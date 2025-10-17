Christian Horner werd de afgelopen tijd gelinkt aan meerdere Formule 1-teams. Na in verband te zijn gebracht met Alpine, Aston Martin en Haas, kwam deze week het grote nieuws dat hij zelfs met Ferrari gesproken zou hebben. Eén cruciaal persoon zit echter niet te wachten op de komst van Horner: Lewis Hamilton.

Momenteel is het allesbehalve rustig bij Ferrari. Dit F1-seizoen werd er nog geen enkele overwinning geboekt en zowel Charles Leclerc als Hamilton oogt ontevreden. Naar verluidt zou ook president John Elkann dat zijn, en hij zou zelfs gesprekken hebben geopend met Horner. Hoewel die speculatie deze week de kop werd ingedrukt, kreeg Hamilton tijdens de persconferentie voor de Amerikaanse GP vragen over de geruchten.

Hamilton zit niet te wachten op Horner

Hamilton oogde ongeïnteresseerd toen het onderwerp ter sprake kwam en reageerde glashelder: “Nee,” antwoordde hij op de vraag of hij de komst van zijn landgenoot ziet zitten. “Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen, dus ik kan er verder niet zoveel over zeggen,” voegde hij daar later aan toe.

Frédéric Vasseur, de huidige teambaas van Ferrari, en Hamilton zijn twee handen op één buik. De Fransman haalde de zevenvoudig wereldkampioen weg bij Mercedes, en Hamilton wil die samenwerking graag voortzetten. “Het is afleidend voor het team, omdat Fred onlangs een nieuw contract heeft gekregen. Fred, ik en de rest werken hard aan de toekomst van Ferrari, en deze dingen helpen niet. Iedereen in Maranello werkt heel hard en is gefocust.”

Ferrari focust zich al op 2026

Ferrari en Hamilton hebben hun blik al gericht op 2026. De Scuderia hoopt met de komst van de nieuwe reglementen een competitievere auto te bouwen. “Het is aan mij om me te focussen op de doelen die we hebben, en dat is de auto van volgend jaar,” aldus Hamilton.

Tot dusver is de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari nog geen succes. De man uit Stevenage scoorde, in tegenstelling tot teamgenoot Leclerc, dit seizoen nog geen enkel podium.