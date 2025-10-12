user icon
Frustratie bij Sky Sports over Norris-geruchten

  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 12:41
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren beleeft een aantal lastige weken. De interne titelstrijd begint op te laaien, en er gaan veel geruchten rond over het mogelijk voortrekken van Lando Norris. Sky Sports-reporter Ted Kravitz heeft die verhalen ook gehoord, maar stelt dat het onzin is.

Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri lijken dit jaar de grootste kanshebbers op de wereldtitel te zijn. In de afgelopen weken kwam Max Verstappen wel dichterbij, maar hij heeft nog altijd een forse achterstand. Bij McLaren mogen de coureurs in principe vrij met elkaar vechten, maar daar bestaat veel twijfel over.

In Singapore raakten de McLarens elkaar. Norris moest uitwijken voor Verstappen, en reed toen tegen de bolide van Piastri aan. De Australiër reageerde verongelijkt, en vroeg het team of ze wilden ingrijpen. Na lange discussies werd er besloten om dit niet te doen .

Op sociale media barstte er een storm van kritiek los, en werd er gesteld dat Norris het voordeel krijgt, omdat hij Brits is, net als McLaren.

Grote onzin

Sky Sports-reporter Ted Kravitz heeft die verhalen ook gelezen, en hij heeft er een duidelijke mening over die hij deelt in de F1 Show: "Deze theorieën en verhalen over dat mensen een voorkeur geven aan mensen met een bepaalde nationaliteit of iets anders, ze kloppen gewoon niet als je naar het hele seizoen kijkt."

Trekt McLaren Norris voor?

Kravitz vindt alle beweringen die rondgaan op het internet nogal onzinnig: "Wat ik ook heb gehoord is dat Lando, omdat hij langer bij McLaren zit, op de één of andere manier de favoriet is. Omdat Oscar er pas drie jaar zit en Lando langer, zouden ze graag zien dat Lando het kampioenschap wint. Gewoon omdat er al langer rijdt? Dat is echt nauwelijks een goede reden!"

Piastri voert nog steeds het wereldkampioenschap aan, Norris volgt met een kleine achterstand.

John6

Posts: 11.115

Waarom Lando zo close met Zak is, dat hebben we en vele met mij al beschreven in andere artikelen, Tedje kan zeggen wat hij wil, maar dat veranderd niets aan de situatie.

  • 7
  • 12 okt 2025 - 13:03
Reacties (9)

  • nr 76

    Posts: 7.013

    "Na het Hamilton tijdperk en het Verstappen tijdperk, zijn we nu beland in het Norris rijdperk"

    Aldus Zak over NotOscar

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 12:49
    • Lulham

      Posts: 492

      Deze quote was toch nep?

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 15:33
  • John6

    Posts: 11.115

    Waarom Lando zo close met Zak is, dat hebben we en vele met mij al beschreven in andere artikelen, Tedje kan zeggen wat hij wil, maar dat veranderd niets aan de situatie.

    • + 7
    • 12 okt 2025 - 13:03
    • Mr Marly

      Posts: 7.827

      Dus die duimzuigerij van jou en vele andere moeten we als waarheid aannemen? Dat ze close zijn staat daar los van, ze zijn professioneel genoeg. Vind het allemaal van een hoog complottheorie gehalte. Maar geloof waar je in wil geloven, ik zie het niet terug op de baan.

      • + 3
      • 12 okt 2025 - 13:13
    • John6

      Posts: 11.115

      Ieder zijn mening geen probleem mee, sinds afgelopen week de rechtszaak die zak had met Alex Palou die zal ook wel liegen over alles, nee alles is geweldig en er zijn ook geen problemen bij McLaren, toch.

      • + 2
      • 12 okt 2025 - 13:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.444

      Dat jij het niet terug ziet op de baan @Mr Marly wil niet zeggen dat Lando en Zak niet close zijn.
      Neem aan dat je ook wel gelezen hebt dat Lando Zak als CEO en directeur van zijn firma Quadrant heeft benoemd in 2020.
      Van alle mensen die hij kent heeft hij uitgerekend Zak Brown uitgekozen!
      Dan moet je toch wel erg veel vertrouwen in en een goede relatie met zo'n persoon hebben.
      Zak werd in april 2018 CEO en Lando rijdt vanaf 2019 bij McLaren.

      Zak schreeuwde voordat Lando in de F1 kwam al van de ddaken dat hij er alles aan zou doen om Lando naar McLaren te halen. Zelfs papa Norris doneerde toen al miljoenen elk jaar aan McLaren en nog steeds.

      • + 3
      • 12 okt 2025 - 14:21
  • schwantz34

    Posts: 41.005

    En welke nationaliteit heeft die zakkenwasser van een Ted ook alweer?

    • + 6
    • 12 okt 2025 - 13:18
    • nr 76

      Posts: 7.013

      Maar de Zak die hij wast is NotEnglish

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 13:47
  • M.Robberse

    Posts: 18

    Best .

    Het mooiste zou zijn als ze ze lekker laten racen ze elkaar van de baan af drukken en er een andere coureur met de beker vandoor gaat met 1 punt verschil op een van de mclarens .
    Het is een individuele sport maar ook een team sport
    Als McLaren dat risico wil nemen ...laat ze lekker gaan .
    Maakt het wel spannend .

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 13:50

