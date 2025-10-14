user icon
Franse verslaggever deelt nieuwe informatie over toestand Schumacher
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 10:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd nu duidelijk hoe het gaat met F1-legende Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen raakte eind 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeval, en zijn familie doet er al jaren alles aan om zijn privéleven te beschermen. Een Franse verslaggever geeft nu een update over de toestand van Schumacher.

F1-legende Schumacher raakte in 2013 ernstig gewond aan zijn hoofd bij een ski-ongeval in Frankrijk. Hij raakte in coma, en het werd daarna alleen bekend dat hij hier uit was ontwaakt. Zijn familie houdt zijn toestand geheim, en ze houden zijn privéleven privé. Heel soms lekt er wat informatie uit, maar deze informatie wordt zelden bevestigd.

Begin dit jaar gaf Schumacher een teken van leven. In Bahrein reed Sir Jackie Stewart een demorun in één van zijn kampioenswagens. Tijdens deze run droeg de Schotse legende een helm met daarop de handtekeningen van alle nog levende Formule 1-kampioenen. Ook de initialen van Schumacher waren te zien, en al snel bleek dat deze door de Duitser op de helm waren gezet. Het was een zeldzaam teken van leven van Schumacher.

Het belangrijke nieuws

De Franse L'Equipe-verslaggever Stefan L'Hermitte heeft bij RTL iets meer info gegeven over de toestand van Schumacher: "Ik zou niet zeggen dat het het goed met hem gaat, maar misschien gaat het iets beter, fundamenteel gezien weten we immers niets."

"Het echte nieuws komt van zijn familie, en dat is altijd heel erg belangrijk, want het nieuws dat ze brengen is altijd het goede nieuws. Het nieuws dat van buitenaf komt, is vaak niet zoveel waard."

Teken van leven

De Franse verslaggever van L'Equipe wijst ook naar de helm van Stewart: "Dit jaar heeft hij zijn handtekening gezet op een helm. Dat was voor het goede doel. Heeft zijn vrouw zijn hand vastgehouden? Dat weten we niet helemaal zeker, maar het is de eerste keer dat we een positief signaal zagen. Het was bijna een teken van leven."

Volgens L'Hermitte moet men niet te vroeg juichen: "Maar feit is dat we hem niet hebben zien lopen, en naar verluidt kan hij nog steeds niet praten. We hebben het over iemand die nog kan ademen, misschien wat contactmomenten heeft met zijn familie, maar we kunnen niet zeggen dat het heel erg goed gaat."

F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 708

    Dus iets meer info over dat er fundamenteel gezien geen info over zijn toestand is.
    Goh, wat verbazingwekkend is dat toch weer...

    • + 5
    • 14 okt 2025 - 10:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.602

    Iedereen (elke seit) die dit als 'nieuws' opvoert in een bericht moet zich diep schamen!

    • + 8
    • 14 okt 2025 - 10:50
    • AUDI_F1

      Posts: 3.342

      Zo is dat. Ze weten niet hoe het met hem gaat en elk bericht is gissen.
      Maar het levert wel publiciteit en kliks op.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 11:05
  • Ferrari412T1

    Posts: 414

    Tja, wat deze verslaggever zegt is wat al veel langer bekend is, dus hij weet eigenlijk net zoveel als ieder ander. En we hebben er ook niks mee te maken hoe het gaat met Schumi. Tuurlijk wil iedereen het graag weten, maar respect hebben voor de familie om dit op de achtergrond te houden is ook erg belangrijk!

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 10:53
  • snailer

    Posts: 30.188

    Laat me raden. Hij heeft gezegd dat het goed gaat en misschien toch weer niet.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 10:54
  • John6

    Posts: 11.125

    Er wil weer iemand het nieuws halen, deze maal een Franse stokbrood, ga is een nuttig stuk schrijven, met deze onzin wil hij alleen het nieuws halen.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 10:55
  • Paulie

    Posts: 4.674

    En aangezien Paulie over meer informatie inzake de toestand van Michael Schumacher beschikt wil hij deze graag met jullie delen. Dat het écht goed gaat dat wil ik niet direct zeggen, heel misschien een fractie beter. Maar het is niet zo dat ik hem heb zien lopen, laat staan hem heb zien breakdancen. Ook heb ik hem geen woord horen zeggen, als ik op de verhalen moet afgaan is het aannemelijk dat hij niet kan praten. Ademen kan hij sowieso, want anders is het einde verhaal natuurlijk. Heel misschien zijn er wat contactmomentjes, maar heel misschien ook niet. Zoals bekend komen échte nieuwsupdates alleen van de familie. Verder weten maar weinig mensen hoe het zit. Behalve Paulie, die weet ook niet hoe het zit. Dit wilde ik even met jullie delen. Misschien kunnen jullie er verder weinig tot niets mee, maar dat is jammer dan, een beetje dankbaarheid zou ik enorm appreciëren.

    • + 7
    • 14 okt 2025 - 11:05
  • UserEvO

    Posts: 161

    artikel als pure click bait...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 12:31

