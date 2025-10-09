user icon
Hamilton heeft medelijden met al het personeel van Ferrari
  Gepubliceerd op 09 okt 2025 18:46
  comments 5
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton beleeft nog weinig plezier aan zijn tijd bij Ferrari. Ook in Singapore wist hij niet te schitteren, en werd hij na remproblemen en een tijdstraf slechts achtste. Hamilton zit in zak en as, en hij leeft mee met iedereen bij Ferrari.

Hamilton had veel meer verwacht van zijn schokkende overstap naar het team van Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij voor een recordbrekende achtste wereldtitel gaan, maar vooralsnog is hij niet eens in de buurt gekomen van het podium. Afgelopen weekend bleef hij in Singapore haken in het middenveld, en moest hij in de slotrondjes bochten afsnijden vanwege een probleem met zijn remmen. Dit leverde hem een tijdstraf op, waardoor hij slechts als achtste werd geklasseerd.

Hamilton heeft medelijden met het team

De teleurstelling is groot bij Hamilton, en hij liet aan de internationale media weten dat hij meeleeft met zijn hele team: "De jongens pushen elk weekend zo hard. Ik leef mee met het hele team, van de catering tot de engineers. Ieder weekend geven ze de volle honderd procent. Onze auto is nu echter niet van het niveau van de jongens voor ons, vooral omdat ze een paar updates hebben gehad en wij hen niet kunnen evenaren. We balanceren op het scherpst van de snede om ze bij te houden."

Haalt Ferrari alles uit de auto?

Hamilton ziet dat Ferrari heel erg veel problemen heeft: "Ik denk dat we tijdens de kwalificaties nog steeds niet het volle potentieel uit de auto halen. Dat deden we niet bij de vorige race, en ook niet bij deze race. We hadden dit weekend gewoon derde of vierde op de grid kunnen staan. Daarnaast deden we in de race qua tempo niet onder voor de jongens die voor ons reden. Als we onze kwalificaties verbeteren, dan blijft de vierde plaats voor ons het hoogst haalbare."

Reacties (5)

  • snailer

    Posts: 30.093

    Vraag me af of hij dat ook heeft met bijvoorbeeld het personeel van Alpine.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:21
  • F1jos

    Posts: 4.714

    Hamilton heeft medelijden met het team, dit noemen ze zelfmedelijden.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:25
  • Larry Perkins

    Posts: 60.514

    Hamilton heeft medelijden met al het personeel van Ferrari.

    "En daarom geef ik de helft van mijn jaarsalaris aan het personeel van Ferrari", aldus de empathische Lewis Hamilton.

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:34
  • Larry Perkins

    Posts: 60.514

    Hamilton: "Als we onze kwalificaties verbeteren, dan blijft de vierde plaats voor ons het hoogst haalbare."

    Achter Verstappen, Norris en Piastri is de vierde plaats inderdaad voor Leclerc het hoogst haalbare, voor Lewis p5 dus, ijs en weder dienende...

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 19:39
  • schwantz34

    Posts: 40.986

    De Ferrari is uiteraard niet best, maar door de wanprestaties van Lewis staan ze alleen nog maar meer in hun hampie!

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 21:23

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
