Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''

De positie van Lance Stroll heeft in de Formule 1 staat regelmatig ter discussie vanwege gebrek aan constistentie, de steun van zijn vader en teameigenaar van Aston Martin en stommiteiten op de baan. Toch heeft de eigenzinnige Canadees ook prestaties neergezet die de wenkbauwen op een positieve manier lieten fronsen. Meteen tijdens zijn debuutseizoen in 2017 pakte Stroll zijn allereerste podium en is daarmee één van de jongste F1-coureurs ooit die een beker mocht ophalen na een Grand Prix. Ook zijn eerste poleposition op een verregend Istanbul Park in 2020 behoort tot de highlights van zijn carriére. In een openhartig gesprek op het YouTube-kanaal van Aston Martin vertelde Stroll hoe hij omgaat met kritiek.



''Ik zie het gewoon als ruis,'' begon Stroll over de kritiek die hij krijgt te verduren. ''Als ik erin meega, stoort het me natuurlijk, maar ik heb het geluk dat ik goede mensen om me heen heb die ik liefheb en vertrouw. Hun mening is wat telt. Ik probeer in mijn eigen wereld te leven, niet in die van anderen.'' Volgens Stroll is kritiek onvermijdelijk in de sport. ''Er zal altijd kritiek zijn. Mensen zijn kortzichtig. Je hebt een paar goede races en je bent geweldig. Je hebt er een paar slechte en je bent waardeloos. Dat zal nooit veranderen,” zei hij. “Daarom is het belangrijk om je te omringen met mensen van wie je echt de mening waardeert. Neem geen kritiek aan van iemand van wie je ook geen advies zou aannemen.''



Andere tegenslagen

De 25-jarige Canadees benadrukte ook het belang van leren van moeilijke momenten. “We kunnen praten over de podia en de poles, maar laten we het hebben over alle tegenslagen,'' vervolgde Stroll. ''Dat is waar je het meest over jezelf leert en groeit uit die moeilijke momenten. Dat is waar je echt groeit als persoon, als atleet, als coureur.'' Naast mentale weerbaarheid ziet Stroll ook structuur en balans als essentieel. ''Structuur en consistentie zijn heel belangrijk,” zei hij. ''Ik probeer mijn routine op en naast het circuit consistent te houden – de training, de mentale voorbereiding, het focussen op de uitdagingen van het weekend.'' Toch is ontspanning minstens zo belangrijk. ''Die balans tussen veel nadenken over racen en af en toe loslaten is cruciaal. Kleine dagen vrij nemen om even het hoofd leeg te maken, op te laden en dan weer terug te keren. Balans is de sleutel,” besloot Stroll. ''Zoals in golf: je kunt geobsedeerd raken door je swing, maar soms moet je gewoon even afstand nemen en het morgen opnieuw proberen'', sloot de Aston Martin-coureur strijdvaardig af.