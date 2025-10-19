user icon
McLaren wil Verstappen aanvallen in Austin: "We willen winnen"

McLaren wil Verstappen aanvallen in Austin: "We willen winnen"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 20:38
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris en Oscar Piastri crashten samen tijdens de sprintrace in de Verenigde Staten, maar Lando Norris houdt vol dat de crash geen verandering heeft op zijn aanpak tijdens de start van de hoofdrace in Austin.  

Lando Norris start de race vanaf de tweede plek, achter Max Verstappen. Hij wil de Nederlander onder druk zetten tijdens de start in Austin. Ook Oscar Piastri wil agressief starten, maar de leider in het kampioenschap start vanaf de zesde plek. 

Norris wil de race winnen

Door Sky Sports gevraagd of Norris zijn aanpak bij de start ging aanpassen, reageert de McLaren-coureur met: "Nee, want vergeleken met vanochtend heb ik daar niets verkeerd gedaan. Ik wil winnen. Ik haat het om op de tweede of derde trede te staan; daar sta ik liever niet. Ik ben hier om de races te winnen en dat zal ik proberen te doen, dus ik zal er alles aan doen om die kans te grijpen."

McLaren heeft nog geen idee van racepace

McLaren heeft nog geen idee hoe de racepace van de McLaren is, vanwege de uitvalbeurt tijdens de sprintrace: "We hebben niet meer dan drie ronden achter elkaar gereden en niet meer dan 40 kg brandstof verbruikt. Ik heb geen idee. We weten niet of het geweldig of verschrikkelijk zal zijn", zei Norris.

"Het is zo lastig met de hobbels, de bodem, de wind. Het is onvoorspelbaar. We hoopten veel te leren van de sprint over hoe de afstelling van de auto verandert van de kwalificatie tot de race, en dan nog wat aanpassingen te doen. Dat ging niet zoals gepland, dus we staan ​​op achterstand. Ik denk dat we morgen zullen proberen dat niet als excuus te gebruiken."

'Het weekend is nog niet voorbij'

"Natuurlijk is het nooit fijn als je niet de gewenste snelheid hebt", zei Piastri met zelfverzekerdheid. "Maar er zijn morgen veel mogelijkheden, er zijn strategische dingen, hopelijk is onze racesnelheid goed, het is een circuit waar je kunt inhalen, dus we zullen zien wat we kunnen doen. Het weekend is nog lang niet voorbij."

Reacties (3)

  • KiekisNL

    Posts: 2.146

    Mclaren gaat aanvallen, mercedes gaat aanvallen, Ferrari gaat aanvallen.

    Dat kan nog wel eens vuurwerk gaan worden in bocht 1 hele aal met George op P4

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 20:44
    • nr 76

      Posts: 7.059

      Osama Bin Russell op jacht naar dagsucces...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 20:47
  • John6

    Posts: 11.157

    Attentie alle bezems verzamelen in bocht 1.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 20:53

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

