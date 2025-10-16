Het team van Mercedes kwam deze week met groot nieuws naar buiten. Ze maakten bekend dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli ook in 2026 voor hen rijden, en dat was voor niemand een verrassing. Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt nu een groot compliment uit aan Russell.

Sinds het vertrek van Lewis Hamilton moet Russell de kar trekken bij Mercedes. De Brit doet dat naar wens, en wist dit seizoen al twee Grands Prix te winnen. Het was al snel duidelijk dat Mercedes zijn contract wilde verlengen, maar het duurde zeer lang voordat er een handtekening werd gezet. Het wekte de indruk dat de onderhandelingen stroef verliepen, maar bij Mercedes maakte men zich niet zo druk.

Zat Hamilton Russell in de weg?

Mercedes-teambaas Toto Wolff was te gast bij de Autosport Business Exchange in New York, waar hij over Russell sprak: "Ik denk dat er een grote hype was over dat Lewis ging vertrekken, en dat we een 18-jarige hadden vastgelegd en dat we een risico namen daarmee. Ik denk dat er helemaal geen groot risico was, want we hadden George. Op een bepaalde manier werd hij al jaren ondergewaardeerd, en misschien kwam dat door zijn iets introvertere persoonlijkheid." Wolff vindt dat overigens niet vreemd: "Als je teamgenoot dan Lewis Hamilton is, dan krijg je niet zoveel ogen op je gericht."

Veel vertrouwen in Russell

Lachend gaat Wolff verder met zijn complimentenstroom: "Ik bedoel, als George dezelfde kledingstijl als Lewis had gekozen, dan had het hem misschien meer foto's opgeleverd! Maar zo is hij niet. We wisten dus altijd wel dat we met George één van de beste coureurs hadden, en Kimi was een lange termijn-plan. We wisten dat als we hem één jaar onder deze reglementen zouden geven, het zwaar zou worden. Alle coureurs zijn er immers al aan gewend om met deze auto's met ground effect te rijden."