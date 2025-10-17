FIA-rel ontploft: Presidentskandidaat trekt zich terug en hekelt Ben Sulayem

Tim Mayer trekt zich terug uit de presidentschapsverkiezingen van de FIA. De voormalig steward stelt dat het door de regelgeving onmogelijk is om deel te nemen, en hij haalt hard uit naar zittend president Mohammed Ben Sulayem. Het lijkt erop dat Ben Sulayem nu zal worden herkozen.

Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij de FIA. Onder zijn bewind is er veel veranderd, en niet alleen in positieve zin. Veel belangrijke mensen vertrokken of werden ontslagen, en eerder dit jaar werden er ook een aantal regels aangepast, waardoor Ben Sulayem meer macht heeft gekregen.

Hij wil worden herkozen als FIA-president, en heeft het voor zijn tegenstanders vrijwel onmogelijk gemaakt om deel te nemen aan de verkiezingen. Zijn belangrijkste tegenstander Tim Mayer heeft zich zojuist teruggetrokken, zo maakte hij bekend op een persconferentie in Austin: "Er zal maar één kandidaat zijn: de zittende president. Dat is geen democratie, dat is de illusie van een democratie."

Mayer wilde voor ommekeer zorgen

Er ontstond al langer frustratie over Ben Sulayem. Begin dit jaar ontstond er een grote rel toen hij speciale anti-scheldregels instelde. Dit zorgde voor felle kritiek vanuit de coureurs, en rallycoureur Carlos Sainz toonde interesse in een kandidaatschap. Hij trok zich echter al snel terug, waarna Mayer zich meldde. Hij was tot vorig jaar steward, maar werd door Ben Sulayem ontslagen. Hij wilde grote veranderingen doorvoeren, maar zijn deelname wordt onmogelijk gemaakt door een recente regelwijziging.

Bijzondere regels

Volgens de regels moeten de presidentskandidaten elk een lijst van zes potentiële vicepresidenten indienen. Deze moeten afkomstig zijn uit elk een andere regio, en ze moeten staan op een lijst die de FIA vooraf had goedgekeurd. Op deze lijst stond echter maar één naam uit Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone. Zij had zich echter al aangesloten bij Ben Sulayem, waardoor het voor andere kandidaten onmogelijk is om deel te nemen.

Naast Mayer hadden ook Laura Villars en Virginie Philippot zich aangemeld om FIA-president te worden. Ze lopen echter tegen dezelfde muur aan als Mayer, en de kans is dus groot dat ook zij zich zullen terugtrekken.