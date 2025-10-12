user icon
Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''

Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''
  Gepubliceerd op 12 okt 2025 15:44
  comments 11
  Door: Martijn Arnoldus

De positie van Lance Stroll heeft in de Formule 1 staat regelmatig ter discussie vanwege gebrek aan constistentie, de steun van zijn vader en teameigenaar van Aston Martin en stommiteiten op de baan. Toch heeft de eigenzinnige Canadees ook prestaties neergezet die de wenkbauwen op een positieve manier lieten fronsen. Meteen tijdens zijn debuutseizoen in 2017 pakte Stroll zijn allereerste podium en is daarmee één van de jongste F1-coureurs ooit die een beker mocht ophalen na een Grand Prix. Ook zijn eerste poleposition op een verregend Istanbul Park in 2020 behoort tot de highlights van zijn carriére. In een openhartig gesprek op het YouTube-kanaal van Aston Martin vertelde Stroll hoe hij omgaat met kritiek.

''Ik zie het gewoon als ruis,'' begon Stroll over de kritiek die hij krijgt te verduren. ''Als ik erin meega, stoort het me natuurlijk, maar ik heb het geluk dat ik goede mensen om me heen heb die ik liefheb en vertrouw. Hun mening is wat telt. Ik probeer in mijn eigen wereld te leven, niet in die van anderen.'' Volgens Stroll is kritiek onvermijdelijk in de sport. ''Er zal altijd kritiek zijn. Mensen zijn kortzichtig. Je hebt een paar goede races en je bent geweldig. Je hebt er een paar slechte en je bent waardeloos. Dat zal nooit veranderen,” zei hij. “Daarom is het belangrijk om je te omringen met mensen van wie je echt de mening waardeert. Neem geen kritiek aan van iemand van wie je ook geen advies zou aannemen.''

Andere tegenslagen
 

De 25-jarige Canadees benadrukte ook het belang van leren van moeilijke momenten. “We kunnen praten over de podia en de poles, maar laten we het hebben over alle tegenslagen,'' vervolgde Stroll. ''Dat is waar je het meest over jezelf leert en groeit uit die moeilijke momenten. Dat is waar je echt groeit als persoon, als atleet, als coureur.'' Naast mentale weerbaarheid ziet Stroll ook structuur en balans als essentieel. ''Structuur en consistentie zijn heel belangrijk,” zei hij. ''Ik probeer mijn routine op en naast het circuit consistent te houden – de training, de mentale voorbereiding, het focussen op de uitdagingen van het weekend.'' Toch is ontspanning minstens zo belangrijk. ''Die balans tussen veel nadenken over racen en af en toe loslaten is cruciaal. Kleine dagen vrij nemen om even het hoofd leeg te maken, op te laden en dan weer terug te keren. Balans is de sleutel,” besloot Stroll. ''Zoals in golf: je kunt geobsedeerd raken door je swing, maar soms moet je gewoon even afstand nemen en het morgen opnieuw proberen'', sloot de Aston Martin-coureur strijdvaardig af.

schwantz34

Posts: 41.008

Helaas voor Lance regent het vooral bakken met kritiek...

  • 3
  • 12 okt 2025 - 16:29
Reacties (11)

    Posts: 493

    Je kan beter Castol in je auto gooien dan Lance stroll

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 15:53
  • De Vogel is Geland

    Posts: 561

    Lance is één van de betere paydrivers. Hij krijgt vaak kritiek maar als het begint te regenen komt Lance vaak bovendrijven

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 15:58
    • schwantz34

      Posts: 41.008

      Helaas voor Lance regent het vooral bakken met kritiek...

      • + 2
      • 12 okt 2025 - 16:29
  • Larry Perkins

    Posts: 60.558

    Foto: [b] Stroll gesnapt! [/i]
    In de paddock van Singapore staat Lance in een plantenbak te zeiken...

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 16:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.558

      * Stroll gesnapt!

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 16:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.516

      Ik dacht eigenlijk dat ze eindelijk 'n foto hadden van de Canadese Bigfoot/ Sasquatch.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 17:25
  • Beamer

    Posts: 1.829

    Je hebt een paar slechte seizoenen, waarin je verbleekt naast je teamgenoot (waarvan je oprecht mag afvragen of deze nog wel de snelheid heeft zoals hij in zijn hoogtijdagen had) en mensen denken gelijk dat je er niks van kunt. Hoe durven ze!

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 16:25
  • Snorremans

    Posts: 55

    Meer dan Brazilië '24 hoef ik niet te zeggen toch...

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 16:27
    • schwantz34

      Posts: 41.008

      Liever niet, anders komt er geen end an!

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 16:43
  • oale

    Posts: 789

    En Stroll is een mens van niks.

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 16:51
  • John6

    Posts: 11.118

    In Singapore zijn ze niet zo moeilijk Larry.

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 17:08

