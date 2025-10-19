user icon
icon

Sainz crasht met Antonelli in Austin: einde race voor de Spanjaard

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz crasht met Antonelli in Austin: einde race voor de Spanjaard
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 21:36
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz en Kimi Andrea Antonelli crashten tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het betekende het einde van de race voor de Spanjaard, die tegen Antonelli aanreed. De Italiaan kan verder rijden, maar heeft wel een pitstop moeten maken.

Meer over Carlos Sainz Jr Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

10 okt
 Opvallend: Sainz vindt Verstappen niet de snelste F1-coureur

Opvallend: Sainz vindt Verstappen niet de snelste F1-coureur

10 okt

Carlos Sainz was goed onderweg en wilde Kimi Antonelli inhalen door hem te kruisen. De Spanjaard kreeg zijn Williams niet op tijd gestopt en crashte tegen de jonge Italiaan.

Goede start Sainz

Carlos Sainz was enorm goed op weg en had al wat inhaalacties gedaan. Hij probeerde Antonelli te kruisen in bocht vijftien. Antonelli's reactie was duidelijk over de boordradio: "Hij kwam tegen me aan." Ook Sainz beseft dat het zijn eigen fout is en excuseerde zijn team: "Sorry guys, dit is het einde." Beide coureurs waren onderweg naar de punten, maar konden dit niet waarmaken. 

Carlos Sainz had onlangs zijn eerste Williams-podium gehaald. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan werd de Spanjaard derde en zei hij dat er meer aankwam met Williams. Ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten leek de coureur goed onderweg te zijn voor een mooi resultaat, maar moest hij zijn auto langs de kant parkeren door een gebroken ophangingsysteem. 

Antonelli heeft net een nieuw contract

Afgelopen week werd de contractverlenging van beide Mercedes-coureurs bekendgemaakt. Kimi Antonelli rijdt dus ook volgend seizoen 'gewoon' weer voor Mercedes. De Italiaan heeft dit seizoen zichzelf laten zien door een podium te halen, maar heeft ook wat rookie-foutjes gemaakt. De Italiaan staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 89 punten en dat is volgens Mercedes goed genoeg om nog een jaar voor het team te gaan rijden. 

De crash met Carlos Sainz was niet de fout van Kimi Antonelli, want het was Carlos Sainz die tegen de Mercedes-coureur aanreed. Het incident wordt na afloop van de race door de stewards bekeken en beoordeeld.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Andrea Kimi Antonelli Mercedes Williams GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.305
  • Podiums 28
  • Grand Prix 226
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Austin verlengt contract met meerdere seizoenen ×