user icon
icon

Hamilton zit niet te wachten op Horner bij Ferrari: "Dit is afleidend"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton zit niet te wachten op Horner bij Ferrari: "Dit is afleidend"
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 08:11
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Christian Horner werd de afgelopen tijd gelinkt aan meerdere Formule 1-teams. Na in verband te zijn gebracht met Alpine, Aston Martin en Haas, kwam deze week het grote nieuws dat hij zelfs met Ferrari gesproken zou hebben. Eén cruciaal persoon zit echter niet te wachten op de komst van Horner: Lewis Hamilton.

Momenteel is het allesbehalve rustig bij Ferrari. Dit F1-seizoen werd er nog geen enkele overwinning geboekt en zowel Charles Leclerc als Hamilton oogt ontevreden. Naar verluidt zou ook president John Elkann dat zijn, en hij zou zelfs gesprekken hebben geopend met Horner. Hoewel die speculatie deze week de kop werd ingedrukt, kreeg Hamilton tijdens de persconferentie voor de Amerikaanse GP vragen over de geruchten.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Hamilton zit niet te wachten op Horner

Hamilton oogde ongeïnteresseerd toen het onderwerp ter sprake kwam en reageerde glashelder: “Nee,” antwoordde hij op de vraag of hij de komst van zijn landgenoot ziet zitten. “Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen, dus ik kan er verder niet zoveel over zeggen,” voegde hij daar later aan toe.

Frédéric Vasseur, de huidige teambaas van Ferrari, en Hamilton zijn twee handen op één buik. De Fransman haalde de zevenvoudig wereldkampioen weg bij Mercedes, en Hamilton wil die samenwerking graag voortzetten. “Het is afleidend voor het team, omdat Fred onlangs een nieuw contract heeft gekregen. Fred, ik en de rest werken hard aan de toekomst van Ferrari, en deze dingen helpen niet. Iedereen in Maranello werkt heel hard en is gefocust.”

Ferrari focust zich al op 2026

Ferrari en Hamilton hebben hun blik al gericht op 2026. De Scuderia hoopt met de komst van de nieuwe reglementen een competitievere auto te bouwen. “Het is aan mij om me te focussen op de doelen die we hebben, en dat is de auto van volgend jaar,” aldus Hamilton.

Tot dusver is de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari nog geen succes. De man uit Stevenage scoorde, in tegenstelling tot teamgenoot Leclerc, dit seizoen nog geen enkel podium.

Housmans

Posts: 220

"Het is afleidend voor het team, omdat Fred onlangs een nieuw contract heeft gekregen. Fred, ik en de rest werken hard aan de toekomst van Ferrari, en deze dingen helpen niet."

Raar antwoord imho;
Mocht iemand onrust bij Ferrari proberen te veroorzaken krijgen ze hiermee de bevestiging dat het w... [Lees verder]

  • 3
  • 17 okt 2025 - 08:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Christian Horner Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Housmans

    Posts: 220

    "Het is afleidend voor het team, omdat Fred onlangs een nieuw contract heeft gekregen. Fred, ik en de rest werken hard aan de toekomst van Ferrari, en deze dingen helpen niet."

    Raar antwoord imho;
    Mocht iemand onrust bij Ferrari proberen te veroorzaken krijgen ze hiermee de bevestiging dat het werkt en ze vooral door moeten gaan hiermee.

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 08:40
  • mario

    Posts: 14.369

    Horner heeft RBR mede groot gemaakt doordat hij er al vanaf het eerste moment bij was.... Gedurende die 20 jaar heeft ie twee succesvolle periodes gehad... Wil niet zeggen dat hij Ferrari zomaar weer aan de top kan brengen... Ferrari is ook een compleet ander team dan RBR... Dus nee, laat 'm maar naar Aston Martin gaan....

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 09:08
  • John6

    Posts: 11.139

    Ik zie Horner niet naar Ferrari gaan, dat wordt alleen maar ruzie, misschien AM of Alpine.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 09:26
  • HarryLam

    Posts: 4.928

    Vasseur heeft Hamilton niet gehaald, dat was Elkan.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 11:47

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar