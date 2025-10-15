Het Formule 1-seizoen van 2025 lijkt voor Ferrari als een nachtkaars uit te gaan. Na de Grand Prix van Singapore oogden Charles Leclerc en Lewis Hamilton opnieuw ontevreden. Vanwege de reglementswijziging in 2026 zal de Scuderia bovendien geen updates meer doorvoeren aan de SF-25. Met het oog op de Grand Prix van de Verenigde Staten wacht Ferrari dus een zware opgave.

Sinds de zomerstop lijken Red Bull Racing en Mercedes iets te hebben gevonden, waardoor ze dichter bij McLaren zijn gekomen. Max Verstappen won de races in Italië en Azerbeidzjan, terwijl George Russell vervolgens in Singapore zegevierde. Ferrari heeft in die strijd een slag gemist en kwam geen enkele keer in de buurt van het podium.

Leclerc haalt stevig uit naar Ferrari

Door de aankomende regelwijziging in 2026 – wanneer teams met een compleet nieuwe auto moeten aantreden – zal Ferrari het moeten doen met de huidige wagen. Het Italiaanse topteam voert geen updates meer door, tot ongenoegen van Leclerc. “We zijn het vierde team en dat zullen we ook wel blijven,” zei hij geciteerd door Sky Sports.

McLaren lijkt nog steeds over de beste auto te beschikken. Oscar Piastri en Lando Norris zijn daardoor de favorieten om de meeste Grands Prix te winnen. Daarachter kloppen Verstappen en Russell op de deur, waarna Ferrari volgt. Voor Leclerc is dat een bittere pil. “Natuurlijk is het niet makkelijk, want je wilt vechten voor een betere positie. Maar op dit moment voelt het alsof we passagiers van de auto zijn en er niet veel meer uit kunnen halen.”

Ook Hamilton oogt ontevreden

Ook Hamilton beseft dat de komende races bijzonder lastig zullen worden voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat McLaren, Red Bull en Mercedes momenteel simpelweg te sterk zijn. “De auto die we hebben, is helaas niet van het niveau van de coureurs voor ons, vooral omdat zij een aantal upgrades hebben gehad en wij niet aan hen kunnen tippen,” zei hij zichtbaar teleurgesteld. “We staan op het randje van de afgrond en proberen zo dichtbij mogelijk te blijven.”

Mercedes heeft Ferrari inmiddels ingehaald bij de constructeurs. De Scuderia staat nu derde in het klassement, maar die positie is allesbehalve veilig. Red Bull volgt op de vierde plaats, met een achterstand van slechts acht punten.