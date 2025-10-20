Norris tevreden met tweede plek in Austin: "We hadden niet veel meer kunnen doen"

Lando Norris eindigde als tweede tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Britse McLaren-coureur wist Max Verstappen niet in te halen. En had het een groot deel van de race lastig met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Norris moest hem tweemaal inhalen.

Norris startte als tweede, maar werd al snel ingehaald door Charles Leclerc. De McLaren-coureur moest toen flink zijn best doen om de Monegask weer in te halen. Na de pitstops zat Leclerc opnieuw voor Norris en moest hij hem weer inhalen. Hij eindigde uiteindelijk als tweede.

Norris had het lastig met Leclerc

"We hadden niet veel meer kunnen doen. Charles was erg snel, weet je, met nog 10 ronden te gaan, Charles had zes seconden achterstand op de leider. Dat betekent dat we een erg sterke race hebben. Normaal gesproken is het racetempo veel beter dan hun kwaliteitstempo het hele seizoen en gemiddeld zijn ze dit jaar qua racetempo zelfs de op één na beste auto geweest vergeleken met ons."

"Als hij voorlag, wist ik dat het een zware, zware strijd zou worden, maar ja, het was erg leuk. Hij deed het goed, hij verdedigde goed en het was lastig, maar ik dacht niet dat we vandaag meer dan de tweede plaats hadden kunnen behalen, dus al met al was het een goed weekend."

Hoe ziet Norris de kansen voor de wereldtitel?

"Er is nog veel werk te doen en er moeten nog veel races worden gereden. Dus ja, ik blijf doen wat ik probeer te doen", vertelt Norris over zijn kansen. Hij denkt dat hij in de vijf races nog een kans maakt op de titel. Het verschil is momenteel veertien punten met Oscar Piastri en 26 punten met nummer drie Max Verstappen. Alle drie de coureurs kunnen dus nog wereldkampioen worden, met nog vijf Grand Prix-weekenden te gaan.