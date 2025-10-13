Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Zijn naam viel bij meerdere teams, maar volgens Günther Steiner kan Horner ook iets compleet anders gaan doen. Hij laat zijn naam vallen bij Sky Sports.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar trouwe dienst op straat gezet door Red Bull Racing. Vorige maand bereikte hij een overeenkomst over een flinke afkoopsom, waardoor hij nu uit mag kijken naar een nieuwe job. Horner heeft er zelf niets over gezegd in de openbaarheid, maar zijn naam viel al bij Ferrari, Aston Martin en Alpine. Daarnaast bevestigde het team van Haas dat ze gesprekken hebben gevoerd met Horner.

Een snelle comeback?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner geeft zijn kijk op de toekomst van Horner in de Red Flags Podcast: "Hij is een nieuwe werkloze! Ik denk dat hij het snel heel erg druk zal gaan krijgen. Maar ik weet het verder niet. Ik heb niet meer met hem gesproken sinds hij is vertrokken bij Red Bull, dus ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat, en wat hij zou willen doen."

Steiner ziet het wel gebeuren dat Horner zich snel weer meldt in de F1-paddock: "Misschien wil hij snel weer aan de slag, dat kan echt makkelijk het geval zijn. Maar misschien ziet hij het wel zitten om iets anders te gaan doen."

Horner naar Sky Sports?

Steiner is na zijn vertrek bij Haas aan de slag gegaan als analist. De Italiaan stelt dat dit ook een geschikte rol zou zijn voor Horner: "Ik bedoel, Christian kan makkelijk voor de televisie aan de slag gaan, voor Sky Sports. Hij is daar echt perfect voor. Hij is Brits, en hij kent de sport ook heel erg goed."

Of Horner dat zelf ziet zitten, is niet helemaal duidelijk. De Brit had in het verleden regelmatig aanvaringen met Sky Sports, waar ze soms kritisch waren op Red Bull en Max Verstappen.