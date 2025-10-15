user icon
Nu het team van McLaren de constructeurstitel op zak heeft, verschuift de aandacht naar de strijd om de wereldtitel. Lando Norris en Oscar Piastri maken allebei nog kans op de titel, en Norris wil aankomend weekend in Austin de aanval gaan openen.

Norris en Piastri leken lange tijd alleen naar elkaar te hoeven kijken, maar na de zomerstop zette Max Verstappen stappen. De Nederlander geldt nu als een outsider voor de wereldtitel, en dat betekent ook dat de McLarens zich geen fout meer kunnen veroorloven. Anderhalve week geleden in Singapore raakten ze elkaar, en dat zorgde voor controverse. Norris staat nog altijd tweede, maar wist zijn achterstand op Piastri wel weer te verkleinen.

Blik op de titel

De Britse coureur gaat vol voor de titel, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over in de preview voor de Amerikaanse Grand Prix van McLaren: "Het is geweldig om af te reizen naar Austin als constructeurskampioen. We hebben echter nog steeds zes races te gaan, en er zijn nog veel belangrijke punten die we kunnen pakken nu we vol gaan voor de wereldtitel."

Grote risico's

In Austin kunnen er grote stappen worden gezet. Op het Circuit of the Americas wordt er namelijk ook een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat elke fout fataal kan zijn. Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Piastri en Norris.

Norris heeft er zin in

De Brit laat zich echter niet uit het veld slaan: "De Amerikaanse Grand Prix is altijd heel erg leuk, vooral nu het een sprintweekend is. De fans zorgen altijd voor een fijne vibe en ik kan er dan ook van genieten om te racen op COTA. Het is een snelle baan met een aantal goede mogelijkheden om een andere auto in te halen. Ik heb er zin in om weer aan de slag te gaan."

Rimmer

Posts: 12.879

Hij is zelf zijn grootste vijand. ;)

  • 5
  • 15 okt 2025 - 13:32
  • Tuurlijk!

    Posts: 1.577

    Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Piastri en Norris...

    • + 4
    • 15 okt 2025 - 13:30
    • Rimmer

      Posts: 12.879

      Hij is zelf zijn grootste vijand. ;)

      • + 5
      • 15 okt 2025 - 13:32
    • Paulie

      Posts: 4.695

      Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Norris?
      is Lando versplinterd in 2 of meer afzonderlijke persoonlijkheden? Heeft hij een dissociatieve Identiteitsstoornis?

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 13:33
    • Paulie

      Posts: 4.695

      kan ook chuck norris zijn...

      • + 2
      • 15 okt 2025 - 13:37
    • nr 76

      Posts: 7.022

      Norris moet rekening houden met Max, Oscar en NotOscar.

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 13:38
  • mario

    Posts: 14.327

    " Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Piastri en Norris."

    Dat zou ik heel graag willen zien hoe Norris rekening houdt met aanvallen van Lando... 😉

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 13:35
  • UserEvO

    Posts: 162

    Norris weet dat hij rekening moet houden met aanvallen van Piastri en Norris. Duhhh....wel goed vertalen mensen..

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 13:35
  • Pietje Bell

    Posts: 31.474

    F1grids
    @F1gridx
    ·
    11 okt.
    McLaren boss Zak Brown says he’d be happy to see Christian Horner back
    in the F1 paddock, acknowledging his huge impact on the sport.

    >>>>>>>

    Mohammed Bin Sulayem (FIA President) attended dinner with McLaren CEO Zak Brown
    and former Red Bull team principal Christian Horner! 👀
    4min ago

    imgur.com/xVfg2Bb

    imgur.com/c4tHbMu

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 13:36
  • Bertrand Gachot

    Posts: 322

    **"Breaking news: McLaren mag dan de constructeurstitel hebben gewonnen, maar het echte kampioenschap lijkt nog steeds te gaan tussen Norris, Piastri… en de schaduw van Max Verstappen die blijkbaar zelfs als ‘outsider’ nog de hele paddock laat zweten.

    Het enige wat nu nog ontbreekt is dat Viaplay een ‘Max Watch’-segment introduceert waarin ze elke bocht van hem live analyseren, ook als hij op P3 rijdt met 12 seconden voorsprong op P4. Ondertussen bij McLaren: teamgenoten die elkaar aanrijden alsof ze in een kartbaan op kinderfeestje staan. Top voorbereiding!

    Laat me raden hoe dit weekend verloopt: Piastri zet een geniale quali neer, Norris moppert op de boordradio, ze raken elkaar nét niet in bocht 1, en de media negeert de winnaar omdat Max ergens een inhaalactie heeft gedaan die ‘Senna-achtig’ was.

    F1 2025: wie het hardst rijdt wint niet meer – het gaat erom wie het mooiste narratief heeft."**

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 13:50
    • Paulie

      Posts: 4.695

      wat zeg je nou toch allemaal, iedere inhaalactie van Max overtreft ruimschoots het Senna-achtige. De rijstijl, de snelheid, de inhaalacties, overal zie en voel je de hand van God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 14:18

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
