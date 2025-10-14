user icon
Verstappen jaagt angst aan: "Hij speelt de McLarens tegen elkaar uit"

Verstappen jaagt angst aan: "Hij speelt de McLarens tegen elkaar uit"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 12:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore weer kans om de titel. Juan Pablo Montoya schrok van iets wat hij Verstappen zag doen in Singapore, hij stelt dat de Nederlander er alles aan doet om de McLarens tegen elkaar uit te spelen.

Verstappen kwam anderhalve week geleden in Singapore als tweede over de streep. Hij had zich ook op deze positie gekwalificeerd, maar er had meer ingezeten. In zijn laatste run kwam hij de McLaren van Lando Norris tegen, en volgens Verstappen reed de Brit in de weg. Verstappen miste hierdoor zijn rempunt, en stelde dat hij dit moment gaat onthouden.

Wat deed Verstappen?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet dit als een mentaal spelletje. De Colombiaan spreekt zich uit in zijn podcast MontoyAS: "Het beangstigt me dat Max daar mee bezig is. De enige reden dat Max dat doet, is omdat hij die twee McLaren-coureurs tegen elkaar wil uitspelen. Hij is heel erg strategisch bezig."

Wat was er precies aan de hand?

Montoya bespreekt daarna het moment waar Verstappen zich druk over maakte: "Stel dat Lando echt snel zou rijden en een groot gat zou openen, volledig op topsnelheid, dan zou je zeggen: oké. Maar dat was niet het geval. Hij zat niet eens dicht bij genoeg om effect te hebben. Als het Lando zou hebben beïnvloed, dan zou hij niet zo dicht bij Max kunnen rijden in de race. Norris kreeg pas problemen toen hij op een seconde tot 1,3 seconde zat."

'Norris vormt nu een bedreiging'

Montoya vindt er verder wel logisch dat Verstappen dit moment aangrijpt: "Dat betekent dat wat Lando nu begint te doen met zijn rijgedrag, Max begint te beïnvloeden. Max zei vroeger nooit iets over Lando, omdat Lando nooit echt een bedreiging was. Maar Lando wordt nu wel een bedreiging, Lando gaat ervoor en hij deinst ook niet meer terug."

  • Avb1

    Posts: 179

    Nee? Max hoopt dat de McLarens samen crashen... En dat gebeurde ook bijna bij de start dus de mentale strategie werkt.
    Piastri is boos en Norris praat stoer dus pak de popcorn erbij want toevallig begint de echte show in Maga Austin dit weekend.

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 13:18
  • snailer

    Posts: 30.190

    Heb alleen de header gelezen. Maar gebaseerd daarop: Onzin. De strijd gaat tussen Norris en Piastri. Als dat geen reden is om alle remmen los te gooien, dan verdienen de twee geen F1 zitje. Elke kans op een kampioenschap kan de laatste zijn. Ze spellen zichzelf tegen elkaar uit.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:52

