leider. Dat betekent dat we een erg sterke race hebben. Normaal gesproken is het racetempo veel beter dan hun kwaliteitstempo het hele seizoen en gemiddeld zijn ze dit jaar qua racetempo zelfs de op één na beste auto geweest vergeleken met ons."

"Als hij voorlag, wist ik dat het een zware, zware strijd zou worden, maar ja, het was erg leuk. Hij deed het goed, hij verdedigde goed en het was lastig, maar ik dacht niet dat we vandaag meer dan de tweede plaats hadden kunnen behalen, dus al met al was het een goed weekend."

Hoe ziet Norris de kansen voor de wereldtitel?

"Er is nog veel werk te doen en er moeten nog veel races worden gereden. Dus ja, ik blijf doen wat ik probeer te doen", vertelt Norris over zijn kansen. Hij denkt dat hij in de vijf races nog een kans maakt op de titel. Het verschil is momenteel veertien punten met Oscar Piastri en 26 punten met nummer drie Max Verstappen. Alle drie de coureurs kunnen dus nog wereldkampioen worden, met nog vijf Grand Prix-weekenden te gaan.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Verenigde Staten 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

