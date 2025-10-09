Lewis Hamilton beleeft nog weinig plezier aan zijn tijd bij Ferrari. Ook in Singapore wist hij niet te schitteren, en werd hij na remproblemen en een tijdstraf slechts achtste. Hamilton zit in zak en as, en hij leeft mee met iedereen bij Ferrari.

Hamilton had veel meer verwacht van zijn schokkende overstap naar het team van Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij voor een recordbrekende achtste wereldtitel gaan, maar vooralsnog is hij niet eens in de buurt gekomen van het podium. Afgelopen weekend bleef hij in Singapore haken in het middenveld, en moest hij in de slotrondjes bochten afsnijden vanwege een probleem met zijn remmen. Dit leverde hem een tijdstraf op, waardoor hij slechts als achtste werd geklasseerd.

Hamilton heeft medelijden met het team

De teleurstelling is groot bij Hamilton, en hij liet aan de internationale media weten dat hij meeleeft met zijn hele team: "De jongens pushen elk weekend zo hard. Ik leef mee met het hele team, van de catering tot de engineers. Ieder weekend geven ze de volle honderd procent. Onze auto is nu echter niet van het niveau van de jongens voor ons, vooral omdat ze een paar updates hebben gehad en wij hen niet kunnen evenaren. We balanceren op het scherpst van de snede om ze bij te houden."

Haalt Ferrari alles uit de auto?

Hamilton ziet dat Ferrari heel erg veel problemen heeft: "Ik denk dat we tijdens de kwalificaties nog steeds niet het volle potentieel uit de auto halen. Dat deden we niet bij de vorige race, en ook niet bij deze race. We hadden dit weekend gewoon derde of vierde op de grid kunnen staan. Daarnaast deden we in de race qua tempo niet onder voor de jongens die voor ons reden. Als we onze kwalificaties verbeteren, dan blijft de vierde plaats voor ons het hoogst haalbare."