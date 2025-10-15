user icon
icon

Leclerc en Hamilton ontevreden bij Ferrari: "We zijn passagiers!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc en Hamilton ontevreden bij Ferrari: "We zijn passagiers!"
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 16:46
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Het Formule 1-seizoen van 2025 lijkt voor Ferrari als een nachtkaars uit te gaan. Na de Grand Prix van Singapore oogden Charles Leclerc en Lewis Hamilton opnieuw ontevreden. Vanwege de reglementswijziging in 2026 zal de Scuderia bovendien geen updates meer doorvoeren aan de SF-25. Met het oog op de Grand Prix van de Verenigde Staten wacht Ferrari dus een zware opgave.

Sinds de zomerstop lijken Red Bull Racing en Mercedes iets te hebben gevonden, waardoor ze dichter bij McLaren zijn gekomen. Max Verstappen won de races in Italië en Azerbeidzjan, terwijl George Russell vervolgens in Singapore zegevierde. Ferrari heeft in die strijd een slag gemist en kwam geen enkele keer in de buurt van het podium.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Leclerc haalt stevig uit naar Ferrari

Door de aankomende regelwijziging in 2026 – wanneer teams met een compleet nieuwe auto moeten aantreden – zal Ferrari het moeten doen met de huidige wagen. Het Italiaanse topteam voert geen updates meer door, tot ongenoegen van Leclerc. “We zijn het vierde team en dat zullen we ook wel blijven,” zei hij geciteerd door Sky Sports.

McLaren lijkt nog steeds over de beste auto te beschikken. Oscar Piastri en Lando Norris zijn daardoor de favorieten om de meeste Grands Prix te winnen. Daarachter kloppen Verstappen en Russell op de deur, waarna Ferrari volgt. Voor Leclerc is dat een bittere pil. “Natuurlijk is het niet makkelijk, want je wilt vechten voor een betere positie. Maar op dit moment voelt het alsof we passagiers van de auto zijn en er niet veel meer uit kunnen halen.”

Ook Hamilton oogt ontevreden

Ook Hamilton beseft dat de komende races bijzonder lastig zullen worden voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat McLaren, Red Bull en Mercedes momenteel simpelweg te sterk zijn. “De auto die we hebben, is helaas niet van het niveau van de coureurs voor ons, vooral omdat zij een aantal upgrades hebben gehad en wij niet aan hen kunnen tippen,” zei hij zichtbaar teleurgesteld. “We staan op het randje van de afgrond en proberen zo dichtbij mogelijk te blijven.”

Mercedes heeft Ferrari inmiddels ingehaald bij de constructeurs. De Scuderia staat nu derde in het klassement, maar die positie is allesbehalve veilig. Red Bull volgt op de vierde plaats, met een achterstand van slechts acht punten.

Rimmer

Posts: 12.880

Geen reden om te wanhopen.
Franse Fred heeft de gave om er een mooie mayonaise van te maken en is daar volop mee bezig.
Mochten er fans zijn die toch graag willen helpen dan helpt het Fred misschien om hieronder een fijn recept voor mayonaise te zetten:



……………..

  • 1
  • 15 okt 2025 - 17:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.880

    Geen reden om te wanhopen.
    Franse Fred heeft de gave om er een mooie mayonaise van te maken en is daar volop mee bezig.
    Mochten er fans zijn die toch graag willen helpen dan helpt het Fred misschien om hieronder een fijn recept voor mayonaise te zetten:



    ……………..

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 17:03
  • Avb1

    Posts: 194

    Mogen het nog jaren zo blijven.
    De Manchester United van de Formule 1... Een marketings team niets meer

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 17:28
  • Babs

    Posts: 60

    Eens kijken hoe lang men in Maranello zijn coureurs nog tolereert. 'Passagier in een Ferrari'? Ik herinner me als de dag van gisteren hoe het afliep met de Franse coureur die het waagde zijn Ferrari te vergelijken met een vrachtwagen!

    Voor de jongeren: Alain Prost vergeleek zijn Ferrari 643 met een vrachtwagen tijdens een interview direct na afloop van de Grote Prijs van Japan op 20 oktober 1991. Hij uitte zijn frustratie over de slechte handling van de auto, veroorzaakt door defecte schokdempers, met de woorden: "Het was als het rijden in een vreselijke vrachtwagen. Geen plezier."

    Dit was de druppel voor Ferrari, dat al langer spanningen kende met Prost over de ontwikkeling van de auto. Hij werd ontslagen op 22 oktober 1991, slechts 2 dagen later. Dit gebeurde een week voor de seizoensfinale in Australië, waar testcoureur Gianni Morbidelli hem verving. De relatie tussen Prost en Ferrari was al gespannen sinds 1990, maar de publieke kritiek was de formele aanleiding voor het abrupte einde van zijn contract.

    Ik zie het er van komen dat Ferrari Vasseur en Hamilton in december op straat zet, Horner aantrekt en Leclerc mag blijven. Wie zou dan de tweede coureur kunnen worden?

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 17:29
  • Larry Perkins

    Posts: 60.639

    Lewis: “We staan op het randje van de afgrond."

    De problemen groeien Angela duidelijk boven het hoofd en het is te hopen dat de rechterhand van Lewis tijdig Stichting Korrelatie inschakelt...

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 18:43

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar