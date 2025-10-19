Tactische blunder hindert Verstappen niet: "Auto was heel erg sterk"

Max Verstappen heeft het weer voor elkaar gekregen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte de pole position in Austin, en zelfs een inschattingsfout in de tweede run zat hem niet dwars. Verstappen is tevreden, en richt zijn blik nu volledig op de Grand Prix van zondag.

Verstappen kende een snaarstrakke sessie op het Circuit of the Americas in Austin. Na zijn sprintzege eerder op de dag begon hij als de favoriet aan de kwalificatie, en liet hij direct zien tot wat hij in staat was. Met de kleinst mogelijke inspanning reed hij snelle tijden, en dat was ook het geval in Q3. Zijn eerste run was goed genoeg voor de snelste tijd, en bij de tweede run reed hij te langzaam, waardoor hij niet aan zijn rondje kon beginnen. Het was een pijnlijke blunder, maar het had geen gevolgen. Zijn eerste tijd was simpelweg te snel voor zijn concurrenten.

Red Bull oogde sterk

Verstappen oogde tevreden, en sprak zich op een zeer ontspannen manier uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het was goed. Ik denk dat de auto op elk segment heel erg sterk was. Het is hier alleen soms lastig om de ronde voor elkaar te krijgen. Het is heel erg heet, het waait ook hard en in de eerste sector is het lastig als je een rugwind hebt."

Wat ging er mis bij de tweede run?

Het feit dat Verstappen zijn tweede run niet kon rijden, was pijnlijk. Verstappen maakte er na afloop geen groot punt van: "De eerste run in Q3 was heel erg goed. Ik kreeg het voor elkaar om me net te verbeteren ten opzichte van Q2. Jammer genoeg kreeg ik het niet voor elkaar om mijn laatste run te rijden. Het was een beetje rommelig met de outlaps, maar gelukkig hadden we het uiteindelijk helemaal niet nodig!"