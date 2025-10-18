user icon
Verstappen deelt mokerslag uit, maar juicht niet: "We moeten het wel beter gaan doen!"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 19:59
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

De titelstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. In de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin ging de zege naar Max Verstappen, terwijl zijn concurrenten van McLaren uitvielen in de eerste bocht. Verstappen was echter nog niet helemaal tevreden.

Verstappen had op vrijdag al de sprintpole gepakt, en had daarmee de eerste tik uitgedeeld in de strijd met de McLarens. Bij de start van de sprintrace kwam Verstappen goed weg, en sloeg hij direct een gat naar zijn achtervolgers. Dit bleek zeer belangrijk te zijn, want Oscar Piastri tikte de Sauber van Nico Hülkenberg aan, waardoor de Australiër ook Lando Norris raakte. Beide McLarens vielen uit, en Verstappen greep de zege. Dit ging niet gemakkelijk, want hij worstelde met zijn RB21.

Het belangrijkste

Na afloop nam Verstappen de felicitaties in ontvangst, en besprak hij zijn sprintrace bij interviewer van dienst Jenson Button: "De start was goed, en toen was er een Safety Car na het incident in bocht 1. Ik had een paar rondjes achter de Safety Car nodig om een goede pace op te bouwen, dus we moeten kijken wat daar aan de hand was. Maar goed, we hebben de sprintrace gewonnen en dat is het belangrijkste."

Verstappen nog niet tevreden

Verstappen wil nog niet te vroeg juichen. Met de kwalificatie en de Grand Prix nog voor de deur, moet er veel gaan gebeuren. Verstappen bleef dan ook kritisch: "Als ik al naar morgen kijk, dan denk ik dat we het beter moeten doen met de racetrim om te kunnen vechten met de McLarens, want vandaag hebben we niets van hen gezien. We moeten er gewoon naar kijken. We hebben natuurlijk wel wat ideetjes van wat we kunnen doen. Hopelijk werkt alles morgen dan net een stukje beter."

De race staat morgen op het programma, vanavond staat de belangrijke kwalificatie op de planning.

Larry Perkins

Posts: 60.739

McLaren krijgt de auto van Norris niet op tijd gerepareerd voor Q1, helaas mag Piastri daar dan ook niet aan deelnemen: Papaya-rules...
Brown: "Wij houden van fair racen!"

  • 10
  • 18 okt 2025 - 20:08
Reacties (15)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.739

    Ook super sprintrees van Yuki, van p18 naar p7 op minder dan drie secondjes van Max...

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 20:04
    • schwantz34

      Posts: 41.072

      Yuki had overduidelijk de set-up van Max overgenomen!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:18
  • TylaHunter

    Posts: 10.561

    Na de slechste start ooit, had Yuki zijn beste start ooit.

    Kon wel genieten van de slalomsessie van iedereen na bocht 1.

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 20:05
  • Larry Perkins

    Posts: 60.739

    McLaren krijgt de auto van Norris niet op tijd gerepareerd voor Q1, helaas mag Piastri daar dan ook niet aan deelnemen: Papaya-rules...
    Brown: "Wij houden van fair racen!"

    • + 10
    • 18 okt 2025 - 20:08
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.201

      Whahaha, Larry dat is een goeie idd !!!

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 20:13
    • Golf-GTI

      Posts: 1.530

      Is er weer geen Zak aan zo

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:37
    • nr 76

      Posts: 7.045

      "We think it's only fair"

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:50
  • schwantz34

    Posts: 41.072

    Als Max morgen wint en de McLarens weer een tikkie krijgen, dan zal het gejuich (en geloof in 5 op een rij) stiekum vast wel een beetje gaan aanzwellen bij Max!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:12
  • Snelrondje

    Posts: 8.865

    Nou, als de palaya’s dit nog eens overdoen tijdens een hoogdravend, dan wordt een straatfeest misschien toch mogelijk.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:13
  • ILMOP

    Posts: 1.150

    Ik ben geen fan van Max, maar wat hoop ik zo erg dat hij de titel pakt. Puur om de arrogantie van Zak Brown af te straffen.

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 20:19
    • schwantz34

      Posts: 41.072

      Alleen al om die nyckszeggende, en gigantisch aanstellarige nep Papaya rules zou Max de titel moeten winnen, en Brown de zak moeten krijgen!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:26
    • Golf-GTI

      Posts: 1.530

      Zak: Bullsh*t

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:39
  • Larry Perkins

    Posts: 60.739

    Na de actie van Gluiperige George weet Max welke truc hij in de race straffeloos kan uithalen...

    Dat bedoelde Max ook met: "We hebben natuurlijk wel wat ideetjes van wat we kunnen doen."

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:28
    • Golf-GTI

      Posts: 1.530

      Dat geeft Max al van divebomb Ricci geleerd

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:39
  • ILMOP

    Posts: 1.150

    Max wint de race morgen met speelse gemak. Hoe ik dat weet? De mannen van McLaren hebben namelijk geen data van de race en lopen zodoende achter de feiten aan. Ik zie ze een bijrol spelen. Na morgen bedraagt de achterstand op Piastri 45 punten. Heerlijk!! Hoe achterlijk moet je wel niet zijn om in deze fase van de titelstrijd geen kopman aan te wijzen. Op deze manier neem je ook de druk bij Piastri weg en voorkom je situaties als vandaag.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:37

