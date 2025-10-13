user icon
Onverwachte overstap in de maak? "Horner past perfect bij Sky Sports"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 10:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Zijn naam viel bij meerdere teams, maar volgens Günther Steiner kan Horner ook iets compleet anders gaan doen. Hij laat zijn naam vallen bij Sky Sports.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar trouwe dienst op straat gezet door Red Bull Racing. Vorige maand bereikte hij een overeenkomst over een flinke afkoopsom, waardoor hij nu uit mag kijken naar een nieuwe job. Horner heeft er zelf niets over gezegd in de openbaarheid, maar zijn naam viel al bij Ferrari, Aston Martin en Alpine. Daarnaast bevestigde het team van Haas dat ze gesprekken hebben gevoerd met Horner.

Een snelle comeback?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner geeft zijn kijk op de toekomst van Horner in de Red Flags Podcast: "Hij is een nieuwe werkloze! Ik denk dat hij het snel heel erg druk zal gaan krijgen. Maar ik weet het verder niet. Ik heb niet meer met hem gesproken sinds hij is vertrokken bij Red Bull, dus ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat, en wat hij zou willen doen."

Steiner ziet het wel gebeuren dat Horner zich snel weer meldt in de F1-paddock: "Misschien wil hij snel weer aan de slag, dat kan echt makkelijk het geval zijn. Maar misschien ziet hij het wel zitten om iets anders te gaan doen."

Horner naar Sky Sports?

Steiner is na zijn vertrek bij Haas aan de slag gegaan als analist. De Italiaan stelt dat dit ook een geschikte rol zou zijn voor Horner: "Ik bedoel, Christian kan makkelijk voor de televisie aan de slag gaan, voor Sky Sports. Hij is daar echt perfect voor. Hij is Brits, en hij kent de sport ook heel erg goed."

Of Horner dat zelf ziet zitten, is niet helemaal duidelijk. De Brit had in het verleden regelmatig aanvaringen met Sky Sports, waar ze soms kritisch waren op Red Bull en Max Verstappen.

HermanInDeZon

Posts: 253

Uberhaupt de laatste jaren F1 op Sky gevolgd?

Zo ja, kan je me één, maar dan ook echt één voorbeeld geven waar Sky journalisten niet gewoon professioneel en vriendelijk waren tegen Horner?

Horner is en was een zeer graag geziene gast op Sky - persoonlijke vriend van Brundle zelfs

Dat verha... [Lees verder]

  • 6
  • 13 okt 2025 - 10:41
F1 Nieuws Christian Horner Guenther Steiner Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Remco_F1

    Posts: 3.182

    "Onverwachte overstap in de maak? "Horner past perfect bij Sky Sports"

    Horner tegen zijn management: "Stuur overal maar een sollicitatiebrief naar binnen"

    Ze namen het wel heel letterlijk...

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 10:17
    • HarryLam

      Posts: 4.920

      Dat zou Horner echt tekort doen, voor het stellen van domme vragen, stoken tussen coureurs en zinloos je eigen mening ventileren daar is Christian net even te goed voor opgeleid.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 11:54
    • Remco_F1

      Posts: 3.182

      Helemaal mee eens!

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 12:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.524

    Ik heb ook gehoord dat Christian Horner clinics gaat geven hoe je het beste sneaky plasserfoto's van mannen kan maken.
    Een zekere Duitse oud coureur heeft zich al aangemeld schijnt.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 10:27
  • Astfgl

    Posts: 952

    LOL ben je gek? De hetze tegen Christian Horner begint en eindigt in de Britse pers, met Sky Sports voorop. Die gaan hem nooit vergeven om het "stelen" van Hamilton's 8ste kampioenschap.

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 10:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 253

      Uberhaupt de laatste jaren F1 op Sky gevolgd?

      Zo ja, kan je me één, maar dan ook echt één voorbeeld geven waar Sky journalisten niet gewoon professioneel en vriendelijk waren tegen Horner?

      Horner is en was een zeer graag geziene gast op Sky - persoonlijke vriend van Brundle zelfs

      Dat verhaaltje van "Britse pers haat Verstappen en alles er rond" begint hier toch wel echt gewoon een eigen leven te leiden tot op het punt dat het gewoon lachwekkend en zielig is

      • + 6
      • 13 okt 2025 - 10:41
    • John6

      Posts: 11.120

      Ze gingen bijna altijd als eerste na een training of tussen door naar Horner toe, volgens mij is er geen probleem tussen Horner en Sky.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 10:48
  • Need5Speed

    Posts: 3.243

    Dat zou wat zijn. Ik vond het altijd erg interessant om naar Eddie Jordan te luisteren, want die kende het wereldje van binnenuit als ex-teambaas. Horner heeft nog meer ervaring op dat vlak.

    En het lijkt me geweldig om Horner Wolff en Brown en zo te laten interviewen.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 11:01
  • Olav Drol

    Posts: 582

    Pffff...de mening van Steiner, waar hij zegt dat dit wellicht iets voor hem zou zijn.

    Zo krijg je wel voldoende nieuwe artikelen per dag.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 14:07

