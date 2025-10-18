Koelvest faalt: FIA onder vuur na overhitting Antonelli

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli kookte aardig over tijdens de sprintkwalificatie in Texas. Door een defect koelvest liep de temperatuur niet af, maar flink op in de cockpit van de 19-jarige Italiaan en dat maakte het rijden op het uitdagende Circuit of the Americas niet gemakkelijker op. Uiteindelijk miste Kimi op een haar na van 0.006 duizendsten van een seconden het laatste deel van de kwalificatie en is terug te vinden op de elfde positie.

In het media-vierkantje na afloop van de sprintkwalificatie zag de F1TV-verslaggever al dat Antonelli lichamelijke ongemakken had tijdens de bloedhete sessie. In eerste wilde de coureur uit Bologna het verbloemen, maar begon toch over het falende koelvest. ''Mag ik het vertellen?'', kijkend naar de persvoorlichter van zijn werkgever. ''Ik droeg het koelvest. Het afkoelen werkte niet. In plaats van koelen, werd het allemaal heter. Ik had daardoor veel problemen in de sessie.''

Kritiek op systeem

Sinds de extreem warme races van 2023 heeft de FIA nieuwe regels ingevoerd rond zogenoemde driver cooling systems, oftewel koelvesten. Deze systemen moeten coureurs beschermen tegen oververhitting bij zogeheten “Heat Hazard”-races, wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid te hoog oplopen. De vesten circuleren gekoelde vloeistof of lucht rond het lichaam om warmte af te voeren. In 2025 mogen coureurs nog kiezen of ze het systeem gebruiken — wie het weigert, moet 0,5 kilo ballast meenemen — maar vanaf 2026 wordt het bij extreme hitte verplicht. Veel rijders klagen dat de koelvesten in hun huidige vorm nog niet goed functioneren.

Hittegolf Austin



Wedstrijdleider Rui Marques deelde deze week een document waarin wordt aangegeven dat het tijdens het raceweekend 31 graden Celsius of warmer kan worden. Dit betekent dat er in Austin een zogenaamd 'Heat Hazard' geldt, en de coureurs weer mogen kiezen voor een koelvest, net als twee weken terug in Singapore. Het is een vrijwillige keuze, maar als coureurs ervoor kiezen om niet met het koelvest te rijden, dan moeten ze extra ballast meedragen in hun auto. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijk voordeel is voor de coureurs zonder koelvest.

