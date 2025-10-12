Het team van McLaren beleeft een aantal lastige weken. De interne titelstrijd begint op te laaien, en er gaan veel geruchten rond over het mogelijk voortrekken van Lando Norris. Sky Sports-reporter Ted Kravitz heeft die verhalen ook gehoord, maar stelt dat het onzin is.

Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri lijken dit jaar de grootste kanshebbers op de wereldtitel te zijn. In de afgelopen weken kwam Max Verstappen wel dichterbij, maar hij heeft nog altijd een forse achterstand. Bij McLaren mogen de coureurs in principe vrij met elkaar vechten, maar daar bestaat veel twijfel over.

In Singapore raakten de McLarens elkaar. Norris moest uitwijken voor Verstappen, en reed toen tegen de bolide van Piastri aan. De Australiër reageerde verongelijkt, en vroeg het team of ze wilden ingrijpen. Na lange discussies werd er besloten om dit niet te doen .

Op sociale media barstte er een storm van kritiek los, en werd er gesteld dat Norris het voordeel krijgt, omdat hij Brits is, net als McLaren.

Grote onzin

Sky Sports-reporter Ted Kravitz heeft die verhalen ook gelezen, en hij heeft er een duidelijke mening over die hij deelt in de F1 Show: "Deze theorieën en verhalen over dat mensen een voorkeur geven aan mensen met een bepaalde nationaliteit of iets anders, ze kloppen gewoon niet als je naar het hele seizoen kijkt."

Trekt McLaren Norris voor?

Kravitz vindt alle beweringen die rondgaan op het internet nogal onzinnig: "Wat ik ook heb gehoord is dat Lando, omdat hij langer bij McLaren zit, op de één of andere manier de favoriet is. Omdat Oscar er pas drie jaar zit en Lando langer, zouden ze graag zien dat Lando het kampioenschap wint. Gewoon omdat er al langer rijdt? Dat is echt nauwelijks een goede reden!"

Piastri voert nog steeds het wereldkampioenschap aan, Norris volgt met een kleine achterstand.