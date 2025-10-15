user icon
Ferrari-teambaas doet boekje open over situatie van Hamilton

Ferrari-teambaas doet boekje open over situatie van Hamilton
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 14:47
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een zwaar seizoen in dienst van het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen enkele keer op het podium gestaan, en hij worstelt overduidelijk met zijn vorm. Teambaas Frédéric Vasseur ziet zijn oogappeltje worstelen, maar stelt dat het allemaal goed komt.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. De verwachtingen waren hoog in Italië, maar in Australië ging het direct mis. Hamilton wist vervolgens de sprintrace in China te winnen, maar kwam daarna niet meer in de buurt van het podium. De Brit worstelde met zijn vorm, en lijkt zich niet op zijn gemak te voelen. Met enige regelmaat klinkt hij nogal wanhopig over de boordradio, en hij maakte een teleurgestelde indruk.

Hoe gaat het met Hamilton?

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur staat nog altijd achter Hamilton, die hij al jaren kent. In een interview met The Athletic spreekt Vasseur zich uit over de zevenvoudig wereldkampioen: "Lewis kwam binnen met hoge verwachtingen, met veel motivatie en alles."

"Ik denk dat Lewis in het begin... In Frankrijk zeggen we tout neuf, alles goed, alles helemaal nieuw. Nu moeten we even rustig aan gaan doen. Mercedes doet het op een aantal vlakken wat beter, en wij doen het met andere dingen weer beter."

Mayonaise maken

Hamilton heeft dit seizoen vaak een grote achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. Vasseur maakt zich geen zorgen, en stelt dat Hamilton het beter doet dan mensen denken: "Ik denk dat hij rond Barcelona sterk terugkwam. Hij past zich steeds beter aan aan de samenstelling van ons team. En het team past zich aan aan Lewis. We moeten er nu goede 'mayonaise' van zien te maken!"

"We moeten ons stap voor stap zien te verbeteren. Ik weet dat ik op hem kan vertrouwen, en hij weet dat hij mij kan vertrouwen. Dat is echt heel erg belangrijk. Hij weet dat ik me altijd volledig zal inzetten voor de performance van het team."

Paulie

Posts: 4.698

mooi verhaal, vooral die mayonaise deed het 'm

  • 2
  • 15 okt 2025 - 15:04
Reacties (2)

  • Paulie

    Posts: 4.697

    mooi verhaal, vooral die mayonaise deed het 'm

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 15:04
    • Regenrace

      Posts: 2.020

      De moraal van het verhaal is dat de schrijvert geen idee heeft wat de uitdrukking "Een boekje opendoen" betekent.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 15:18

