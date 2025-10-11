"Alles is mogelijk: Zelfs Herbert sluit titel van Verstappen niet uit."

Max Verstappen heeft een aantal goede weken achter de rug. In de vier races na de zomerstop stond hij elke keer op het podium, en was hij zelfs twee keer de winnaar. Hij is dichter bij de McLarens gekropen in de strijd om de wereldtitel, en zelfs Johnny Herbert gelooft in zijn kansen.

Maandenlang leek het erop dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onderling zouden uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor ging. Na de zomerstop liepen ze echter tegen grote problemen aan, en vielen beide coureurs een keertje uit. Daarnaast lijkt de interne situatie over te koken, en profiteerde Verstappen optimaal door te winnen in Italië en Azerbeidzjan.

Is het realistisch?

Verstappen lijkt dan ook nog kans te maken op de wereldtitel. De normaal gesproken kritische oud-coureur Johnny Herbert geeft zijn mening bij Betting Lounge: "Kun je hem uitsluiten? Realistisch gezien heeft hij waarschijnlijk niet echt een kans als de andere twee gewoon blijven racen zoals ze tot nu toe hebben gedaan."

"Hij zal waarschijnlijk een beetje geluk nodig hebben. En dat geluk is dat de andere twee elkaar punten zullen afpakken en die vervolgens aan Max schenken. Dat is zijn grootste kans om het nog te halen."

'Je kunt Max niet uitsluiten'

Herbert is wel van mening dat het een zeer zware taak gaat worden. De Britse voormalig FIA-steward gaat verder met zijn uitleg: "Maar je kunt Max niet uitsluiten. Hij lijkt zich weer erg op zijn gemak te voelen in de auto. De balans van de auto is ook in zijn voordeel verschoven. De harmonie die hij op dit moment met de auto lijkt te hebben, is precies wat Verstappen op dit moment nodig heeft."

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Piastri, die tot nu toe 336 punten bij elkaar heeft gereden.