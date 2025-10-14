Het is nog altijd nu duidelijk hoe het gaat met F1-legende Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen raakte eind 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeval, en zijn familie doet er al jaren alles aan om zijn privéleven te beschermen. Een Franse verslaggever geeft nu een update over de toestand van Schumacher.

F1-legende Schumacher raakte in 2013 ernstig gewond aan zijn hoofd bij een ski-ongeval in Frankrijk. Hij raakte in coma, en het werd daarna alleen bekend dat hij hier uit was ontwaakt. Zijn familie houdt zijn toestand geheim, en ze houden zijn privéleven privé. Heel soms lekt er wat informatie uit, maar deze informatie wordt zelden bevestigd.

Begin dit jaar gaf Schumacher een teken van leven. In Bahrein reed Sir Jackie Stewart een demorun in één van zijn kampioenswagens. Tijdens deze run droeg de Schotse legende een helm met daarop de handtekeningen van alle nog levende Formule 1-kampioenen. Ook de initialen van Schumacher waren te zien, en al snel bleek dat deze door de Duitser op de helm waren gezet. Het was een zeldzaam teken van leven van Schumacher.

Het belangrijke nieuws

De Franse L'Equipe-verslaggever Stefan L'Hermitte heeft bij RTL iets meer info gegeven over de toestand van Schumacher: "Ik zou niet zeggen dat het het goed met hem gaat, maar misschien gaat het iets beter, fundamenteel gezien weten we immers niets."

"Het echte nieuws komt van zijn familie, en dat is altijd heel erg belangrijk, want het nieuws dat ze brengen is altijd het goede nieuws. Het nieuws dat van buitenaf komt, is vaak niet zoveel waard."

Teken van leven

De Franse verslaggever van L'Equipe wijst ook naar de helm van Stewart: "Dit jaar heeft hij zijn handtekening gezet op een helm. Dat was voor het goede doel. Heeft zijn vrouw zijn hand vastgehouden? Dat weten we niet helemaal zeker, maar het is de eerste keer dat we een positief signaal zagen. Het was bijna een teken van leven."

Volgens L'Hermitte moet men niet te vroeg juichen: "Maar feit is dat we hem niet hebben zien lopen, en naar verluidt kan hij nog steeds niet praten. We hebben het over iemand die nog kan ademen, misschien wat contactmomenten heeft met zijn familie, maar we kunnen niet zeggen dat het heel erg goed gaat."