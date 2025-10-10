user icon
icon

Montoya haalt hard uit naar Piastri: "Hij gedroeg zich als een dwaas"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Montoya haalt hard uit naar Piastri: "Hij gedroeg zich als een dwaas"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 14:47
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri ontvangt felle kritiek van Juan Pablo Montoya. De McLaren-coureur wilde afgelopen weekend als gevolg van een incident met teamgenoot Lando Norris zijn positie terugkrijgen. Waar Piastri eerder wel Norris moest laten voorgaan, mocht hij nu niet voorbij Norris rijden. 

Juan Pablo Montoya is het oneens met de Australiër. Zelf heeft Montoya in 2005 en 2006 voor McLaren gereden. De Colombiaan won drie keer met het team. Piastri heeft al vaker gewonnen met McLaren, namelijk negen keer. 

Meer over Oscar Piastri De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

6 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

'Norris neemt de controle over'

Montoya legt uit waarom hij Piastri een mindere coureur vindt dan Lando Norris: "We zien een Lando die de controle begint over te nemen," zei Montoya in een video van AS Colombia. "Hij begint zich te laten gelden. Hij deed wat hij moest doen. Oscar liet de deur openstaan ​​zoals nooit tevoren. Bij het uitkomen van de eerste bocht, als je goed kijkt, ziet Lando dat Oscar niet accelereert, en op het moment dat Lando accelereert, geeft Oscar op."

"Oscar gedroeg zich deze keer als een dwaas. Hij gooide zich als een gek naar buiten, zodat Lando hem niet kon bereiken, en Lando gooide zich als een gek naar binnen. Het is de eerste bocht van de race. Waar wachten ze nog op?", vraagt Montoya zich af.

Norris ging over de schreef

Toch was Lando Norris niet helemaal heilig volgens Montoya. De oud-coureur ziet ook Norris zich anders gedragen dan normaal: "Lando heeft niets verkeerd gedaan", zei hij. "Maar gezien hoe ze tussen de McLarens racen, is hij wel over de schreef gegaan."

Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is minimaal. Momenteel is het verschil 22 punten. Oscar Piastri is in puntenaantal de leider van het duo. Max Verstappen is ook nog altijd een gevaarlijke speler in de titelstrijd. De Red Bull-coureur heeft een achterstand van 63 punten op Oscar Piastri en 41 punten op Lando Norris.

Paulie

Posts: 4.664

Montoya heeft weer aan de Colombiaanse sneeuw gezeten, beide gingen niet over de schreef, Lando reed eerste paar bochten een slimmere lijn, en helaas raakte ze elkaar even maar dat gebeurt wel vaker bij de start

  • 2
  • 10 okt 2025 - 15:09
F1 Nieuws Lando Norris Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Hemex

    Posts: 1.341

    Lando heeft niets verkeerd gedaan, maar is wel over de schreef gegaan.

    Wat betekent dat ook al weer als je over de schreef gaat?
    O ja: iemand die de regels van het spel overtreedt.

    Dus toch stout van lando.

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 14:52
  • Paulie

    Posts: 4.664

    Montoya heeft weer aan de Colombiaanse sneeuw gezeten, beide gingen niet over de schreef, Lando reed eerste paar bochten een slimmere lijn, en helaas raakte ze elkaar even maar dat gebeurt wel vaker bij de start

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 15:09
    • TylaHunter

      Posts: 10.545

      Montoya ruikt dwaasheid natuurlijk als een 6de zintuig.

      Ik bedoel als je even niet lekker ligt in je team, je teamgenoot botst tegen je aan en de politiek staat aan de britse kant... dan verscheur je natuurlijk direct je contract terwijl het seizoen nog bezig is 😉

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 15:54

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.321
  • Podiums 40
  • Grand Prix 146
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar