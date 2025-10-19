Piastri kan Verstappen niet bijhouden: "Dat is het grote verschil!"

Voormalig wereldkampioen Jenson Button ziet een duidelijk verschil tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander pakt het raceweekend in Austin hetzelfde aan als Lando Norris, maar het gaat bij Oscar Piastri allemaal wat anders.

Om 21:00 uur Nederlandse tijd start de Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen start eerste, met Lando Norris naast hem op de tweede positie. Oscar Piastri start vanavond als zesde en staat dus verder naar achter. Verstappen en Norris hebben dus beide een voordeel op Piastri in Austin.

Verschil tussen Verstappen en Piastri

"Allereerst bij Max en daarna bij Lando, vergeleken met Oscar, is het grote verschil dat ik zie dat Lando en Max zich echt concentreren op de exits. In bocht 11 doen ze het zo, en in bocht 15 ook. Op sommige circuits werkt dat goed, op andere wat minder", vertelde Jenson Button op Sky Sports. De voormalig wereldkampioen vertelde dit na afloop van de kwalificatie in Austin.

De reden dat de exits goed werken op Austin is simpel, aldus Button: "Hier werkt het juist heel goed: de auto stuurt mooi de bocht door, zodat ze recht uit de bocht kunnen komen en lekker hard kunnen optrekken." Buiten de startpositie van Max Verstappen heeft de Nederlander nog een voordeel in Austin.

Voordeel voor Verstappen

Lando Norris en Oscar Piastri crashten allebei in de eerste bocht van de sprintrace in Austin. McLaren heeft dus veel minder racedata voor zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Max Verstappen won de sprintrace en heeft daarmee negentien extra rondes gereden ten opzichte van de McLaren-coureurs. De exits zijn erg belangrijk en Max Verstappen heeft dit dus al vaker ervaren.

Het verschil tussen de McLaren-coureurs en de viervoudig wereldkampioen is 55 punten voorafgaand aan de hoofdrace van de Verenigde Staten. Het verschil met nummer twee Lando Norris is momenteel 33 punten. Door de overwinning in de sprintrace heeft Verstappen acht punten ingehaald ten opzichte van de uitgevallen McLaren-coureurs.