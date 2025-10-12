user icon
Sky Sports-gezicht omschrijft eerste F1-titel Verstappen als een zwarte bladzijde

Sky Sports-gezicht omschrijft eerste F1-titel Verstappen als een zwarte bladzijde
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 07:36
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt dit jaar theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Als hij dit voor elkaar krijgt, dan stellen sommigen dat het zijn mooiste titel is. Nog mooier dan zijn eerste titel uit 2021. Sky Sports-reporter Craig Slater vindt dit nog steeds een soort zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de sport.

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist na de zomerstop te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en is daardoor dichter in de buurt gekomen van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Als Verstappen het gat weet te dichten, volgt er een bizarre ontknoping in Abu Dhabi. Het is de plek waar Verstappen in 2021 zijn eerste titel wist te winnen. Het verhaal is inmiddels bekend, Verstappen versloeg daar zijn grote rivaal Lewis Hamilton na een controversiële Safety Car in de slotrondes.

'Dan zouden we altijd kijken'

Sky Sports-reporter Craig Slater krijgt in een Reddit AMA-video van zijn werkgever de vraag welke race hij zou laten zien aan iemand die niets met de sport heeft. Zijn antwoord is opvallend: "Ik vrees dat dat Abu Dhabi 2021 zou moeten zijn. Omdat ik denk dat sommige mensen zeiden dat de Formule 1 geen echte sport is, omdat de auto's het oneerlijk maken voor de concurrenten. Het is nooit echt een eerlijk gevecht." 

Slater stelt echter dat de race op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi het tegendeel bewees in 2021.

Zwarte bladzijde 

De verslaggever van Sky Sports komt echter wel met een opvallende draai over die zeer controversiële race: "Ik zei toen dat het die avond een zwarte bladzijde voor de Formule 1 was geweest en dat het misschien in de toekomst mensen zou afschrikken om te kijken. Ik weet nog dat een van de kranten schreef dat het echt onzin was. Als de Formule 1 elke week zo zou zijn, dan zou dat het enige zijn wat we ooit zouden kijken."

markos

Posts: 901

Misschien is het alleen voor Britten een zwarte bladzijde. Verder hoor je er niemand meer over eigenlijk.

  • 2
  • 12 okt 2025 - 09:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.144

    Mooiste bladzijde in het boek der F1. Beter wordt het nooit meer.

    En uiteindelijk alles terug bekijkend verdiende Mercedes dik het WCC. Ze wisten met een paar magtige updates in Silverstone en met de tactische meesterzet rond de motoren 1 van de meest dominante auto's gemaakt die ik me kan herinneren. Wat een kanon was dat.

    Verstappen overtuigend de beste dat jaar. Niet alleen gezien de pech. Ook gezien de grote fouten dat jaar van Hamilton

    Meest historische en spectaculaire jaar uit de geschiedenis van de F1. En die bracht de absoluut terechte WCC en WDC.

    Kan gewoon niet mooier dat het in de laatste ronde werd beslist. Zonder de pech rond Verstappen zou het al ruim beslist zijn geweest en waarschijnlijk al rond Brazilie.

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 08:52
    • markos

      Posts: 901

      Misschien is het alleen voor Britten een zwarte bladzijde. Verder hoor je er niemand meer over eigenlijk.

      • + 2
      • 12 okt 2025 - 09:17
    • Rimmer

      Posts: 12.861

      Ik had die race voor de helft gezien maar het was toen al duidelijk dat Max geen enkele kans had. Ik moest die zondag ook nog leren voor de theorie voor mijn vliegexamen dus ik zette de tv gefrustreerd uit en richtte mij op het leren.
      Een paar rondjes voor het einde keek ik nog snel op mijn telefoon maar het was nog even dramatisch als daarvoor dus ik ging verder met leren.
      Na een paar minuten begon mijn telefoon als een malle te trillen. Het ene na het andere berichtje in de groepsapp van collega’s. Ik dacht “die zijn aan het appen over het verlies van Max” en besteedde er geen aandacht aan, wanhopig proberend om mij op het leren te concentreren.
      De appjes bleven doorgaan, ik keek vluchtig, zag iets staan met “Max gaat winnen” en ik zette snel de TV weer aan. Precies op het moment dat de achterblijvers voorbij werden gelaten.
      Vijf minuten later filmde mijn vrouw mij terwijl ik poedelnaakt victorylaps door de achtertuin rende met twee dolgeworden honden achter mij aan. (Als Max wint ren ik naakt door de achtertuin, had ik vooraf beloofd)
      Het was een knotsgekke dag die hetzelfde gevoeld moet hebben als de Lewis fans zich voelden na Brazilië 2008 de laatste bocht terwijl Ferrari stond te juichen en Olav gemist had dat Glock eraf geschoten was. Wat een gekke huis was dat toen en wat een gekkenhuis was dat nu weer.
      Dit jaar is het theoretisch nog mogelijk dat er weer zo’n knaller als einde komt maar ik reken nergens meer op.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 09:24
  • Rocks

    Posts: 1.033

    Die zwarte bladzijde was de laatste bladzijde van het zwartboek Mercedes 😎

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 09:05
  • John6

    Posts: 11.110

    Die Craig Slater is een Die Hard fan van Lewis, 2021 was de mooiste titel van Max, daar veranderd 2025 al zou hij die winnen niets aan, 2021 was het gehele seizoen een gevecht.

    2025 is een heel ander jaar, bij Mclaren verkloten ze het zelf met de snelste auto die ze hebben.

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 09:23

