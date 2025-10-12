Sky Sports-gezicht omschrijft eerste F1-titel Verstappen als een zwarte bladzijde

Max Verstappen maakt dit jaar theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel in de Formule 1. Als hij dit voor elkaar krijgt, dan stellen sommigen dat het zijn mooiste titel is. Nog mooier dan zijn eerste titel uit 2021. Sky Sports-reporter Craig Slater vindt dit nog steeds een soort zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de sport.

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist na de zomerstop te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en is daardoor dichter in de buurt gekomen van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Als Verstappen het gat weet te dichten, volgt er een bizarre ontknoping in Abu Dhabi. Het is de plek waar Verstappen in 2021 zijn eerste titel wist te winnen. Het verhaal is inmiddels bekend, Verstappen versloeg daar zijn grote rivaal Lewis Hamilton na een controversiële Safety Car in de slotrondes.

'Dan zouden we altijd kijken'

Sky Sports-reporter Craig Slater krijgt in een Reddit AMA-video van zijn werkgever de vraag welke race hij zou laten zien aan iemand die niets met de sport heeft. Zijn antwoord is opvallend: "Ik vrees dat dat Abu Dhabi 2021 zou moeten zijn. Omdat ik denk dat sommige mensen zeiden dat de Formule 1 geen echte sport is, omdat de auto's het oneerlijk maken voor de concurrenten. Het is nooit echt een eerlijk gevecht."

Slater stelt echter dat de race op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi het tegendeel bewees in 2021.

Zwarte bladzijde

De verslaggever van Sky Sports komt echter wel met een opvallende draai over die zeer controversiële race: "Ik zei toen dat het die avond een zwarte bladzijde voor de Formule 1 was geweest en dat het misschien in de toekomst mensen zou afschrikken om te kijken. Ik weet nog dat een van de kranten schreef dat het echt onzin was. Als de Formule 1 elke week zo zou zijn, dan zou dat het enige zijn wat we ooit zouden kijken."