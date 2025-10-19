Leclerc verrast zichzelf met derde tijd: "In de race zijn we beter!"

Charles Leclerc zorgde voor een grote verrassing door de derde tijd te noteren in de kwalificatie in de Verenigde Staten. De Monegaskische Ferrari-coureur had dit ook niet verwacht, en stelt dat zijn team nog veel moet verbeteren en leren.

Leclerc leek op geen enkel moment in aanmerking te komen voor een topresultaat in de kwalificatie op het Circuit of the Americas. De Monegask spinde zelfs, maar wist zijn auto onder controle te houden. De verschillen in de kwalificatie waren klein, en hij profiteerde dan ook van het feit dat hij een foutloze ronde reed. Het was een mooie beloning voor het harde werk bij het team van Ferrari.

Verrassing voor Ferrari

Na afloop maakte Leclerc er geen geheim van, hij had deze prestatie niet zien aankomen: "Het was een grote verrassing om de derde tijd te rijden, vooral als je ziet dat het al sinds het begin een lastig weekend is. We hebben ons best gedaan om alles voor elkaar te krijgen in de kwalificatie. Dat lukte, maar ik denk dat er nog steeds dingen zijn die we moeten begrijpen met deze auto. De enorme ommekeer met de performance is te groot, en dat gebeurt zelfs zonder dat we fundamentele veranderingen doorvoeren."

Hoe groot zijn de kansen voor Leclerc?

De sprintrace verliep niet slecht voor Ferrari, en Leclerc heeft dan ook een beetje vertrouwen voor de dag van morgen: "Onze auto is normaal gesproken sterker in de race dan in de kwalificatie, dus dat is positief. Ik weet niet of het sterk genoeg zal zijn om te vechten met Max en de McLaren van Lando, maar we gaan er wel alles aan doen. Hopelijk hebben we een goede start, zoals we vanochtend hadden in de sprintrace, of zoals vorig jaar het geval was hier. Dan moeten we ons ook gaan focussen op het voorblijven van de rest."