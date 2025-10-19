Sainz crasht met Antonelli in Austin: einde race voor de Spanjaard

Carlos Sainz en Kimi Andrea Antonelli crashten tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het betekende het einde van de race voor de Spanjaard, die tegen Antonelli aanreed. De Italiaan kan verder rijden, maar heeft wel een pitstop moeten maken.

Carlos Sainz was goed onderweg en wilde Kimi Antonelli inhalen door hem te kruisen. De Spanjaard kreeg zijn Williams niet op tijd gestopt en crashte tegen de jonge Italiaan.

Goede start Sainz

Carlos Sainz was enorm goed op weg en had al wat inhaalacties gedaan. Hij probeerde Antonelli te kruisen in bocht vijftien. Antonelli's reactie was duidelijk over de boordradio: "Hij kwam tegen me aan." Ook Sainz beseft dat het zijn eigen fout is en excuseerde zijn team: "Sorry guys, dit is het einde." Beide coureurs waren onderweg naar de punten, maar konden dit niet waarmaken.

Carlos Sainz had onlangs zijn eerste Williams-podium gehaald. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan werd de Spanjaard derde en zei hij dat er meer aankwam met Williams. Ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten leek de coureur goed onderweg te zijn voor een mooi resultaat, maar moest hij zijn auto langs de kant parkeren door een gebroken ophangingsysteem.

Antonelli heeft net een nieuw contract

Afgelopen week werd de contractverlenging van beide Mercedes-coureurs bekendgemaakt. Kimi Antonelli rijdt dus ook volgend seizoen 'gewoon' weer voor Mercedes. De Italiaan heeft dit seizoen zichzelf laten zien door een podium te halen, maar heeft ook wat rookie-foutjes gemaakt. De Italiaan staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 89 punten en dat is volgens Mercedes goed genoeg om nog een jaar voor het team te gaan rijden.

De crash met Carlos Sainz was niet de fout van Kimi Antonelli, want het was Carlos Sainz die tegen de Mercedes-coureur aanreed. Het incident wordt na afloop van de race door de stewards bekeken en beoordeeld.