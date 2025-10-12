Mega probleem voor McLaren: Strijd tussen Piastri en Norris loopt uit de hand

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De constructeurstitel hebben ze al binnen, maar de rijderstitel wordt een ander verhaal. Nu Max Verstappen dichter en dichterbij komt, is het van belang dat de afspraken bij McLaren helder zijn. Maar dat is niet het geval, ze lijken onduidelijker te zijn dan ooit.

Oscar Piastri en Lando Norris vormen misschien wel het beste rijdersduo in het huidige Formule 1-veld. Ze zijn allebei jong en getalenteerd, ze zijn extreem snel én ze zijn ontzettend populair. Waar ze aan het begin van het seizoen een eenheid leken uit te stralen, is dat nu niet het geval. Verre van zelfs.

Papaja Rules

Bij McLaren mogen de coureurs vrij vechten, ze moeten zich alleen houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', die vorig aan het licht kwamen. Toen werd voor het eerst duidelijk dat Norris en Piastri in een snelle auto aan elkaar gewaagd zijn. Toen werd ook duidelijk dat McLaren het zó eerlijk wil houden, dat ze fors kunnen ingrijpen. Denk aan de Grand Prix van Hongarije, waar Piastri op weg leek naar zijn eerste zege, maar Norris de leiding in handen had na de pitstops.

McLaren smeekte Norris om zijn positie terug te geven, en pas op het allerlaatste moment voldeed hij aan de wensen van zijn team. Het bleek een voorbode te zijn voor wat we dit jaar zien. De mensen die dit een verrassing vonden waren dan ook een tikje naïef.

Hoe gaat het dit jaar?

Het feest begon in Australië, waar Piastri door zijn team werd ontmoedigd om de aanval te openen. In de weken daarna ging het duel er redelijk fair aan toe, totdat de twee heren elkaar raakten in Canada. Het resulteerde in een uitvalbeurt Norris, maar geen mega rel.

Na de zomerstop ontbrandde het pas echt, toen McLaren een vreemde keuze maakte in Monza. Norris kende een slechte pitstop, waardoor hij achter Piastri terug de baan op kwam. Piastri had niets te maken met de mislukte stop, maar toch moest hij plaatsmaken voor zijn teamgenoot. Hij mocht Norris daarna wel aanvallen, maar er was simpelweg te weinig tijd.

De bom is gebarsten

Afgelopen weekend in Singapore maakte McLaren het helemaal bont, toen Norris na een uitwijkmanoeuvre tegen de auto van Piastri aanreed. De gefrustreerde Piastri wilde dat McLaren ingreep, maar dat gebeurde niet. Het leidde tot frustratie, ook op sociale media.

Terwijl McLaren deed alsof er niets aan de hand was, en de constructeurstitel vierde, barstte de bom op sociale media.

De rol van Brown

De situaties van Norris en Piastri werden veelvuldig met elkaar vergeleken, en er werd gegraafd in het verleden van CEO Zak Brown. Mensen stelden dat hij in het verleden een belang had in Quadrant, het merk van Norris. Daarnaast moest Brown zich melden in de rechtbank, waar de zaak tegen IndyCar-ster Alex Palou diende. Daar werd er gesteld dat Brown geen groot voorstander was van de komst van Piastri.

Daarnaast is het ook zo dat Norris door McLaren is opgeleid, terwijl Piastri uit de handen van Alpine werd gegrist. Voor Piastri-fans is het duidelijk: McLaren trekt Norris voor.

Twee verschillende karakters

Of dat ook echt zo is, moet blijken. Piastri bewees dit jaar keer op keer dat hij een koele kikker is, het leek soms haast onmenselijk om te zien hoe kalm hij bleef. Zijn slechte weekend in Azerbeidzjan was dan ook een verrassing, maar Norris wist daar niet van te profiteren.

De Brit faalt vaak onder druk, en weet dat de spotlights nu vol op zijn gezicht staan. Hij moet een tweefrontenoorlog uitvechten, want in zijn spiegels komt Max Verstappen eraan.

Herhaling van 2007

Het is hoe dan ook een lastige situatie, en bij McLaren weten ze dat ze één coureur zullen hebben die met een zware kater de winter in gaat. Ze moeten duidelijkheid geven, en snel. Want ze willen een 2007-scenario voorkomen, toen beide coureurs na een eenzelfde strijd zonder handen kwamen te staan.