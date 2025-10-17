user icon
McLaren op scherp gezet: "Verstappen en Red Bull zijn nog lang niet verslagen"

McLaren op scherp gezet: "Verstappen en Red Bull zijn nog lang niet verslagen"
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 17:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in een hele goede vorm. Het team en vooral de coureur steekt er met kop en schouders bovenuit. Sinds de zomerstop heeft Max Verstappen alleen nog maar de eerste of tweede plek behaald. 

Oud-coureur Johnny Herbert heeft McLaren gewaarschuwd op het feit dat ze Red Bull Racing niet zomaar moeten onderschatten. De Grand Prix van de Verenigde Staten is nog niet zomaar van McLaren.

'Austin vraagt veel van de auto'

"In Austin heb je snelle bochten, vooral het stuk met de snelle wisselingen van richting na bocht vier, vijf, zes en zeven", vertelt Herbert aan Betting Lounge. "Die zijn erg veeleisend. Verder heb je in het laatste deel van het circuit een aantal bochten van negentig graden, maar ook een paar hele lange rechterbochten. De balans die we bij McLaren hebben gezien, zou dus goed moeten werken."

Toch moet McLaren niet te gemakkelijk gaan denken over de Grand Prix, aldus Herbert. De oud-steward denkt dat Red Bull Racing hier ook erg goed past. Het team is enorm in vorm de laatste tijd. 

Red Bull past goed op dit circuit

"Tegelijkertijd denk ik dat de Red Bull hier ook uitstekend bij past. De manier waarop het circuit is opgebouwd, en wat ik telkens zie als ik onboards bekijk van Max in de Red Bull, dan zou dat weleens explosief kunnen worden. De harmonie die Max met de auto heeft, past perfect bij Austin. Het is een heel vloeiend circuit. Red Bull zou McLaren zomaar opnieuw dwars kunnen zitten in de Verenigde Staten."

Het verschil tussen Max Verstappen en de McLaren-coureurs is momenteel 63 punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri en 41 punten ter vergelijking met Lando Norris, die tweede staat. In Austin zijn niet 25, maar 33 punten te behalen. Er wordt buiten de hoofdrace ook een sprintrace gereden.

Knookie.nl

Posts: 1.007

Jawel. Kampioenschap is al van McLaren, dus RedBull is wel verslagen.

  • 2
  • 17 okt 2025 - 17:52
  • Knookie.nl

    Posts: 1.007

    Jawel. Kampioenschap is al van McLaren, dus RedBull is wel verslagen.

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 17:52
  • Skoda F1

    Posts: 410

    Tjonge jonge! Is het nou nog steeds geen half acht..

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 17:53

