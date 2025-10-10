user icon
'Russell wil beter contract dan Mercedes hem wil geven'
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 08:48
  • comments 15
  • Door: Jesse Jansen

George Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes niet verlengd. Volgens oud-teambaas Guenther Steiner ligt dat echt aan George Russell en niet aan Mercedes-teambaas Toto Wolff

George Russell won de Grand Prix van Singapore en staat vierde in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Max Verstappen, die derde staat, is 36 punten. Hij kan dus nog derde worden. 

'Hij krijgt dat contract'

Bij de Red Flags-podcast vertelt Steiner: "Hij krijgt dat contract wel. Als hij het niet krijgt bij Mercedes, dan wel ergens anders. Maar George weet wat hij waard is. Hij wil niet zomaar de voorwaarden van Mercedes accepteren; hij wil het beste voor zichzelf."

"Iedereen was vorig jaar bang: 'Lewis vertrekt, gaat George de leiding nemen?' Geen twijfel mogelijk. Hij deed het uitstekend. Nu wacht hij op zijn contract, maar hij wil waarschijnlijk meer dan een eenjarige deal."

Russell heeft de macht

"Ik denk dat Toto speelt met het idee om George maar één jaar te geven, zodat er in 2027 plek is voor Max, als die weg wil bij Red Bull", vertelde de oude teambaas van Haas. "Maar voor George is dat geen ideale situatie. Op dit moment is hij degene die goed presteert, dus hij heeft een goede positie om te onderhandelen. In 2027 kan alles anders zijn. Als Max besluit te vertrekken, heeft Red Bull de macht. Maar nu is het voordeel aan George’s kant: Mercedes heeft hem nodig."

"Denk erover na: wie zou Mercedes anders in die auto zetten als George niet tekent? Ze vechten voor kampioenschappen; het is geen middenmoot. Dus dat is zijn sterke onderhandelingspositie — Mercedes heeft niemand anders. Toto en George kennen elkaar al zo lang. Vergeet niet dat Toto degene was die George in de Formule 1 heeft gebracht. Natuurlijk zullen sommige gesprekken stevig zijn, maar er is wederzijds respect. Dit is gewoon een onderhandeling."

Damon Hill

Posts: 19.384

Ja want met Antonelli en Drugovich ga je echt de oorlog winnen... NOT!

Dat Russell naast de baan arrogant is betekent niet dat hij niet waardevol is. Na Verstappen is hij waarschijnlijk de beste coureur op de grid, dus die wil je juist in je team hebben.
• 5
  • 10 okt 2025 - 09:52

  • 5
  • 10 okt 2025 - 09:52
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Guenther Steiner Mercedes

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.511

    Foto:....Toto liet George het nieuwe contract zien afgelopen zondag.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 08:53
  • Damon Hill

    Posts: 19.384

    Kijk, ik begrijp dondersgoed dat Toto Max Verstappen wil, en naar manieren zoekt om de weg daarvoor vrij te houden. Immers, in 2026 wordt goed duidelijk hoe de teams ervoor staan en zou Max rustig kunnen kijken waar hij in 2027 in kan stappen.
    Maar wat ik dan niet snap is, waarom Antonelli binnenboord houden als de kans zich voordoet. Kimi heeft zeker talent, maar men doet net alsof hij de nieuwste uitvinding is sinds Senna, Schumacher en Verstappen, en dat is hij simpelweg niet. Russell rijdt Kimi echt helemaal aan gort en sloopt hem finaal, het hele seizoen al. De verschillen zijn simpelweg gigantisch. Dus zelfs als ontwikkelt Kimi zich, dan nog zie ik hem niet zomaar beter worden dan Russell.

    Als Toto in 2027 Max zou kunnen krijgen, dan zou je dan ten koste van Antonelli moeten doen, en niet ten koste van Russell. Russell is... wat hij dit seizoen opnieuw bewijst, gewoon een hele sterke coureur. Niet zó sterk als Max, maar wel dusdanig sterk dat je hem sowieso voor de komende jaren aan je wil binden!

    • + 3
    • 10 okt 2025 - 09:10
    • Paulie

      Posts: 4.661

      Weet niet wat ik ervan moet denken, misschien wil George simpelweg wat centjes bij? Volgens de verhalen zou MB haast volgende jaar hét toonaangevende team zijn. Maar dat is helemaal nog geen gegeven. Waarom zou George zichzelf dan wél voor langere termijn aan Mercedes willen binden. Waarom niet wachten hoe de kaarten volgend jaar geschud zijn, zichzelf weer in de kijker rijden (aan Kimi heeft hij sowieso geen kind) en kijken waar er mooie kansen komen. Er zijn meerdere topteams waarvoor hij in aanmerking kan komen

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 09:15
    • Totalia

      Posts: 1.736

      Voor Russel is het nog niet zo gek om een jaar contract te nemen, maar dan wel tegen een bedrag waar beide het over eens kunnen zijn…..
      pas lopende 2026 word bekend welk team of teams de overhand heeft of hebben

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 09:26
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.040

      Misschien wil Russell niet met Max in hetzelfde team en is dat ook een dingetje waarom contract nog niet rond is

      • + 2
      • 10 okt 2025 - 10:16
    • misstappen

      Posts: 3.342

      wie het onderste uit de kan wil....
      ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, maar het zou me niet verbazen als Russ met lege handen komt te staan. Welk bedrijf / team laat zich nou in de hoek zetten... er zijn altijd alternatieven. Misschien niet de beste, maar wat maakt dat uit in een overgangsjaar? Niemand weet welke kant het opgaat, ook Mercedes niet. Dus waarom geen Sainz / Albon overnemen? Ik zeg maar wat...

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 13:02
    • Damon Hill

      Posts: 19.384

      @Misstappen,
      Mercedes kon Sainz dit jaar al hebben, maar ze hebben toch niet voor Sainz gekozen, waarschijnlijk met een goede reden. Dus ja, waarom dan wel voor Sainz gaan in 2026/2027?

      En dan Albon. Nu Sainz gewend is in de Williams is Albon feitelijk al niet meer sneller. Albon doet het echt hartstikke leuk, maar is simpelweg geen topcoureur, net zoals Sainz dat niet is. Albon en Sainz zij allebei "subtop" en een slag minder dan Russell.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 14:26
    • misstappen

      Posts: 3.342

      ja, dat geef ik net ook aan. Sainz schat ik niet laag in, maar idd niet het kaliber van bijvoorbeeld een Russell, maar dat is ook niet de kern van berichtje. Russell denkt dat hij in de driverseat zit en dat hij meer kan vragen in de vorm van een langer contract en/of meer centjes. Ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat een werkgever en eigenaar zich door wie dan ook in de hoek laat zetten. Die hebben alternatieven. Misschien een Sainz of een Russell maar misschien wel iemand anders.. Althans, zo zou ik het doen. Je laat je toch niet piepelen... ?

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 15:02
  • Snorremans

    Posts: 49

    Russell met zijn arrogante muil lekker links laten liggen. Toto kan zo Drugovich ophalen. Hem een contract geven voor een jaar en daarna heeft Toto alle vrijheid.

    Laat Russell maar lekker een jaartje (of meer) thuis bankhangen.

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 09:37
    • Damon Hill

      Posts: 19.384

      Ja want met Antonelli en Drugovich ga je echt de oorlog winnen... NOT!

      Dat Russell naast de baan arrogant is betekent niet dat hij niet waardevol is. Na Verstappen is hij waarschijnlijk de beste coureur op de grid, dus die wil je juist in je team hebben.
      En het is je blijkbaar ook niet opgevallen dat Russell Antonelli echt volledig sloopt?

      • + 5
      • 10 okt 2025 - 09:52
    • Paulie

      Posts: 4.661

      Drugovich klinkt meer als een of andere Oostblok drugsbaas, klinkt als iemand met wie je wél een oorlog kan winnen, ander soort oorlog, dat wel...

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 10:11
    • Snorremans

      Posts: 49

      @DH het gaat er niet om wat IK er van vind maar wat Toto wil. Toto wil blijkbaar snel van hem af kunnen anders had hij hem wel langer gebonden.

      Daar gaat het mij om. Overbrug een jaar met Drugovich en Wolff behoudt het volledige zeggen schap zonder straks vast te zitten aan dure afkoopsommen voor een contract waar hij vanaf wil.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 10:50
    • Snelrondje

      Posts: 8.860

      Lijkt me geen slimme actie @Snor. Ben zelf geen vriend van George maar hij is na Max waarschijnlijk de best presterende coureur. Die is nu 100% zeker aan Mercedes gelieerd. Hoe groot is de kans dat Max beschikbaar komt?

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 11:05
    • Snorremans

      Posts: 49

      @SR kan ik me in vinden. Maar nogmaals als Toto denkt goud in handen te hebben met Russell dan wil je toch juist zo'n figuur voor langere tijd vast leggen. Dan zeg je toch tegen zo'n jongen hier een contract voor 3,5 of 7 jaar en laten we er wat moois van maken samen.

      Daar wil Toto blijkbaar niet aan en wil hem, lijk mij, dus snel en zonder al te veel kosten kunnen "ruilen" tegen een ander.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 12:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.511

      Ennnnn, we hebben er weer eentje hoor.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 13:48

