Nu het team van McLaren de constructeurstitel op zak heeft, verschuift de aandacht naar de strijd om de wereldtitel. Lando Norris en Oscar Piastri maken allebei nog kans op de titel, en Norris wil aankomend weekend in Austin de aanval gaan openen.

Norris en Piastri leken lange tijd alleen naar elkaar te hoeven kijken, maar na de zomerstop zette Max Verstappen stappen. De Nederlander geldt nu als een outsider voor de wereldtitel, en dat betekent ook dat de McLarens zich geen fout meer kunnen veroorloven. Anderhalve week geleden in Singapore raakten ze elkaar, en dat zorgde voor controverse. Norris staat nog altijd tweede, maar wist zijn achterstand op Piastri wel weer te verkleinen.

Blik op de titel

De Britse coureur gaat vol voor de titel, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over in de preview voor de Amerikaanse Grand Prix van McLaren: "Het is geweldig om af te reizen naar Austin als constructeurskampioen. We hebben echter nog steeds zes races te gaan, en er zijn nog veel belangrijke punten die we kunnen pakken nu we vol gaan voor de wereldtitel."

Grote risico's

In Austin kunnen er grote stappen worden gezet. Op het Circuit of the Americas wordt er namelijk ook een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat elke fout fataal kan zijn. Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Piastri en Norris.

Norris heeft er zin in

De Brit laat zich echter niet uit het veld slaan: "De Amerikaanse Grand Prix is altijd heel erg leuk, vooral nu het een sprintweekend is. De fans zorgen altijd voor een fijne vibe en ik kan er dan ook van genieten om te racen op COTA. Het is een snelle baan met een aantal goede mogelijkheden om een andere auto in te halen. Ik heb er zin in om weer aan de slag te gaan."