George Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes niet verlengd. Volgens oud-teambaas Guenther Steiner ligt dat echt aan George Russell en niet aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

George Russell won de Grand Prix van Singapore en staat vierde in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Max Verstappen, die derde staat, is 36 punten. Hij kan dus nog derde worden.

'Hij krijgt dat contract'

Bij de Red Flags-podcast vertelt Steiner: "Hij krijgt dat contract wel. Als hij het niet krijgt bij Mercedes, dan wel ergens anders. Maar George weet wat hij waard is. Hij wil niet zomaar de voorwaarden van Mercedes accepteren; hij wil het beste voor zichzelf."

"Iedereen was vorig jaar bang: 'Lewis vertrekt, gaat George de leiding nemen?' Geen twijfel mogelijk. Hij deed het uitstekend. Nu wacht hij op zijn contract, maar hij wil waarschijnlijk meer dan een eenjarige deal."

Russell heeft de macht

"Ik denk dat Toto speelt met het idee om George maar één jaar te geven, zodat er in 2027 plek is voor Max, als die weg wil bij Red Bull", vertelde de oude teambaas van Haas. "Maar voor George is dat geen ideale situatie. Op dit moment is hij degene die goed presteert, dus hij heeft een goede positie om te onderhandelen. In 2027 kan alles anders zijn. Als Max besluit te vertrekken, heeft Red Bull de macht. Maar nu is het voordeel aan George’s kant: Mercedes heeft hem nodig."

"Denk erover na: wie zou Mercedes anders in die auto zetten als George niet tekent? Ze vechten voor kampioenschappen; het is geen middenmoot. Dus dat is zijn sterke onderhandelingspositie — Mercedes heeft niemand anders. Toto en George kennen elkaar al zo lang. Vergeet niet dat Toto degene was die George in de Formule 1 heeft gebracht. Natuurlijk zullen sommige gesprekken stevig zijn, maar er is wederzijds respect. Dit is gewoon een onderhandeling."