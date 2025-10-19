McLaren wil Verstappen aanvallen in Austin: "We willen winnen"

Lando Norris en Oscar Piastri crashten samen tijdens de sprintrace in de Verenigde Staten, maar Lando Norris houdt vol dat de crash geen verandering heeft op zijn aanpak tijdens de start van de hoofdrace in Austin.

Lando Norris start de race vanaf de tweede plek, achter Max Verstappen. Hij wil de Nederlander onder druk zetten tijdens de start in Austin. Ook Oscar Piastri wil agressief starten, maar de leider in het kampioenschap start vanaf de zesde plek.

Norris wil de race winnen

Door Sky Sports gevraagd of Norris zijn aanpak bij de start ging aanpassen, reageert de McLaren-coureur met: "Nee, want vergeleken met vanochtend heb ik daar niets verkeerd gedaan. Ik wil winnen. Ik haat het om op de tweede of derde trede te staan; daar sta ik liever niet. Ik ben hier om de races te winnen en dat zal ik proberen te doen, dus ik zal er alles aan doen om die kans te grijpen."

McLaren heeft nog geen idee van racepace

McLaren heeft nog geen idee hoe de racepace van de McLaren is, vanwege de uitvalbeurt tijdens de sprintrace: "We hebben niet meer dan drie ronden achter elkaar gereden en niet meer dan 40 kg brandstof verbruikt. Ik heb geen idee. We weten niet of het geweldig of verschrikkelijk zal zijn", zei Norris.

"Het is zo lastig met de hobbels, de bodem, de wind. Het is onvoorspelbaar. We hoopten veel te leren van de sprint over hoe de afstelling van de auto verandert van de kwalificatie tot de race, en dan nog wat aanpassingen te doen. Dat ging niet zoals gepland, dus we staan ​​op achterstand. Ik denk dat we morgen zullen proberen dat niet als excuus te gebruiken."

'Het weekend is nog niet voorbij'

"Natuurlijk is het nooit fijn als je niet de gewenste snelheid hebt", zei Piastri met zelfverzekerdheid. "Maar er zijn morgen veel mogelijkheden, er zijn strategische dingen, hopelijk is onze racesnelheid goed, het is een circuit waar je kunt inhalen, dus we zullen zien wat we kunnen doen. Het weekend is nog lang niet voorbij."