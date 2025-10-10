Oscar Piastri ontvangt felle kritiek van Juan Pablo Montoya. De McLaren-coureur wilde afgelopen weekend als gevolg van een incident met teamgenoot Lando Norris zijn positie terugkrijgen. Waar Piastri eerder wel Norris moest laten voorgaan, mocht hij nu niet voorbij Norris rijden.

Juan Pablo Montoya is het oneens met de Australiër. Zelf heeft Montoya in 2005 en 2006 voor McLaren gereden. De Colombiaan won drie keer met het team. Piastri heeft al vaker gewonnen met McLaren, namelijk negen keer.

'Norris neemt de controle over'

Montoya legt uit waarom hij Piastri een mindere coureur vindt dan Lando Norris: "We zien een Lando die de controle begint over te nemen," zei Montoya in een video van AS Colombia. "Hij begint zich te laten gelden. Hij deed wat hij moest doen. Oscar liet de deur openstaan ​​zoals nooit tevoren. Bij het uitkomen van de eerste bocht, als je goed kijkt, ziet Lando dat Oscar niet accelereert, en op het moment dat Lando accelereert, geeft Oscar op."

"Oscar gedroeg zich deze keer als een dwaas. Hij gooide zich als een gek naar buiten, zodat Lando hem niet kon bereiken, en Lando gooide zich als een gek naar binnen. Het is de eerste bocht van de race. Waar wachten ze nog op?", vraagt Montoya zich af.

Norris ging over de schreef

Toch was Lando Norris niet helemaal heilig volgens Montoya. De oud-coureur ziet ook Norris zich anders gedragen dan normaal: "Lando heeft niets verkeerd gedaan", zei hij. "Maar gezien hoe ze tussen de McLarens racen, is hij wel over de schreef gegaan."

Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is minimaal. Momenteel is het verschil 22 punten. Oscar Piastri is in puntenaantal de leider van het duo. Max Verstappen is ook nog altijd een gevaarlijke speler in de titelstrijd. De Red Bull-coureur heeft een achterstand van 63 punten op Oscar Piastri en 41 punten op Lando Norris.