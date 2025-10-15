De afgelopen dagen is Christian Horner gelinkt aan Ferrari. Na zijn ontslag bij Red Bull Racing is inmiddels duidelijk geworden dat de Engelsman voorlopig nog niet klaar is met de Formule 1. De Britse media hebben het verhaal opgepakt en linken inmiddels niet alleen Horner, maar ook Max Verstappen aan het Italiaanse topteam.

Het rommelt flink bij Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton slagen er niet in om F1-races te winnen, tot groot ongenoegen van president John Elkann. Die zou naar verluidt op zoek zijn naar een vervanger van teambaas Frédéric Vasseur en al gesprekken hebben gevoerd met Horner. Het Britse Daily Mail meldde dat en strooide bovendien met geruchten rondom Verstappen.

Verstappen in kielzog van Horner mee naar Ferrari?

Volgens het medium zou Horner bij Ferrari niet willen samenwerken met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou zich in het verleden al hebben aangeboden bij Red Bull, maar Horner had daar geen trek in. In plaats daarvan zou Verstappen bovenaan het verlanglijstje van Horner staan, mocht de Brit daadwerkelijk de overstap maken naar Ferrari als nieuwe teambaas.

Of een transfer van Verstappen naar Ferrari realistisch is, valt nog te bezien. De viervoudig wereldkampioen heeft zich nooit kritisch uitgelaten over Horner in het openbaar, maar zijn vader Jos Verstappen liet meermaals weten dat de Brit moest vertrekken bij Red Bull. Uiteindelijk gebeurde dat ook, waarna Laurent Mekies werd aangesteld als vervanger. Sindsdien won Verstappen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan en sprak hij zich lovend uit over Mekies.

2026 wordt bepalend voor Verstappen en Red Bull

Komend seizoen gaan de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop. Alle teams zullen met een compleet nieuwe auto aantreden, aangezien motor, chassis en aerodynamica drastisch veranderen. Verstappens manager Raymond Vermeulen gaf eerder aan dat Red Bull snel weer dominant moet worden als ze de Nederlander willen behouden.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull blijft een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. In 2023 vormde hij met het team een onverslaanbare combinatie, maar dit seizoen beschikt McLaren over de beste auto. Daardoor klinkt steeds vaker het geluid dat Verstappen mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Eerder werd hij al gelinkt aan Mercedes en Aston Martin.