user icon
icon

Slecht nieuws voor Hamilton: 'Verstappen kan met Horner mee naar Ferrari'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Slecht nieuws voor Hamilton: 'Verstappen kan met Horner mee naar Ferrari'
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 14:09
  • comments 12
  • Door: Jeroen Immink

De afgelopen dagen is Christian Horner gelinkt aan Ferrari. Na zijn ontslag bij Red Bull Racing is inmiddels duidelijk geworden dat de Engelsman voorlopig nog niet klaar is met de Formule 1. De Britse media hebben het verhaal opgepakt en linken inmiddels niet alleen Horner, maar ook Max Verstappen aan het Italiaanse topteam.

Het rommelt flink bij Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton slagen er niet in om F1-races te winnen, tot groot ongenoegen van president John Elkann. Die zou naar verluidt op zoek zijn naar een vervanger van teambaas Frédéric Vasseur en al gesprekken hebben gevoerd met Horner. Het Britse Daily Mail meldde dat en strooide bovendien met geruchten rondom Verstappen.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Verstappen in kielzog van Horner mee naar Ferrari?

Volgens het medium zou Horner bij Ferrari niet willen samenwerken met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou zich in het verleden al hebben aangeboden bij Red Bull, maar Horner had daar geen trek in. In plaats daarvan zou Verstappen bovenaan het verlanglijstje van Horner staan, mocht de Brit daadwerkelijk de overstap maken naar Ferrari als nieuwe teambaas.

Of een transfer van Verstappen naar Ferrari realistisch is, valt nog te bezien. De viervoudig wereldkampioen heeft zich nooit kritisch uitgelaten over Horner in het openbaar, maar zijn vader Jos Verstappen liet meermaals weten dat de Brit moest vertrekken bij Red Bull. Uiteindelijk gebeurde dat ook, waarna Laurent Mekies werd aangesteld als vervanger. Sindsdien won Verstappen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan en sprak hij zich lovend uit over Mekies.

2026 wordt bepalend voor Verstappen en Red Bull

Komend seizoen gaan de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop. Alle teams zullen met een compleet nieuwe auto aantreden, aangezien motor, chassis en aerodynamica drastisch veranderen. Verstappens manager Raymond Vermeulen gaf eerder aan dat Red Bull snel weer dominant moet worden als ze de Nederlander willen behouden.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull blijft een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. In 2023 vormde hij met het team een onverslaanbare combinatie, maar dit seizoen beschikt McLaren over de beste auto. Daardoor klinkt steeds vaker het geluid dat Verstappen mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Eerder werd hij al gelinkt aan Mercedes en Aston Martin.

Paulie

Posts: 4.699

De onderhandelingen tussen Horner en Ferrari zijn al in ver gevorderd stadium. En zodra Horner op z'n post zit (slechts nog een formaliteit) wil hij Max bij het team voegen, mooie bonus is dan dat ook Jos weer in de pitbox te vinden is, de immer jeukende vuisten van Jos the Boss is voor ieder tea... [Lees verder]

  • 7
  • 15 okt 2025 - 14:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Christian Horner Ferrari Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.699

    De onderhandelingen tussen Horner en Ferrari zijn al in ver gevorderd stadium. En zodra Horner op z'n post zit (slechts nog een formaliteit) wil hij Max bij het team voegen, mooie bonus is dan dat ook Jos weer in de pitbox te vinden is, de immer jeukende vuisten van Jos the Boss is voor ieder team dé perfecte motivatie om het goed te doen!

    • + 7
    • 15 okt 2025 - 14:12
    • Regenrace

      Posts: 2.020

      Waarom wordt in dit geweld Steiner niet genoemd? Die arme man wil ook een baantje.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 15:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.541

      John Elkann heeft al bodyguards ingehuurd om bij de pitstraat te zetten en bij de monteurs.

      Dus ik denk dat ze "de knotser" gauw onder z'n kin knotsen als hij te dichtbij komt.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 16:19
  • DenniSNL1980

    Posts: 336

    Nogal een bijzondere aanname ook dat Horner helemaal niet met Hamilton zou willen werken, omdat die hem niet bij Red Bull heeft genomen. Hij wilde Perez niet kwijt, das wat anders.

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 14:20
  • shakedown

    Posts: 1.457

    Verstappen kan naar elk team. Hij hoeft volgend jaar maar te roepen en er ligt een vet contract voor hem klaar...

    Maar ik denk niet dat hij weer met Horner gaat werken bij Ferrari. Niet vanwege hun verleden bij Red Bull, maar ik zie Verstappen gewoon zijn carriere bij afmaken bij Red Bull. Er is in principe geen enkele reden om naar Ferrari, Mercedes, AM of McLaren te gaan. Hij voelt zich goed, kan zich vrij bewegen en kan gaan, staan en doen waar hij wil.

    • + 3
    • 15 okt 2025 - 14:21
  • Bertrand Gachot

    Posts: 323

    **"En jawel hoor, het F1-kwartetspel is weer geopend: 'Horner naar Ferrari', 'Max in zijn kielzog', ‘Hamilton niet welkom’ – het lijkt wel een soap die geschreven wordt door een AI die getraind is op Britse tabloids en paddock-roddels.

    Volgens mij zijn we nog maar één gerucht verwijderd van een ‘Verstappen + Horner = nieuwe Ferrari-dynastie’-theorie waarin Toto Wolff undercover blijkt te zijn als Ferrari-adviseur en Alonso stiekem het plan bedacht heeft om chaos te zaaien.

    Mocht Max daadwerkelijk ooit naar Ferrari gaan, dan is dat natuurlijk breaking news. Maar dit? Dit is gewoon fanfictie met een perskaart. En Horner die niet met Hamilton wil werken? Wat is dit, de middelbare school?

    Als F1 nog meer soap wil, stel ik voor: ‘Keeping Up with the Constructors’, met elke aflevering een nieuw gerucht, een dramatische edit van een zuchtende Jos Verstappen, en als cliffhanger: Max die een lasagne eet in Maranello. Instant viral."**

    • + 7
    • 15 okt 2025 - 14:26
  • SennaS

    Posts: 10.577

    Horner heeft nooit 2 topcoureurs aangedurfd.
    Hun succes beleid is alle focus op 1 topcoureur en een helper.
    Na 2026 stopt Lewis hoogstwaarschijnlijk.
    Charles en Max bij Ferrari zou wat zijn.
    Hopelijk gaan Horner en Max management deze uitdaging aan

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 14:26
    • snailer

      Posts: 30.199

      Charles is geen tip rijder. Anders had hij de op het moment 't vrij zwakke Hamilton compleet afgemaakt.

      Maar uiteraard is dit allemaal apenkool. Verstappen is op het moment niet in gesprek met Ferrari. Horner blijkbaar wel, maar die kan helemaal niet beloven of Verstappen mee zal komen.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 14:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.908

      Of Leclerc is wel een toprijder en Hamilton zijn basisniveau is dermate hoog dat zelfs wanneer hij ‘zwak’ presteert het nog steeds lastig is hem ‘af te maken’.

      Het is maar welke kant je op wilt redeneren.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 15:29
    • snailer

      Posts: 30.199

      Wat ik met een top rijder bedoel... Er zijn er voor mij sinds Schumacher 3 geweest. Misschien 4. Vettel zou 4 zijn.

      Alonso, Vettel, Hamilton en Verstappen.

      Leclerc staat niet in de schaduw van deze rijders zoals op het moment niemand doet. Ik doel dan op de 4 in hun top periode.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 15:40
  • MaxRaw

    Posts: 935

    Enige link van Max en Ferrari ligt bij GT3 en Hypercar, maar Ford stapt daar ik in met Hypercar in 2027.
    De Mustang doet het erg goed in GT3 als dat met Hypercar net zo gaat zie ik Max eerder vanuit RedBull naar Ford gaan na zijn F1 carriere en daar een allesineen team uitbouwen.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:05
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.477

    In het kielzog? In de slipstream zullen ze bedoelen. Ah ja... dat bestaat niet meer... DRS.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 16:10

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar