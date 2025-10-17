user icon
FIA-rel ontploft: Presidentskandidaat trekt zich terug en hekelt Ben Sulayem

FIA-rel ontploft: Presidentskandidaat trekt zich terug en hekelt Ben Sulayem
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 15:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Tim Mayer trekt zich terug uit de presidentschapsverkiezingen van de FIA. De voormalig steward stelt dat het door de regelgeving onmogelijk is om deel te nemen, en hij haalt hard uit naar zittend president Mohammed Ben Sulayem. Het lijkt erop dat Ben Sulayem nu zal worden herkozen.

Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij de FIA. Onder zijn bewind is er veel veranderd, en niet alleen in positieve zin. Veel belangrijke mensen vertrokken of werden ontslagen, en eerder dit jaar werden er ook een aantal regels aangepast, waardoor Ben Sulayem meer macht heeft gekregen.

Hij wil worden herkozen als FIA-president, en heeft het voor zijn tegenstanders vrijwel onmogelijk gemaakt om deel te nemen aan de verkiezingen. Zijn belangrijkste tegenstander Tim Mayer heeft zich zojuist teruggetrokken, zo maakte hij bekend op een persconferentie in Austin: "Er zal maar één kandidaat zijn: de zittende president. Dat is geen democratie, dat is de illusie van een democratie."

Mayer wilde voor ommekeer zorgen

Er ontstond al langer frustratie over Ben Sulayem. Begin dit jaar ontstond er een grote rel toen hij speciale anti-scheldregels instelde. Dit zorgde voor felle kritiek vanuit de coureurs, en rallycoureur Carlos Sainz toonde interesse in een kandidaatschap. Hij trok zich echter al snel terug, waarna Mayer zich meldde. Hij was tot vorig jaar steward, maar werd door Ben Sulayem ontslagen. Hij wilde grote veranderingen doorvoeren, maar zijn deelname wordt onmogelijk gemaakt door een recente regelwijziging.

Bijzondere regels

Volgens de regels moeten de presidentskandidaten elk een lijst van zes potentiële vicepresidenten indienen. Deze moeten afkomstig zijn uit elk een andere regio, en ze moeten staan op een lijst die de FIA vooraf had goedgekeurd. Op deze lijst stond echter maar één naam uit Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone. Zij had zich echter al aangesloten bij Ben Sulayem, waardoor het voor andere kandidaten onmogelijk is om deel te nemen.

Naast Mayer hadden ook Laura Villars en Virginie Philippot zich aangemeld om FIA-president te worden. Ze lopen echter tegen dezelfde muur aan als Mayer, en de kans is dus groot dat ook zij zich zullen terugtrekken.

Aquarius72

Posts: 710

Ik denk dat heel veel mensen die Bernie vroeger niet konden uitstaan, hem nu graag terug zien. En ik ook. Bernie is en blijft op een leuke manier fout.

Die theedoek terrorist is en blijft een narcistische, over een kameel getilde, eigenwijze dwarse aap die zichzelf zo geweldig vindt.

En waar w... [Lees verder]

  • 17
  • 17 okt 2025 - 16:36
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.691

    "FIA-rel ontploft."

    Komt doordat er een bom op de rel is gevallen...

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 15:52
  • Skoda F1

    Posts: 412

    Toch vond ik Bernie een veel leukere egoïstisch graaiende geldwolf..

    • + 9
    • 17 okt 2025 - 16:15
    • De Vogel is Geland

      Posts: 564

      Wat heeft Bernie met de FIA van doen? Bernie was een gewiekste ondernemer, deze Ben is een slaaf.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 16:36
    • Aquarius72

      Posts: 710

      Ik denk dat heel veel mensen die Bernie vroeger niet konden uitstaan, hem nu graag terug zien. En ik ook. Bernie is en blijft op een leuke manier fout.

      Die theedoek terrorist is en blijft een narcistische, over een kameel getilde, eigenwijze dwarse aap die zichzelf zo geweldig vindt.

      En waar we een hele tijd terug al bang voor waren is dus nu waarheid geworden. Met de democratische mechanismen hebben die zandfiguren hun dictatuur geïnstalleerd. Nu nog in wat minder gevaarlijke sectoren, zoals sport, maar deze truuk wordt nu ook op grote schaal in de politiek door hen toegepast. En de meeste westerlingen houden zich ziende blind voor dit terminale gevaar.

      • + 17
      • 17 okt 2025 - 16:36
    • Aquarius72

      Posts: 710

      @DVIG, klopt, Bernie was de FOM en Max M. de FIA.

      En in de afgelopen decennia hebben ze als duo van de F1, toch een leuke sport gemaakt. Die tijd komt niet meer terug en ze hebben beiden discutabele dingen gedaan maar deze mafklapper die er nu bij de FIA zit is echt geen verbetering.

      De sport kan zo'n type duo wel gebruiken om wat reuring in de tent te krijgen, want dit is niks zo.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 16:43
    • iOosterbaan

      Posts: 2.050

      @Aquarius72, zolang je hem maar niks over The Great Train Robbery vraagt...of daar serieus onderzoek naar doet...dan komt er een zware jongen bij je langs die verteld dat het gezonder is om andere keuzes te maken in je leven... 😉, althans volgens 1 auteur die er eens onderzoek naar deed en vragen over stelde...

      en men heeft niet iedereen weten te pakken/achterhalen en ook een groot deel vh geld is nooit gevonden.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 17:06
    • Aquarius72

      Posts: 710

      @iOosterbaan: da's waar, daar zijn ze altijd erg snel mee om iemand die lastige vragen stelt wat in de juiste richting te "sturen". En als ze dan toch doorgaan zijn ze ineens spontaan levensmoe en hebben meerdere kogelgaten in hun hoofd terwijl ze vastgebonden aan een boom zitten. Duidelijke gevallen van zelfmoord.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 20:29
  • snailer

    Posts: 30.246

    Dus geen rel. Beniie wint deze strijd met stille trom.

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 16:26
  • Rimmer

    Posts: 12.890

    Wat mij het meest verbaast is dat deze kneuzen eerst kandidaat willen worden en nu pas gaan janken dat het niet eerlijk is. Man man man, wat een armoedige simpele zielen. Het was maanden geleden al klip en klaar dat Ben de macht had gegrepen met aanpassen van de regels. Dat een figuur als Mayer dat niet snapte net als Carlos senior is diep en diep triest. Waar zit je dan met je gedachte? Lezen die lui geen nieuws? Kunnen ze zelf niet nadenken? En dat wil president worden? Het is maar goed dat zij geen FIA president zijn geworden, al hadden ze waarschijnlijk wel minder schade aangericht dan Ome Ben maar zelfs dat is niet uit te sluiten met zoveel domheid. Maar ja wat weet ik ervan joh, ben maar een domme MBO-er in loondienst die zijn schaapjes gelukkig al op het droge heeft omdat hij niet geloofde in de mooie woorden van anderen en zijn eigen weg volgde.

    • + 4
    • 17 okt 2025 - 17:58

