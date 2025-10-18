Verstappen deelt mokerslag uit, maar juicht niet: "We moeten het wel beter gaan doen!"

De titelstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. In de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin ging de zege naar Max Verstappen, terwijl zijn concurrenten van McLaren uitvielen in de eerste bocht. Verstappen was echter nog niet helemaal tevreden.

Verstappen had op vrijdag al de sprintpole gepakt, en had daarmee de eerste tik uitgedeeld in de strijd met de McLarens. Bij de start van de sprintrace kwam Verstappen goed weg, en sloeg hij direct een gat naar zijn achtervolgers. Dit bleek zeer belangrijk te zijn, want Oscar Piastri tikte de Sauber van Nico Hülkenberg aan, waardoor de Australiër ook Lando Norris raakte. Beide McLarens vielen uit, en Verstappen greep de zege. Dit ging niet gemakkelijk, want hij worstelde met zijn RB21.

Het belangrijkste

Na afloop nam Verstappen de felicitaties in ontvangst, en besprak hij zijn sprintrace bij interviewer van dienst Jenson Button: "De start was goed, en toen was er een Safety Car na het incident in bocht 1. Ik had een paar rondjes achter de Safety Car nodig om een goede pace op te bouwen, dus we moeten kijken wat daar aan de hand was. Maar goed, we hebben de sprintrace gewonnen en dat is het belangrijkste."

Verstappen nog niet tevreden

Verstappen wil nog niet te vroeg juichen. Met de kwalificatie en de Grand Prix nog voor de deur, moet er veel gaan gebeuren. Verstappen bleef dan ook kritisch: "Als ik al naar morgen kijk, dan denk ik dat we het beter moeten doen met de racetrim om te kunnen vechten met de McLarens, want vandaag hebben we niets van hen gezien. We moeten er gewoon naar kijken. We hebben natuurlijk wel wat ideetjes van wat we kunnen doen. Hopelijk werkt alles morgen dan net een stukje beter."

De race staat morgen op het programma, vanavond staat de belangrijke kwalificatie op de planning.