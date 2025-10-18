Verstappen lacht om crashende McLarens: "Dat is mooi!"

Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander schreef zojuist de sprintrace op het Circuit of the Americas op zijn naam, en profiteerde van de dubbele uitvalbeurt van de McLarens. Na afloop gaf hij zijn eerste reactie op dit incident.

Verstappen startte de sprintrace in Austin vanaf de pole position, en hij was bij de start heel erg goed weg. Achteraf gezien bleek dat zijn geluk te zijn geweest, want achter hem ontstond er een enorme chaos. McLaren-coureur Oscar Piastri tikte de Sauber van Nico Hülkenberg aan, werd gelanceerd en raakte de McLaren van Lando Norris. Piastri en Norris konden hun weg niet vervolgen, en zagen hoe Verstappen weer goed kon inlopen in het wereldkampioenschap.

Hoe keek Verstappen naar de McLaren-crash

Met de sprintzege op zak meldde Verstappen zich na afloop bij zijn landgenoten van Viaplay. Gevraagd wat hij dacht toen hij de crash zag op de grote schermen, was Verstappen duidelijk: "Nou, dat is mooi! Voor mij in ieder geval. Ja, ik moet zelf natuurlijk ook even terugkijken wat er daar precies allemaal gebeurde. Maar voor mij komt het in ieder geval natuurlijk heel erg goed uit."

Verstappen wil verbeteringen zien

Het was overigens niet zo dat Verstappen met speels gemak de sprintrace op zijn naam schreef. Hij moest een jagende George Russell achter zich houden, en klaagde over wat balansprobleempjes aan de achterkant van zijn auto.

Verstappen is dan ook niet zeker van zijn zaak: "Ik denk dat als we morgen willen winnen, we nog wat sterker voor de dag moeten komen. Het was toch wel lastig, lastiger dan verwacht eigenlijk. We moeten het analyseren. Het is ook niet dat er veel chaos is of dat we niet weten wat we moeten doen, maar we hadden geen goede tractie en er was iets te veel onbalans. Dus ja, daar moeten we even naar kijken."