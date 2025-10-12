user icon
Mega probleem voor McLaren: Strijd tussen Piastri en Norris loopt uit de hand

Mega probleem voor McLaren: Strijd tussen Piastri en Norris loopt uit de hand
  Gepubliceerd op 12 okt 2025 11:40
  • comments 19
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De constructeurstitel hebben ze al binnen, maar de rijderstitel wordt een ander verhaal. Nu Max Verstappen dichter en dichterbij komt, is het van belang dat de afspraken bij McLaren helder zijn. Maar dat is niet het geval, ze lijken onduidelijker te zijn dan ooit.

Oscar Piastri en Lando Norris vormen misschien wel het beste rijdersduo in het huidige Formule 1-veld. Ze zijn allebei jong en getalenteerd, ze zijn extreem snel én ze zijn ontzettend populair. Waar ze aan het begin van het seizoen een eenheid leken uit te stralen, is dat nu niet het geval. Verre van zelfs.

Papaja Rules 

Bij McLaren mogen de coureurs vrij vechten, ze moeten zich alleen houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', die vorig aan het licht kwamen. Toen werd voor het eerst duidelijk dat Norris en Piastri in een snelle auto aan elkaar gewaagd zijn. Toen werd ook duidelijk dat McLaren het zó eerlijk wil houden, dat ze fors kunnen ingrijpen. Denk aan de Grand Prix van Hongarije, waar Piastri op weg leek naar zijn eerste zege, maar Norris de leiding in handen had na de pitstops.

McLaren smeekte Norris om zijn positie terug te geven, en pas op het allerlaatste moment voldeed hij aan de wensen van zijn team. Het bleek een voorbode te zijn voor wat we dit jaar zien. De mensen die dit een verrassing vonden waren dan ook een tikje naïef.

Hoe gaat het dit jaar?

Het feest begon in Australië, waar Piastri door zijn team werd ontmoedigd om de aanval te openen. In de weken daarna ging het duel er redelijk fair aan toe, totdat de twee heren elkaar raakten in Canada. Het resulteerde in een uitvalbeurt Norris, maar geen mega rel. 

Na de zomerstop ontbrandde het pas echt, toen McLaren een vreemde keuze maakte in Monza. Norris kende een slechte pitstop, waardoor hij achter Piastri terug de baan op kwam. Piastri had niets te maken met de mislukte stop, maar toch moest hij plaatsmaken voor zijn teamgenoot. Hij mocht Norris daarna wel aanvallen, maar er was simpelweg te weinig tijd.

De bom is gebarsten 

Afgelopen weekend in Singapore maakte McLaren het helemaal bont, toen Norris na een uitwijkmanoeuvre tegen de auto van Piastri aanreed. De gefrustreerde Piastri wilde dat McLaren ingreep, maar dat gebeurde niet. Het leidde tot frustratie, ook op sociale media.

Terwijl McLaren deed alsof er niets aan de hand was, en de constructeurstitel vierde, barstte de bom op sociale media.

De rol van Brown

De situaties van Norris en Piastri werden veelvuldig met elkaar vergeleken, en er werd gegraafd in het verleden van CEO Zak Brown. Mensen stelden dat hij in het verleden een belang had in Quadrant, het merk van Norris. Daarnaast moest Brown zich melden in de rechtbank, waar de zaak tegen IndyCar-ster Alex Palou diende. Daar werd er gesteld dat Brown geen groot voorstander was van de komst van Piastri.

Daarnaast is het ook zo dat Norris door McLaren is opgeleid, terwijl Piastri uit de handen van Alpine werd gegrist. Voor Piastri-fans is het duidelijk: McLaren trekt Norris voor.

Twee verschillende karakters 

Of dat ook echt zo is, moet blijken. Piastri bewees dit jaar keer op keer dat hij een koele kikker is, het leek soms haast onmenselijk om te zien hoe kalm hij bleef. Zijn slechte weekend in Azerbeidzjan was dan ook een verrassing, maar Norris wist daar niet van te profiteren.

De Brit faalt vaak onder druk, en weet dat de spotlights nu vol op zijn gezicht staan. Hij moet een tweefrontenoorlog uitvechten, want in zijn spiegels komt Max Verstappen eraan.

Herhaling van 2007

Het is hoe dan ook een lastige situatie, en bij McLaren weten ze dat ze één coureur zullen hebben die met een zware kater de winter in gaat. Ze moeten duidelijkheid geven, en snel. Want ze willen een 2007-scenario voorkomen, toen beide coureurs na een eenzelfde strijd zonder handen kwamen te staan. 

SEN1

Posts: 2.629

Stemmingmakerij. De jongetjes van McLaren zijn veel te braaf... die gaan geen groot vuurwerk verzorgen.

  • 5
  • 12 okt 2025 - 11:50
Reacties (19)

  • SEN1

    Posts: 2.629

    Stemmingmakerij. De jongetjes van McLaren zijn veel te braaf... die gaan geen groot vuurwerk verzorgen.

    • + 5
    • 12 okt 2025 - 11:50
    • mario

      Posts: 14.286

      Waarom zo denigrerend over Lando en Oscar???

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 12:20
    • SEN1

      Posts: 2.629

      Niets denigrerend aan. Het zijn goede coureurs, maar nog geen échte mannen. Karakters als Senna, Schumacher, Raikonen, Alonso.... die zich niet het kaas van het brood laten eten.

      Piastri en Norris zijn gewoon nog te lief.

      • + 3
      • 12 okt 2025 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.444

      @Sen1,

      een F1 racecoureur en miljonair van 24 jaar en een F1 racecoureur en miljonair van bijna 26 jaar "jongetjes" noemen is zeker wel denigrerend.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 15:10
  • HarryLam

    Posts: 4.919

    "Gegraafd".........????

    • + 3
    • 12 okt 2025 - 12:00
    • Olav Drol

      Posts: 579

      Vreemd woord inderdaad. Gehertogd was duidelijker geweest.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 12:17
    • Snork

      Posts: 21.901

      Moet gegroeven zijn.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 15:07
  • Hourpower

    Posts: 730

    Do bom is gebarsten op sociale media staat er. Dat was het nieuws.
    Wat wel opviel was de laatste zin.

    "Want ze willen een 2007-scenario voorkomen, toen beide coureurs na een eenzelfde strijd zonder handen kwamen te staan"

    • + 3
    • 12 okt 2025 - 12:08
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.240

      Hahahaha. En ondertussen elk foutje van Viaplay zo breed mogelijk uitmeten. Sneu en ontzettend onprofessioneel gedoe hier.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 14:51
  • Rimmer

    Posts: 12.863

    De titel voor McLaren is binnen.
    Beide rijders vechten om de titel dus vanaf nu zal Zak ze gewoon laten racen. Ik ben er niet zo bang voor. Een van de twee wordt WK dus nu moeten ze ervoor gaan. De strijd barst los

    • + 3
    • 12 okt 2025 - 12:09
    • nr 76

      Posts: 7.013

      NotOscar wordt het in elk geval niet...

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 12:43
    • HarryLam

      Posts: 4.919

      Nou.....als Piastri tegen een dnf aanloopt ziet het er toch weer heel anders uit.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 13:44
  • mario

    Posts: 14.286

    Mega probleem??? Mwoah, valt nog wel mee hoor... Gewoon 1-2'tjes scoren 😎

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 12:12
    • nr 76

      Posts: 7.013

      Makkelijk gezegd. Maar als het vertrouwen er niet meer is dat ze de sbelste auto hebben, en er komt nog een weekend als baku, en wie weet nog ergens een regenrace, dan kan alles toch nog veel dichter bij elkaar komen dan ze liwf is bij mcLaren.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 12:43
  • schwantz34

    Posts: 41.005

    Door al dat micro managen van die Papaua rules is McLaren getransformeerd van een raceteam naar een kleuterschooltje waar 2 jankende kleutertjes denken dat ze de baas zijn.

    Racen is racen, de ene keer heb je geluk en de andere keer pech, simple as that! Bij McLaren zijn ze echter compleet doorgeslagen met hun "pappen en nathouden" beleid om hun coureurs maar wanhopig tevreden te houden en dat werkt natuurlijk niet. Met voor de rest van het seizoen heibel en onrust in de tent tot gevolg, en een in bloedvorm zijnde Max die de komende races de druk alleen nog maar meer zal doen opvoeren. Ben benieuwd wanneer de tikkende tijdbom binnen McLaren tot ontploffing komt, want dat dat gaat gebeuren staat imo als een paal boven water!

    • + 4
    • 12 okt 2025 - 12:49
    • John6

      Posts: 11.115

      Russell is ook in goede vorm, die kan Max mooi helpen, dat gaan nog 6 mooie races worden, en ja 3 van die bagger sprintraces, kan Max ook punten mee scoren als die wint.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 12:59
    • mario

      Posts: 14.286

      @John6: "Russell is ook in goede vorm, die kan Max mooi helpen"

      Hij kan Max ook tegenwerken... Ik zie geen reden waarom hij Max zou helpen, of juist de McLaren coureurs... Russell zal gewoon ook elk weekend willen maximaliseren en zich echt niet druk maken of hij daar nou iemand mee helpt of juist niet...

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 13:11
    • 919

      Posts: 3.734

      Zolang Russell zich voor McLaren maximaliseert helpt hij Verstappen, 'hulp' hoeft geen 'bewuste' hulp te zijn toch?

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 14:02
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 352

    Ik snap alle ophef niet altijd even goed. Ja, met die domme 'rules' schept McLaren zélf een klimaat en bepaalde verwachtingen. Maar Piastri heeft álles nog in eigen hand. Verstappen is te ver weg en gaat het (helaas) niet redden, als je het mij vraagt. En Norris staat nog steeds 22 punten achter...

    Piastri is in mijn ogen de betere van de twee papaya's. Beide hebben geen kampioenservaring. In dezelfde bolide zou hij het moeten redden om 2025 op zij naam te schrijven.

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 14:56

