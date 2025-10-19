user icon
Tactische blunder hindert Verstappen niet: "Auto was heel erg sterk"

Tactische blunder hindert Verstappen niet: "Auto was heel erg sterk"
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 00:28
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar gekregen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte de pole position in Austin, en zelfs een inschattingsfout in de tweede run zat hem niet dwars. Verstappen is tevreden, en richt zijn blik nu volledig op de Grand Prix van zondag.

Verstappen kende een snaarstrakke sessie op het Circuit of the Americas in Austin. Na zijn sprintzege eerder op de dag begon hij als de favoriet aan de kwalificatie, en liet hij direct zien tot wat hij in staat was. Met de kleinst mogelijke inspanning reed hij snelle tijden, en dat was ook het geval in Q3. Zijn eerste run was goed genoeg voor de snelste tijd, en bij de tweede run reed hij te langzaam, waardoor hij niet aan zijn rondje kon beginnen. Het was een pijnlijke blunder, maar het had geen gevolgen. Zijn eerste tijd was simpelweg te snel voor zijn concurrenten.

Red Bull oogde sterk

Verstappen oogde tevreden, en sprak zich op een zeer ontspannen manier uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het was goed. Ik denk dat de auto op elk segment heel erg sterk was. Het is hier alleen soms lastig om de ronde voor elkaar te krijgen. Het is heel erg heet, het waait ook hard en in de eerste sector is het lastig als je een rugwind hebt."

Wat ging er mis bij de tweede run?

Het feit dat Verstappen zijn tweede run niet kon rijden, was pijnlijk. Verstappen maakte er na afloop geen groot punt van: "De eerste run in Q3 was heel erg goed. Ik kreeg het voor elkaar om me net te verbeteren ten opzichte van Q2. Jammer genoeg kreeg ik het niet voor elkaar om mijn laatste run te rijden. Het was een beetje rommelig met de outlaps, maar gelukkig hadden we het uiteindelijk helemaal niet nodig!"

NicoS

Posts: 19.479

Als Verstappen een auto heeft die competitief is, dan levert hij…bewijs opnieuw geleverd.
Wat moet die jongen nog laten zien om sommige laten te beseffen dat ze naar iets bijzonders zitten te kijken…..

  • 2
  • 19 okt 2025 - 00:39
Reacties (12)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.053

    Was natuurlijk al laat zat geworden vanavond: "ik doe mijn ronde meteen in Q3, dan kunnen we tenminste nog een beetje op tijd naar bed"

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      Eerst nog een 24 uurs race op de sim Nr 76, gelukkig heeft Max daar maar max twintig uur voor nodig...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:41
  • schwantz34

    Posts: 41.086

    Max sloeg met slechts één run 2 vliegen in één klap. Bam, weer een recordje erbij!

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:39
  • NicoS

    Posts: 19.479

    Als Verstappen een auto heeft die competitief is, dan levert hij…bewijs opnieuw geleverd.
    Wat moet die jongen nog laten zien om sommige laten te beseffen dat ze naar iets bijzonders zitten te kijken…..

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 00:39
    • schwantz34

      Posts: 41.086

      Achteruit rijdend een race winnen in zijn blote kont?

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:44
    • F1jos

      Posts: 4.737

      Jaloezie werkt verblindend.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:46
    • Rode Stier 33

      Posts: 885

      Ja maar hij heeft een raket, die minstens 2,5 seconde per ronde sneller hoort te zijn....

      Dat zijn teamgenoten er telkens niks van bakken, wordt door de groep selectief verontwaardigden elke keer buiten beschouwing gelaten....

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:46
    • NicoS

      Posts: 19.479

      Zoiets @Schwantz…..;)

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:50
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      Q3 in Monza was het kantelpunt!
      (als eerder gezegd)

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 01:25
  • Larry Perkins

    Posts: 60.762

    Max zet de rest zo te kakken in Q3 dat de FIA RBR smeekt om Verstappen in Mexico niet aan Q3 mee te laten doen met als toezegging dat ze hem sowieso al op pole zetten...

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:46
  • Freek-Willem

    Posts: 6.296

    Wat gisteren bij Yuki nog af te schuiven was op drukte in de pitstraat en de baan was nu bij Max toch echt een blunder. Gelukkig had Max natuurlijk wel een goede eerste run.

    Maar dit was echt prutswerk van RBR

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 00:53

