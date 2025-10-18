user icon
Koelvest faalt: FIA onder vuur na overhitting Antonelli

Koelvest faalt: FIA onder vuur na overhitting Antonelli
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 12:09
  • comments 4
  • Door: Martijn Arnoldus

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli kookte aardig over tijdens de sprintkwalificatie in Texas. Door een defect koelvest liep de temperatuur niet af, maar flink op in de cockpit van de 19-jarige Italiaan en dat maakte het rijden op het uitdagende Circuit of the Americas niet gemakkelijker op. Uiteindelijk miste Kimi op een haar na van 0.006 duizendsten van een seconden het laatste deel van de kwalificatie en is terug te vinden op de elfde positie. 

In het media-vierkantje na afloop van de sprintkwalificatie zag de F1TV-verslaggever al dat Antonelli lichamelijke ongemakken had tijdens de bloedhete sessie. In eerste wilde de coureur uit Bologna het verbloemen, maar begon toch over het falende koelvest. ''Mag ik het vertellen?'', kijkend naar de persvoorlichter van zijn werkgever. ''Ik droeg het koelvest. Het afkoelen werkte niet. In plaats van koelen, werd het allemaal heter. Ik had daardoor veel problemen in de sessie.'' 

Kritiek op systeem

Sinds de extreem warme races van 2023 heeft de FIA nieuwe regels ingevoerd rond zogenoemde driver cooling systems, oftewel koelvesten. Deze systemen moeten coureurs beschermen tegen oververhitting bij zogeheten “Heat Hazard”-races, wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid te hoog oplopen. De vesten circuleren gekoelde vloeistof of lucht rond het lichaam om warmte af te voeren. In 2025 mogen coureurs nog kiezen of ze het systeem gebruiken — wie het weigert, moet 0,5 kilo ballast meenemen — maar vanaf 2026 wordt het bij extreme hitte verplicht. Veel rijders  klagen dat de koelvesten in hun huidige vorm nog niet goed functioneren.

Hittegolf Austin

Wedstrijdleider Rui Marques deelde deze week een document waarin wordt aangegeven dat het tijdens het raceweekend 31 graden Celsius of warmer kan worden. Dit betekent dat er in Austin een zogenaamd 'Heat Hazard' geldt, en de coureurs weer mogen kiezen voor een koelvest, net als twee weken terug in Singapore. Het is een vrijwillige keuze, maar als coureurs ervoor kiezen om niet met het koelvest te rijden, dan moeten ze extra ballast meedragen in hun auto. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijk voordeel is voor de coureurs zonder koelvest.
 

HarryLam

Posts: 4.929

Fia = zinloze regeltjes club.

  • 2
  • 18 okt 2025 - 13:16
Reacties (4)

  • Maximo

    Posts: 9.549

    Temperamentvol kereltje…. die verhitting kan dat pak niet aan

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 12:26
    • AUDI_F1

      Posts: 3.346

      Zo'n koelvest is ook voor topsporters gewoon onzin, en is bedacht voor coureurs die het wel leuk vonden om in de F1 te rijden en er veel geld voor over hadden. De echte toppers rijden zonder en stappen met een glimlach uit, drinken eerst een flinke slok en zijn weer helemaal erbij.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 13:27
  • HarryLam

    Posts: 4.929

    Fia = zinloze regeltjes club.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 13:16
  • Bertrand Gachot

    Posts: 326

    Antonelli werd dus langzaam gegaard omdat z'n koelvest besloot om het warmhoudprogramma aan te zetten. De FIA wil coureurs beschermen tegen hitte, maar komt op de proppen met een vest dat vooral geschikt lijkt voor pulled pork. Ondertussen zie je marathonlopers 40 kilometer rennen in de volle zon met een spons en wat water. Geen hightech, geen drama, gewoon afzien zoals het hoort.

    In welke sport krijg je strafgewicht als je een onbetrouwbaar systeem niet wil gebruiken? Alleen in de Formule 1. We bouwen auto's met windtunnels, simdata en AI, maar een werkend koelvest? Ho maar. Misschien eerst zorgen dat het ding niet verandert in een draagbare sauna voordat je het verplicht stelt in 2026.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 13:19

