Hamilton onder druk: "2026 wordt bepalend voor zijn toekomst"
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 08:37
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft zijn draai nog niet gevonden bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplaats gepakt, en hij maakt een terneergeslagen indruk. Jenson Button denkt dat 2026 bepalend gaat worden voor de toekomst van Hamilton in de Formule 1.

Hamilton maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap naar het team van Ferrari. Bij de Scuderia hoopte hij zijn draai weer te vinden, en hoopte hij weer een gooi te doen naar een nieuwe wereldtitel. Voor Hamilton blijft het echter bij een droom, want vooralsnog is hij aan het worstelen. Hij staat slechts zesde in het wereldkampioenschap, en hij is niet verder gekomen dan een sprintzege in China. Zelfs een podiumplek heeft er voor hem nog niet ingezeten.

Briljante momenten

Oud-wereldkampioen Jenson Button ziet zijn voormalig teamgenootje worstelen. Bij Sky Sports sprak Button zich uit over Hamilton: "We hebben gedurende het jaar briljante momenten gezien. Kijk naar zijn sprintzege in China, die heel erg indrukwekkend was. Toch is het gedurende het jaar niet consistent genoeg geweest om het vertrouwen in de auto te hebben."

"Hij heeft niet zijn team van mensen om zich heen, zoals hij dat jarenlang wel had als wereldkampioen bij Mercedes. Dat heeft gewoon tijd nodig."

'2026 wordt bepalend voor de toekomst van Hamilton'

Button denkt dat Hamiltons toekomst in de Formule 1 zal afhangen van de ingrijpende regelwijzigingen voor 2026. De wereldkampioen van 2026 gaat verder met zijn verhaal: "De reglementsverandering van volgend jaar, die echt enorm is, gaat bepalen of we Lewis weer op zijn best gaan zien, of dat Lewis misschien aan een vertrek gaat denken."

Slechte reeks

Hamilton is bezig aan een slechte reeks. Sinds de zomerstop is hij niet hoger gefinisht dan een zesde plaats, en viel hij uit in Zandvoort na een pijnlijke crash. De laatste keer dat Hamilton in de top vijf over de finish kwam, was aan het begin van de zomer in Silverstone.

ViggenneggiV

Posts: 3.041

"Hij heeft niet zijn team van mensen om zich heen, zoals hij dat jarenlang wel had als wereldkampioen bij Mercedes"

En niet te vergeten die raketmotor, waarmee zelfs Bottas bijna altijd ij de top drie zat

  • 5
  • 11 okt 2025 - 11:08
Reacties (5)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.279

    "De wereldkampioen van 2026 gaat verder met zijn verhaal"

    Glazen bolletje gekocht???

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 09:41
    • F1jos

      Posts: 4.716

      Volgens het glazen bolletje is het 2009.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 11:56
  • Rimmer

    Posts: 12.859

    Als Ferrari echt achter loopt met de powerunit dan stopt Lewis absoluut. Dat heeft dan geen zin meer.
    Leclerc zal dan ook om zich heen gaan kijken, ook niet meer dan logisch.
    Alonso zal na 2026 ook de helm aan de wilgen hangen, Lawrence zal toch Max, Lec of Russell willen binnenhalen om die volgende stap te kunnen zetten. Misschien dat Alonso kan blijven als Lance de pijp aan Maarten gaat geven, ook dat zou nog kunnen. Het heilige vuur is bij Lance al jaren weg.
    Kortom, er gaat een enorme stoelendans komen halverwege volgend seizoen die iedereen bezig zal houden en zelfs een deel van de aandacht van 2026 af zal gaan leiden.

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 09:49
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.041

    "Hij heeft niet zijn team van mensen om zich heen, zoals hij dat jarenlang wel had als wereldkampioen bij Mercedes"

    En niet te vergeten die raketmotor, waarmee zelfs Bottas bijna altijd ij de top drie zat

    • + 5
    • 11 okt 2025 - 11:08
  • De Vogel is Geland

    Posts: 558

    hij heeft vertrouwen in die geïmplementeerde haardos als je 2 ton spanning op de haren durft te zetten

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 14:50

