Alles is mogelijk: Zelfs Herbert sluit titel van Verstappen niet uit

Alles is mogelijk: Zelfs Herbert sluit titel van Verstappen niet uit
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 07:36
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een aantal goede weken achter de rug. In de vier races na de zomerstop stond hij elke keer op het podium, en was hij zelfs twee keer de winnaar. Hij is dichter bij de McLarens gekropen in de strijd om de wereldtitel, en zelfs Johnny Herbert gelooft in zijn kansen.

Maandenlang leek het erop dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onderling zouden uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor ging. Na de zomerstop liepen ze echter tegen grote problemen aan, en vielen beide coureurs een keertje uit. Daarnaast lijkt de interne situatie over te koken, en profiteerde Verstappen optimaal door te winnen in Italië en Azerbeidzjan.

Is het realistisch?

Verstappen lijkt dan ook nog kans te maken op de wereldtitel. De normaal gesproken kritische oud-coureur Johnny Herbert geeft zijn mening bij Betting Lounge: "Kun je hem uitsluiten? Realistisch gezien heeft hij waarschijnlijk niet echt een kans als de andere twee gewoon blijven racen zoals ze tot nu toe hebben gedaan."

"Hij zal waarschijnlijk een beetje geluk nodig hebben. En dat geluk is dat de andere twee elkaar punten zullen afpakken en die vervolgens aan Max schenken. Dat is zijn grootste kans om het nog te halen."

'Je kunt Max niet uitsluiten'

Herbert is wel van mening dat het een zeer zware taak gaat worden. De Britse voormalig FIA-steward gaat verder met zijn uitleg: "Maar je kunt Max niet uitsluiten. Hij lijkt zich weer erg op zijn gemak te voelen in de auto. De balans van de auto is ook in zijn voordeel verschoven. De harmonie die hij op dit moment met de auto lijkt te hebben, is precies wat Verstappen op dit moment nodig heeft."

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Piastri, die tot nu toe 336 punten bij elkaar heeft gereden.

snailer

Posts: 30.135

5 woorden van de header gelezen. Klaarrrrrrr....

  • 3
  • 11 okt 2025 - 08:36
Reacties (5)

  • snailer

    Posts: 30.129

    5 woorden van de header gelezen. Klaarrrrrrr....

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 08:36
  • John6

    Posts: 11.109

    Oscar die leest dit weekend ook op internet dat Zak hem eigenlijk niet eens wou hebben, als die dat nog niet wist, het is op dit moment 1 en al gezeik bij McLaren, dat zie je nog niet, maar dat gaat niet lang meer duren.

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 09:36
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.902

    De schrijver is maar druk met Max.

    • + 2
    • 11 okt 2025 - 11:04
  • Larry Perkins

    Posts: 60.543

    "Alles is mogelijk: Zelfs Herbert sluit titel van Verstappen niet uit."

    Het is allang de hoogste tijd om Herbert overal van uit te sluiten!

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 14:25
  • redfox

    Posts: 111

    Mijn Herbert-filter werkt niet goed meer. Heeft iemand er nog eentje over die wel functioneert?

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 14:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
